Chcete spát jako Elon Musk či Mark Zuckerberg? Chytrá matrace chladí i budí a má cenu ojetého auta
Americká společnost Eight Sleep slibuje, že její chytré matrace vám zlepší spánek a prodlouží život. Věří jí i technologičtí titáni.
Elon Musk tento týden prohrál soud se svou byznysovou nemesis, šéfem OpenAI Samem Altmanem, kterého vinil, že firmu, již spolu kdysi zakládali, tak trochu unesl a zpronevěřil se ideálům, na nichž vznikla. Z justičního neúspěchu se bude aspoň moct dobře – a jak velí technologická longevity móda i chytře – vyspat. Je totiž klientem americké společnosti Eight Sleep, která vyrábí sofistikované matrace. Kromě Muska na nich usíná třeba i Mark Zuckerberg.
To, že spí na matraci od Eight Sleep, napsal Musk před časem na svou sociální síť X. „Je to dobré,“ nechal se slyšet. Krátký tweet firmě rozjel byznys jako málokterá reklama. Nedlouho poté se přidal i zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Šéf Eight Sleep Matteo Franceschetti pak v magazínu Entrepreneur prohlásil, že je to nejspíš jediná věc, na které se Musk se Zuckerbergem shodnou.
Reklama pro jeho firmu je to nicméně dobrá. A i sám Franceschetti má pro marketing docela cit: když se loni objevily zprávy, že Muskův tým známý jako DOGE, který měl za cíl hledat úspory v americké administrativě, spí na gaučích ve federálních úřadech, tak oznámil, že tam matrace pošle sám, a skutečně to pak i udělal.
Kvalita spánku je fenomén, který úzce souvisí s popularitou longevity témat. To, jak dobře a dlouho spí, si měří spousta lidí – umožňují to chytré hodinky, chytré prsteny, aplikace v mobilech. A sofistikované systémy kolem postelí a matrací jsou dalším perspektivním „bojištěm“, kde Eight Sleep patří k čelním představitelům.
Firma o sobě ostatně sama ráda říká, že neprodává matrace, ale systém. Součástí je chytrá podložka, která se natáhne přes vaši stávající matraci a která následně chladí či hřeje – a to každou stranu postele zvlášť. Společnost klientům nabízí také speciální podstavec, který automaticky zvedá hlavovou část, jakmile jeho čidla zachytí chrápání. K dispozici je i chlazená přikrývka a obal na polštář s regulací teploty, který slibuje nepřehřátý polštář po celou noc.
Vše pohání externí jednotka u postele. Ta sleduje i tep, dechovou frekvenci a fáze spánku, podle kterých systém v reálném čase upravuje právě teplotu i polohu postele. Nechybí ani reproduktory v podstavci s meditacemi od populárního neurovědce a podcastera Andrewa Hubermana.
Co se vstávání týče, neřeší jej budík, ale další funkce chytré podložky, která probudí uživatele jemnými vibracemi (na jeho straně matrace), a navíc v té správné chvíli spánkového cyklu. Postel totiž ví, kdy ten, kdo na ní leží, je v lehkém spánku, a využije právě takové „okno“.
Nic z toho samozřejmě není zadarmo. Za kompletní sestavu Eight Sleep zaplatíte v přepočtu minimálně 160 tisíc korun. Pohonná jednotka a podložka vás vyjde na 2 899 dolarů (zhruba 60 tisíc korun) a k tomu se dá dokupovat. Přikrývka vyjde na 899 dolarů (zhruba 19 tisíc korun), povlak na polštář pak stojí 1 499 dolarů (zhruba 31 tisíc korun). Polohovatelný podstavec vyjde na 2 199 dolarů (zhruba 46 tisíc korun).
A protože hardware bez softwaru neumí skoro nic, povinné předplatné startuje na 199 dolarech ročně (zhruba čtyři tisíce korun), v prémiové verzi si pak uživatelé připlatí ještě jednou tolik.
Eight Sleep založil Ital Matteo Franceschetti se svojí manželkou Alexandrou Zatarain a nebyl to okamžitý úspěch. Například legendární startupový akcelerátor Y Combinator je odmítl dokonce třikrát, než je do svého programu v roce 2015 zařadil. První generaci Podu, jak se systém nazývá, firma uvedla na trh v roce 2019, dnes prodává už pátou verzi.
V srpnu 2025 do firmy vstoupili věhlasní investoři v čele s fondem Founders Fund, který založil Muskův kamarád Peter Thiel, přidal se paradoxně i Y Combinator. Nejprve Franceschettimu a spol. poslali 100 milionů dolarů a o půl roku později přidal Tether Investments dalších padesát.
Franceschettiho vize je přitom poměrně velká. „Naše mise jsou dvě věci: zkomprimovat váš spánek a zachránit vám život,“ řekl v podcastu Finding Mastery. Komprimováním myslí to, že díky technologii by lidé vystačili se šesti hodinami spánku místo osmi a získali tak zpátky roky života. Záchranou myslí to, že senzory v posteli by jednou mohly v rané fázi odhalit vážná onemocnění, třeba rakovinu.
Eight Sleep ale na trhu chytrých matrací není zdaleka sám. Americký Sleep Number nabízí model, který také reguluje teplotu zvlášť pro každou stranu postele a sleduje biometriku. Společnost Tempur zase uvedla ActiveBreeze Smart Bed, asi nejbližšího konkurenta s aktivní klimatizací matrace a detekcí chrápání. Ani tam ale neseženete matraci pod 100 tisíc korun.
Existují ale i levnější varianty. Americká značka ChiliPad nabízí podobnou, vodou chlazenou podložku jako Eight Sleep, jen bez sledování spánku a bez povinného předplatného. Vyjde na zhruba třetinu ceny. BedJet zase chladí a hřeje vzduchem, je hlučnější, ale dostupnější.