Chelsea za něj zaplatila rekordní tři miliardy. Fotbalista Caicedo při přestupu pózoval v Octavii

Zajímavou českou stopu má přestup fotbalisty Moisése Caiceda, který se stal ve svých jednadvaceti letech vůbec nejdražším hráčem v historii Premier League. Londýnská Chelsea za ekvádorského záložníka zaplatí Brightonu 115 milionů liber, což je v přepočtu 3,2 miliardy korun. Zpráva o rekordním transferu obletěla celý fotbalový svět a svou roli v ní sehrála i Škoda Octavia. Moisés Caicedo totiž právě v tomto autě pózoval se svojí maminkou na fotkách a videích v novém dresu Chelsea. Nešlo nicméně o plánovaný marketing, ale dost možná spíše o náhodu.

„Vážíme si toho, že v záplavě luxusních vozů všech možných značek vidíme u profesionálních fotbalistů sloužit i modely značky Škoda. Nejedná se o akci koordinovanou automobilkou Škoda či britským zastoupením. Jsme ale samozřejmě rádi, že se model Octavia dočkal díky fotografii spojené s rekordním přestupem Moisése Caiceda takové vizibility na sociálních sítích i v tradičních médiích. Do Londýna přejeme spoustu dalších bezpečných a spokojených kilometrů,“ komentuje pro CzechCrunch s úsměvem Pavel Jína, tiskový mluvčí společnosti Škoda Auto.

Fotografie, na které sedí Moisés Caicedo se svou matkou Carmen v kufru auta, není náhodná. O přestupu talentovaného fotbalisty do Chelsea se delší dobu spekulovalo a virální se na sociálních sítích proto stala starší fotografie, na níž Caicedo objímá svou matku a taktéž sedí v otevřeném kufru. Rodák ze Santo Domingo totiž při tom na sobě měl dres Chelsea, protože byl už tehdy jejím velkým fanouškem. Přestupem z Brightonu, který ho v roce 2021 přivedl z Ekvádoru do Evropy, si tak de facto splnil svůj fotbalový sen.

Za Chelsea chtěl hrát natolik, že odmítl i nabídku konkurenčního Liverpoolu, který na poslední chvíli původní nabídku londýnského rivala přehodil. Caicedo si již nicméně předtím plácl s Chelsea a chtěl své slovo dodržet, a tak do Liverpoolu vzkázal, že jeho nabídku nepřijme. I díky tomu se nakonec z ekvádorského reprezentanta stal suverénně nejdražší fotbalista v historii anglické nejvyšší soutěže.

Liverpool totiž na poslední chvíli nabídl 110 milionů liber, a jelikož Brighton zájemcům oznámil, že Caiceda prodá nejvyšší nabídce, musela přispěchat s vylepšenou nabídkou i Chelsea. Rekordní transfer se nakonec provedl za zmíněných 115 milionů liber, což znamená, že má Chelsea aktuálně ve svém kádru dva nejdražší záložníky historie soutěže.

V lednu za více než 106 milionů liber kupovala argentinského fotbalistu Enza Fernándeze, čímž tehdy stanovila nový rekord. O několik měsíců později ho nyní sama překonala. Mohou za to noví majitelé londýnského klubu, kteří nahradili Romana Abramoviče. Ruský miliardář byl pod tíhou protiruských sankcí donucen Chelsea po dvaceti letech prodat a nakonec se taktéž jednalo o rekordní deal.

Konsorcium investorů v čele s Toddem Boehlym za Chelsea zaplatilo tolik, kolik nikdo za sportovní klub zatím nezaplatil. S Moisésem Caicedem podepsal londýnský klub smlouvu na osm let s opcí na prodloužení o další rok a fotbalista si významně polepší i na výplatní pásce, byť detaily jeho smlouvy zveřejněny nebyly. Není tedy příliš pravděpodobné, že by se v inkriminované Octavii sám proháněl právě on, ale na úspěšné znovuvytvoření virální fotografie a povedenou komunikaci posloužil škodovácký vůz více než dobře.