Chytré Ray-Bany jsou poprvé bez kamery. Meta ale nejvíce zaujala VR brýlemi za 30 tisíc i novinkou do kapsy
Nové VR brýle váží jen 100 gramů a jsou výrazně pohodlnější. Mark Zuckerberg navíc překvapil malým AI zařízením do kapsy.
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Meta ukázala, jak by mohl vypadat život bez neustálého sahání po telefonu. Na své konferenci Connect představila novou generaci chytrých brýlí, které zvládnou práci, zábavu i komunikaci. A ukázala také jednu drobnou AI vychytávku do kapsy. Největší pozornost ale vzbudily lehké VR brýle vážící jen 100 gramů, které nabízejí alternativu ke klasickým headsetům.
Meta VR Glasses
Nové brýle pro virtuální realitu skutečně váží kolem 100 gramů a Meta toho dosáhla rozdělením hardwaru. Na obličeji zůstaly jen samotné brýle s displejem a senzory, zatímco procesor, baterii a úložiště výrobce umístil do malého zařízení. To je s brýlemi propojeno optickým kabelem a uživatel si ho může připnout na oblečení nebo třeba uložit do tašky.
Výsledkem je zařízení s otevřenými boky a průhledem do okolního světa, které lze využít i jako osobní kino s certifikací IMAX Enhanced, herní konzoli nebo přenosnou kancelář. Při práci brýle naskenují rovnou plochu před vámi, třeba stolek v kavárně, a promítnou na ni virtuální klávesnici a trackpad, s nimiž lze psát a ovládat kurzor.
K ovládání přitom nepotřebujete ovladače, vystačíte si s pohledem a gesty rukou. Zajímavou novinkou je také funkce Hologram Calling, která při hovorech zobrazí realistickou digitální podobu volajícího včetně jeho mimiky a reakcí v reálném čase. Meta plánuje uvést novinku na trh na jaře 2027 za 1 299 dolarů (necelých 28 tisíc korun).
Prohloubení spolupráce s Ray-Ban
Meta zároveň výrazně rozšiřuje nabídku chytrých brýlí, které vyvíjí se společností EssilorLuxottica, vlastníkem značky Ray-Ban.
Novinkou jsou Ray-Ban Meta Audio, které vypadají jako běžné sluneční brýle, ale místo kamery se soustředí na hudbu, telefonování a práci s AI. Meta je zbavila fotoaparátu a získaný prostor využila pro zvuk a baterii. Výsledkem je rám o hmotnosti 43 gramů, který má na jedno nabití vydržet až 12 hodin. Nabíjecí pouzdro přidá dalších až 48 hodin. Brýle budou od 13. října v prodeji za ceny začínající na 349 dolarech (7 500 korun).
Třetí generace Ray-Ban Meta je pak vybavena kamerou a přináší delší výdrž, novou konstrukci a lepší snímání zvuku než její předchůdce. Brýle podle Mety vydrží až devět hodin a šest vestavěných mikrofonů má pomáhat s hovory i používáním hlasových příkazů v rušném prostředí. Díky kameře lze rovnou z pohledu očí fotit, natáčet nebo ukazovat okolní svět umělé inteligenci. Nová generace začne na 449 dolarech, tedy 9 600 korunách.
A nezapomnělo se ani na zákazníky, kteří nechtějí tolik utrácet: nové brýle Meta Adventurer začínají na 249 dolarech (cca 5 300 korun). V této základní verzi dostanete pouzdro bez vlastní baterie, které brýle nabije jen při zapojení do zásuvky. Pokud chcete plnohodnotné cestovní pouzdro, které funguje jako powerbanka a dobíjí brýle přímo v obalu, vyjde set na 299 dolarů (přibližně 6 400 korun). Nenesou sice značku Ray-Ban, ale zachovávají si všechny důležité funkce pro natáčení i komunikaci s umělou inteligencí.
Překvapivá novinka Muse Charm
Největším překvapením celé konference se stala nenápadná krabička do ruky či do kapsy jménem Muse Charm, která má lidem umožnit používat AI asistenta Muse bez telefonu a připomíná jakési chytré hodinky bez řemínku.
Uvnitř jsou mikrofony, reproduktory, 5G modem a čtečka otisků prstů. Zařízení je navrženo tak, aby uživatel nemusel pokaždé vytahovat telefon a otevírat aplikaci. Charm stačí vzít do ruky a prostřednictvím displeje a hlasu komunikovat s asistentem Muse. Jeho virtuální postavičku si lze upravit podle vlastních představ, stejně jako hlas.
Zajímavostí je také schopnost dvou zařízení Muse Charm vzájemně se rozpoznat a komunikovat spolu, pokud je položíte vedle sebe. Meta přitom zdůrazňuje, že nejde o hlavní pilíř její strategie pro AI hardware. Společnost očekává, že většina lidí bude nástroj Muse používat především v telefonu a chytrých brýlích. Charm má být spíše experimentální zařízení pro nadšence. Na trh má dorazit ještě letos, před vánoční sezonou. Přesnou cenu Meta zatím neoznámila.