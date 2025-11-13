ČNB jako jedna z prvních na světě koupila bitcoin. Místo miliard zatím poslala do krypta 21 milionů
Guvernér Aleš Michl se svým plánem nakoupit krypto netajil už delší dobu. V první fázi, navíc v rámci testu, v ČNB investovali milion dolarů.
Česká národní banka poprvé ve své historii nakoupila bitcoin a další digitální aktiva, a to za milion dolarů, tedy zhruba 21 milionů korun. Je první „velkou“ centrální bankou světa, která něco takového udělala. Guvernér Aleš Michl tak nakonec prosadil nákup kryptoměny, byť v mnohem menším rozsahu, než původně plánoval. Místo miliard v devizových rezervách vzniklo testovací portfolio, které má centrální bance pomoci pochopit svět blockchainových technologií.
Michl přišel s myšlenkou nakoupit bitcoin už v lednu letošního roku. V rozhovoru pro Financial Times tehdy vyvolal poprask, když naznačil, že by chtěl mít jednou v bitcoinu až pět procent devizových rezerv ČNB – tedy astronomických 175 miliard korun. Česko by se tak stalo první západní zemí s centrální bankou s kryptoměnou v rezervách. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Rada guvernérů si myslí, že rezervy musí být likvidní, bezpečné a nesmí být podezřelé, že by souvisely s praním špinavých peněz,“ vyjádřila se ke kryptu skepticky třeba šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová.
Kritikou nešetřil ani Michlův předchůdce Jiří Rusnok, který to pro Seznam Zprávy označil za „naprosté šílenství“. Hlavní ekonom Deloitte David Marek pro Český rozhlas přirovnal bitcoin k extrémnímu potápění pod ledem, tedy nikoli činnosti vhodné pro centrální banku. I premiér Petr Fiala dal najevo zdrženlivost. Bankovní rada ČNB nakonec schválila vypracování analýzy možností investic do digitálních aktiv a výsledkem je teď kompromisní řešení.
Místo masivního nákupu bitcoinu do devizových rezerv vzniklo testovací portfolio za pouhý milion dolarů, tedy zhruba 21 milionů korun. To je zanedbatelná částka ve srovnání s celkovými rezervami ČNB v hodnotě 3,5 bilionu korun. Portfolio je navíc oddělené od devizových rezerv a jeho případné cenové výkyvy nebudou mít žádný vliv na hospodaření centrální banky ani na měnovou politiku. „Je nutné zdůraznit, že hodnota bitcoinu může výrazně kolísat. Bez znalosti vysokého rizika by žádný investor neměl bitcoin kupovat,“ varoval Michl v tiskové zprávě.
Vedle bitcoinu zahrnuje portfolio také USD stablecoin a tokenizované depozitum na blockchainu. Cílem prý není vydělávat na růstu ceny kryptoměn, ale získat praktickou zkušenost s celým řetězcem procesů – od technické správy klíčů a víceúrovňových schvalovacích postupů přes krizové scénáře až po prověřování souladu s pravidly proti praní špinavých peněz. „Mysleme ale více na budoucnost, vizionářsky. Je reálné, že si v budoucnu bude možné za koruny snadno koupit tokenizovaný český dluhopis,“ naznačil Michl.
Centrální banka současně spustila nový projekt ČNB Lab, který má zastřešit testování technologií a trendů ovlivňujících finanční trh. Kromě digitálních aktiv a blockchainových řešení se bude zabývat také nástroji umělé inteligence a inovacemi v oblasti platebního styku.
Česko se tímto krokem řadí mezi hrstku zemí, které s bitcoinem vůbec experimentují na státní úrovni. Oficiálně drží kryptoměnu v rezervách pouze Salvador, který ji v roce 2021 dokonce zavedl jako zákonné platidlo, a také himálajský Bhútán, jenž těží bitcoin pomocí obnovitelné vodní energie.
Zároveň ale globálně odtažitost bankovních elit vůči bitcoinu a ethereu povoluje, Wall Street už je vzal na milost a o kryptu se velmi pozitivně nyní vyjadřuje i administrativa Donalda Trumpa, jehož okolí do kryptoměn masivně investuje. A bitcoinové komunitě se dlouhodobě snaží zalíbit i příští český premiér Andrej Babiš, který Michla do čela ČNB protlačil.
Bitcoin se v listopadu 2025 obchoduje kolem 105 tisíc dolarů, což je výrazně pod nedávnými maximy přes 120 tisíc dolarů. Přestože kryptoměna za poslední rok posílila o desítky procent, její volatilita je vysoká. Z pohledu centrální banky tak zůstává otázkou, zda se bitcoin skutečně stane běžnou součástí finančního systému, nebo zůstane primárně nástrojem pro spekulativní investory. Michl je ale přesvědčený, že centrální bankéři by se měli bitcoinu seriózně věnovat. „Studium bitcoinu nám neublíží – naopak, posílí nás,“ napsal už dřív na sociální síti X.