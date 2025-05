Muskův plán na osekání amerického státního rozpočtu se rozpadá. DOGE selhává, důvěra veřejnosti mizí

Uložit 0

Ještě než americký Kongres schválil nový rozpočet, stihl Elon Musk Američanům slíbit, že jejich vláda v příštích letech ušetří dva biliony dolarů ročně. Nešlo o lehkomyslnou poznámku na sociálních sítích, ale o slib vyřčený živě na předvolebním mítinku Donalda Trumpa. Následovala nová agentura, rychlá jmenování do ní a nové naděje. A dnes? Místo reformy zmatek, rozčarování a hromadná nedůvěra.

Projekt DOGE – Department of Government Efficiency (Úřad pro efektivitu vlády) – vznikl jako jeden z motivů Trumpovy předvolební strategie a měl být důkazem, že Washington je možné řídit jako firmu. Musk se chopil vedení s razancí sobě vlastní. Měl na to prostor, jelikož Vivek Ramaswamy, který měl projekt spoluřídit, jej opustil ještě před jeho spuštěním, aby se mohl věnovat své kandidatuře na guvernéra Ohia. Musk tedy přivedl do agentury desítky mladých programátorů z technologických firem, přetáhl poradce z venture kapitálových fondů a na jeho popud začaly mizet celé federální programy.

Veřejnost původně reagovala nadšeně. Průzkumy ukazovaly, že většina Američanů je přesvědčená o neefektivitě státu. Když se tak Musk pustil do osekávání agentury USAID, tedy rušení zahraniční pomoci a propouštění úředníků, našel širokou podporu. Vypadalo to, že je možné přepsat pravidla. Ale už během prvních měsíců se ukázalo, že jednoduché recepty zkrátka nefungují.

Zásahy DOGE byly rychlé, ale nepředvídatelné. Propouštění se dotklo nejen neefektivních struktur, ale i klíčových odborníků. Výzkumníci v oblasti onkologie, terapeuti pro veterány, pracovníci v oblasti kyberbezpečnosti nebo letecké bezpečnosti – všichni padli pod jedno administrativní razítko. Místo úspor přicházely rozsudky, žaloby a veřejné protesty.

O co jde, ilustruje dobře tento případ z konce dubna. Trump, Musk a další představitelé jeho administrativy čelí žalobě podané koalicí odborových svazů, neziskových organizací a místních samospráv. Žaloba napadá rozsáhlou reorganizaci federální vlády prostřednictvím DOGE. Žalobci tvrdí, že tyto kroky – včetně masových propouštění a rušení programů – byly provedeny bez souhlasu Kongresu, čímž porušují ústavu a překračují pravomoci výkonné moci. Kritika ale zaznívala i z konzervativních kruhů, včetně Trumpových loajálních senátorů, kteří začali mluvit o nepřijatelných škodách v regionech.

Oficiálně DOGE uvádí úspory v hodnotě 170 miliard dolarů. Jenže důvěryhodnost těchto čísel se rozplývá. Investigativní novináři i ekonomové zjistili, že velká část údajů vychází z hypotetických rámcových smluv, jednorázových prodejů nebo rušených kontraktů, které by skončily tak jako tak. V některých případech se údajné úspory zakládaly na stornování dokumentů, které nebyly nikdy podepsané. Část smluv DOGE označil za utajené, čímž znemožnil jakoukoli nezávislou kontrolu.

Celý projekt se tak pomalu přesouvá ze světa reforem do světa pochybností. Trump osobně musel zasáhnout a zchladit Muskovo tempo – požádal ho, aby postupoval „skalpelem, nikoli sekyrou“. V zákulisí Bílého domu už dnes nikdo dle Financial Times nepočítá s tím, že se podaří dosáhnout slibované bilionové mety. Z původně radikální vize se stává spíše politické břemeno.

Neznamená to ale, že DOGE neudělal vůbec nic užitečného. Došlo k několika menším zefektivněním – například se podařilo digitalizovat část důchodového systému a zrušit několik nepotřebných poradenských kontraktů. Ale i tyto dílčí úspěchy zanikají v šumu kolem nezvládnutých výpovědí, neověřitelných statistik a právních problémů. Podle odhadů neziskové organizace Partnership for Public Service mohou chaotické personální změny stát federální správu až 135 miliard dolarů jen na ztrátě produktivity.

A tak zatímco zpočátku byl projekt DOGE vnímán jako odvážný krok k reformě federální správy, s postupem času se obraz úřadu i Muska začal měnit. Podle průzkumu AP-NORC z ledna 2025 pouze 29 % respondentů schvalovalo činnost DOGE a 36 % mělo pozitivní názor na Muska. Další průzkumy ukázaly, že většina Američanů považuje Muska za osobu s příliš velkým vlivem na federální vládu.

Musk sám přiznal, že DOGE nebyl tak efektivní, jak si představoval. „Myslím, že jsme efektivní, ale ne tak efektivní, jak bych si přál. Mohlo by to být lepší, ale udělali jsme pokrok,“ řekl. V reakci na rostoucí kritiku a pokles hodnoty akcií Tesly oznámil, že od května 2025 omezí svou roli v DOGE, aby se mohl více soustředit na své podniky.

O jeho náhradě už je také jasno, agendu přebírá Russell Vought, jehož The Wall Street Journal označuje za Trumpova nejvyššího rozpočtového úředníka, který se mj. podílel na tvorbě Projectu 2025, což je konzervativní plán americké pravice vedený Heritage Foundation, který navrhuje zásadní přestavbu federální vlády a posílení prezidentských pravomocí.