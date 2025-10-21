Čínské létající auto poprvé v provozu. Předvedlo se v Dubaji a hlásí rekordní zakázku
Vypadá jako velké SUV, ale na zádi má schovaný letoun. Aridge věří, že lidé brzy začnou létat stejně přirozeně, jako dnes řídí auto.
Na pláži v Dubaji se v půlce října zvedl ze země stroj, který vypadal jako kříženec obřího dronu a futuristického auta. Byl to první veřejný pilotovaný start létajícího vozu Land Aircraft Carrier, za nímž stojí Aridge, tedy přejmenovaná letecká divize čínské automobilky Xpeng Motors. Perský záliv se tak stane prvním zahraničním trhem, kam Aridge s létajícím autem expanduje. Samotný prodej tu má začít nejdříve v roce 2027, tedy stejně jako v Číně, kde nyní probíhá certifikace a příprava sériové výroby.
Land Aircraft Carrier spojuje pozemní a leteckou dopravu do jednoho systému. Na silnici jde o běžný šestikolový elektromobil, který jezdí po silnici a zároveň převáží malý letoun připomínající dron. Ten je uložený na jeho zadní plošině. Když má majitel letět, letoun se z auta jednoduše zvedne, vzlétne kolmo do vzduchu a po přistání se vrátí zpátky. Auto pak poslouží jako přistávací plošina i nabíječka.
Po úspěšném letu Aridge oznámilo rekordní objednávku 600 kusů pro firmy z Perského zálivu. Podle společnosti jde o největší zahraniční hromadnou objednávku v historii odvětví létajících aut. Celkově má Aridge po světě údajně už více než sedm tisíc předobjednávek, které se mají začít naplňovat po zahájení sériové výroby v Číně v roce 2026. Cenu pro zahraniční trh firma zatím neoznámila, ale podle agentury Bloomberg má jeden kus stát v Číně zhruba 6,3 milionu korun.