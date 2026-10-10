Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Chcete si koupit městečko? Není problém, k mání je westernová osada i kus Georgie s pivovarem

Belden připomíná kulisu z westernu, městečko Gay je zase jako vystřižené ze South Parku. Americká média zaplavily dvě neobvyklé realitní nabídky.

Michaela PrešinskáMichaela Prešinská

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Foto: 2026 Belden Town Resort
Kalifornský Belden
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Ivan Coffman, majitel areálu v kalifornském Beldenu, sem poprvé přijel v roce 1970 hledat zlato. A protože byl na své misi úspěšný, zůstal a v roce 1989 koupil místní nemovitosti v dražbě po exekuci. Po více než třech desetiletích je nyní nabízí za 4,75 milionu dolarů, v přepočtu zhruba 110 milionů korun. Součástí prodeje je čtyřakrový areál u řeky Feather s hotelem, restaurací, barem, obchodem, sedmi chatkami i místy pro obytné vozy.

Za prodejem lukrativního pozemku a nemovitostí v Beldenu stojí tragické rodinné okolnosti. Majitel komplexu Coffman původně plánoval odkázat majetek svému synovi. Ten se výrazně zasloužil o jeho záchranu, když v roce 2021 oblast zasáhl ničivý lesní požár Dixie a nedaleké město Greenville lehlo popelem. Coffmanův syn ale zůstal na místě s několika zaměstnanci samotného resortu a pomáhal plameny hasit. Letos však zemřel a na jeho památku jsou nyní podle webu The Trek u jednoho z místních altánů vysazeny květiny.

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Foto: 2026 Belden Town Resort

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Belden prošel proměnou od hornického tábora z dob kalifornské zlaté horečky přes dřevařskou a železniční osadu až po turistickou destinaci. Do areálu vede jednoproudý most z roku 1937 a nedaleko prochází Pacific Crest Trail, dálková pěší trasa vedoucí od mexických hranic až do Kanady.

Nejde ovšem o jedinou neobvyklou realitní nabídku v USA z poslední doby. V Georgii se za 13,5 milionu dolarů, tedy přibližně 290 milionů korun, prodává soubor nemovitostí zahrnující asi 60 akrů pozemků a 17 budov v historickém centru městečka Gay, které by leckomu mohlo připomínat třeba fiktivní městečko South Park ze stejnojmenného seriálu. Leží zhruba hodinu jízdy jižně od Atlanty a má přibližně 110 obyvatel.

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Foto: Google Maps

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Nabídka v Georgii stojí také na zavedeném festivalu. Cotton Pickin’ Fair, známý i jako Gay Cotton Fair, vznikl v roce 1972 jako přehlídka místních řemeslníků. Koná se dvakrát ročně a podle tiskové zprávy generuje tržby přibližně 750 tisíc dolarů ročně.

Součástí obchodu jsou také domy, ubytovací zařízení, zemědělské a lesní pozemky a pivovar Towerhouse Farm & Brewery. Ten podle tiskové zprávy realitní společnosti vykazuje roční tržby kolem 510 tisíc dolarů. Rodina Summerourových koupila festival i s pozemky v roce 2020, aby ho podle svých slov zachovala pro další generace. Proč se nyní rozhodla nemovitosti prodat, veřejně neuvedla.

Související témata:BeldenGay
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