Čínský Zeekr 7X chce dobýt Evropu luxusem na kolech. I přes ultrarychlé nabíjení je ale stále jen dobrý
Otestovali jsme čínský Zeekr 7x ve verzi Privilege s 636 koňmi. Oproti konkurenci má navrch z pohledu výbavy, materiálů a technologií.
Stojím před autem, které má na výšku skoro 170 centimetrů, a marně hledám tradiční kliku, kterou se dostanu dovnitř. Až po chvíli si všimnu malého osvětleného kruhu na pravém lemu dveří řidiče. Na něj stačí jemně položit prst a dveře se najednou začnou otevírat podobně, jako jsem to už několikrát viděl u Rolls-Royce. Poměrně zajímavé přivítání.
Vůz 7X čínské automobilky Zeekr minimálně v Česku působí jako jednorožec. Na silnici ho jen tak nepotkáte a už z dálky vyvolává emoce – ať už pozitivní, nebo negativní. Nyní se však firma, a konkrétně i testovaný model 7X, dere na český trh a chce ukázat, že i čínská elektroauta už rozhodně nemusí vypadat jako před lety. Nabízí jemné zakulacené linie, výrazná přední i zadní světla, zatmavená skla a lesklý znak, který je pro mnohé zatím velkou neznámou.
Na testování jsme měli k dispozici tu nejvyšší konfiguraci – verzi Privilege s 636 koňmi, se kterou chce automobilka převálcovat dosavadní konkurenty, jako je Model Y od Tesly, Enyaq od Škodovky nebo Polestar. V mnoha ohledech se od nich model 7X liší.
Uvnitř vozu je na první pohled vidět, jak moc si Zeekr dal záležet na využitých materiálech. Sedačky, výplně dveří, ale i většina interiéru jsou potaženy kůží, uprostřed dominuje obří 16palcový displej a volant se zploštělou horní a spodní stranou. Oproti takové Tesle máte zkrátka pocit, že sedíte v autě, a ne v počítači na čtyřech kolech.
Největší doménou Zeekru má být ultrarychlé nabíjení díky 800V technologii. Z 10 procent na 80 vás pošle za pouhou čtvrthodinu, což už je opravdu srovnatelné s běžným tankováním a krátkou pauzou na kafe. Otázkou je pak ale samotná infrastruktura – podobně rychlé nabíjecí stanice s příkonem kolem 300–400 kW každých pár desítek kilometrů zatím rozhodně nenajdete. Jelikož se mi podařilo najít pouze slabší příkon, seděl jsem v autě zhruba 20 minut a nabil z 15 na 80 procent. To jsou ale pořád super čísla, i v porovnání s Teslou.
Čtvrt milionu aut za rok
Zeekr jako značka vznikl teprve před pěti lety, má za sebou ale poměrně rychlý růst. Zčásti proto, že se snaží oproti ostatním vymezit větším luxusem se zachováním dobrého poměru cena/výkon, ale také proto, že ho vlastní čínská firma Geely, provozující značku Geely Auto.
Pod ni patří i další automobilky jako Lotus, Polestar, Lynk & Co nebo Volvo. Mimo to má Geely také 17% podíl v britském Aston Martinu a celé skupině se loni podařilo prodat na 3,3 milionu aut, z nichž byla téměř polovina elektrická.
Poměrně kuriózní je z byznysového pohledu i fakt, že samotný Zeekr vstoupil pouhých 37 měsíců po svém vzniku na americkou burzu NYSE, kde se mu celkem dařilo. První den odstartoval 35% růstem, jen aby se ke konci minulého roku firma v rámci skupiny znovu zprivatizovala.
Celosvětově Zeekr v loňském fiskálním roce doručil téměř čtvrt milionu aut a tržby k 15 miliardám dolarů, což je téměř dvojnásobek oproti předchozímu období. K tomu částečně pomohl i nový model Zeekr 9X, který se naopak snaží hrát na notu ještě luxusnějšího auta, připomínajícího Rolls-Royce Cullinan, a to jen za zlomek ceny a s hybridním pohonem.
Ostré zatáčky i skandinávský styl
Od čínských vozů by člověk mohl očekávat, že s ohledem na cenu utrpí kvalita některých technologií nebo materiálů. V případě 7X je ale opak pravdou. Už na první dobrou je po usednutí do auta vidět, že nad vývojem někdo přemýšlel. Ostatně výroba je sice východní, ale design auta vychází ze skandinávského stylu a vyvíjí se přímo ve švédském Göteborgu.
Prémiový audiosystém, prošívané kožené sedačky, dvě přihrádky pro telefon s bezdrátovým nabíjením, jednoduché ovládání jízdních režimů nebo vyhřívání sedaček, velký head-up displej – v tom všem auto funguje skvěle. Snad jediná věc, na kterou si nedokážu zvyknout, je složitý infotainment a právě elektricky ovládané otevírání dveří.
Technologie je navíc někdy až moc opatrná. Auto si například myslí, že má před sebou překážku, i když tam žádná není. Tato funkce navíc nejde vypnout. Pro někoho maličkost, pro někoho zásadní gamechanger u auta, které stojí něco málo přes 1,5 milionu korun.
Achillovou patou většiny podobných aut je samotný software, který místy působí neohrabaně a nepromyšleně. A Zeekr rozhodně není výjimkou. To, co byste hledali na jednom místě, zvláštně rozděluje do mnoha ťuknutí na obrazovce. Čím ale dokáže opravdu překvapit, jsou jízdní vlastnosti.
Ve verzi Privilege má Zeekr 7X až 636 koní, z nuly na sto se dostane za pouhých 3,8 vteřiny, což je srovnatelné s nejvyšší konfigurací Tesly Modelu Y s označením Performance. I v ostřejších zatáčkách se Zeekr dokáže z jinak poměrně pohodlného a sterilního auta přepnout do režimu, ve kterém jen kroutíte hlavou nad jeho přikováním k silnici. Volantem stačí otočit jemně a jede přesně tam, kam potřebujete, stejně jako je možné mimo město vypnout asistenty a posunout zábavu na novou úroveň.
Oproti verzi Long Range, která je méně výkonná, slibuje výrobce u konfigurace Privilege dojezd až 540 kilometrů. Ale přece jen je třeba se na podobná čísla dívat realisticky, a tak se budete s chvílemi ostřejší jízdou pohybovat pravděpodobně někde o 20 až 25 procent níže. Sám jsem díky tomu musel rychleji nabíjet a realistický dojezd s místy dynamičtější jízdou byl někde u 420-450 kilometrů.
Zeekr 7X má jednoznačně navrch oproti srovnatelné konkurenci z pohledu samotné výbavy, materiálů a technologií. Přesto mi přijde u podobných aut extrémně důležitá i softwarová část, přes kterou ve vozidle ovládáte naprosto vše. A tam jednoznačně dominuje Tesla ve své jednoduchosti, intuitivním ovládání, aktualizaci zásadních funkcí na dálku i celkové infrastruktuře a vlastní navigaci.
Zeekr se snaží o vlastní podobu AI asistenta přímo v autě a neustále vylepšuje funkce, přesto máte pocit, že vám něco na první dobrou nesedí a nedokážete popsat, co to přesně je. Za cenu, která v Česku začíná na 1 649 000 korunách, jde ale i tak o skvělou hodnotu.