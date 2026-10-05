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Chleba pečou v obchoďáku a zásobí jím pražské podniky. Teď na Vinohradech rozjeli vlastní bistro

Na Jiřího z Poděbrad otevřelo nové bistro Pomalu pomalu. Stojí za ním lidé z Kin & K Bakery, kromě pečiva tu ale dostanete třeba i ústřice.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

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Foto: Pomalu pomalu
Haitham Al-Shoriy a jeho tým před novým bistrem Pomalu pomalu
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Ještě na začátku září tu bylo z velké části pořád staveniště, i tak se ale do prostoru na rohu Slavíkovy a Ondříčkovy ulice, pár metrů od náměstí Jiřího z Poděbrad, namačkalo skoro čtyři sta lidí. Pre-opening party tu totiž pořádalo nové bistro Pomalu pomalu, za kterým stojí tým pekárny Kin & K Bakery. A jestli tahle parta něco umí, je to vedle chleba a pečiva právě vytváření atmosféry, které chcete být součástí.

„Jsem cizinec a komunity jsou to, co my cizinci v Praze vytváříme,“ směje se Haitham Al-Shoriy, Jemenec, který v české metropoli žije už třináct let. Přišel sem coby student a od začátku pracoval s kávou nebo pečivem. Místní gastroscéně pak dal kromě značky Kin & K a jejích skvělých kardamomových pletenců i pražírnu Tribes of Mokha. A teď se vrhl do ambiciózního celodenního podniku.

„Už jsme ukázali, že umíme dobré pečivo i kávu, teď chceme předvést i dobrou gastronomii,“ míní Al-Shoriy. On sám přitom praží kávu a do pečení ani vaření se nehrne, coby manažer ale se dvěma kamarády během covidu úspěšně rozjel právě pekárnu.

Pomalu pomalu

Adresa: Slavíkova 6
Typ podniku: bistro
Otevírací doba: aktuální zkontrolujte na Instagramu nebo Google Mapách

Protože si byli opravdu blízcí, začali si říkat Kin (anglicky příbuzní), K si do názvu přidali jako první písmeno jména své společné kočky Koji. První provoz otevřeli v obchodním domě Harfa na Vysočanech a zhruba po roce přidali malou pobočku na Korunní, jen kousek od místa, kde Al-Shoriy dodnes bydlí a taky nedaleko nového Pomalu pomalu.

„Na Harfě sídlí samotná pekárna a máme tam skvělé prodeje, co se ale týče společenského života, není to ono. Přece jen to je obchoďák. Na Korunní to ale funguje přesně podle mého gusta a teď snad bude i tady,“ říká.

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Foto: Pomalu pomalu

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Zářijový nával v tehdy ještě neotevřeném bistru by tomu nasvědčoval. Od té doby už ale Pomalu pomalu najelo do provozu a zajít si sem tak můžete nejen na kávu a pečivo, ale také brunch nebo třeba večeři a skleničku k tomu. Jen na sociálních sítích raději zkontrolujte, který den je věnovaný rannímu a který večernímu fungování.

V místní kuchyni se činí mladý šéfkuchař Jakub Hais, který má zkušenost ze zahraničních michelinek, pražské La Degu nebo trojského Bistra Karel. Ochutnat můžete k snídani chleba s tvarohem a vajíčkem, ale taky stracciatellu se švestkami, broskvemi a shisem. K večeři třeba ústřice, hovězí tatarák, ale i steak nebo řízek. Vína jsou naturální z různých koutů světa.

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„Menu chceme každý měsíc obměňovat, žádný strop ale nemáme. Jednoduše máme rádi dobré jídlo a chceme předvést, že ho také umíme dělat,“ přidává Haitham Al-Shoriy. Mimochodem, pečivo z jeho pekárny možná už znáte, jen o tom nevíte. Kin & K Bakery totiž své produkty dodává či dodávala do řady známých pražských podniků, jako jsou Café Slavia a Louvre, SmetanaQ či pro Pomalu pomalu v podstatě sousední Cafefin a Blumery.

Poslední dvě jmenované jsou pro nový podnik v zaplněném okolí Jiřího z Poděbrad samozřejmě i konkurencí, ale Al-Shoriy si z ní moc hlavu nedělá. „Je to fráze, ale já našemu podniku věřím, jinak bych to dělat nemohl. Od začátku se snažíme dělat to nejlepší a vždycky jsme si své lidi našli, tak proč ne i teď,“ pokládá řečnickou otázku.

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„A fráze mám rád,“ dodává ještě, „v každém jazyce se snažím naučit jako první je.“ I proto si taky Pomalu pomalu vysloužilo svoje jméno a není to třeba jen Kin & K Bistro. „Rekonstrukce prostor a celková příprava zabraly skoro dva roky, pořád se něco kazilo a já chodil a říkal, jen pomalu, pomalu… Stal se z toho náš interní vtip a pak nám došlo, že je to pro tohle místo vlastně ideální jméno. Vyjadřuje, jak tu chceme k věcem přistupovat: pomalu,“ vysvětluje.

A něco na tom je. Na Jiřího z Poděbrad sice pořád ještě visí holé žárovky ze stropu, příjemně tu ale je. Pokud sem zavítáte, dost možná narazíte i na samotného Al-Shoriyho. Ačkoliv rád sedává na kafi v pekárně na Korunní, už se prý učí chodit i sem. „A pomalu si to užívat.“

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Související témata:Nový podnikPomalu pomaluKin & K Bakery
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