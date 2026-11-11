Co hrát, když znuděně čekáte na GTA? Nečekaný čínský hit ovládl žebříčky, míchá kung-fu i fantasy
Phantom Blade Zero vás vezme mezi démony a děsivé loutky. Novinka od čínských vývojářů se podařila a ukazují to i prodeje.
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Do vydání nového Grand Theft Auto zbývá týden a je běžné, že lidé si na hru berou v práci dovolenou nebo některé firmy rovnou vyhlašují GTA day, aby si jejich zaměstnanci mohli v klidu běhat ulicemi Vice City. Jenže co když vás tohle nezajímá nebo si prostě chcete zkrátit čekání? Před několika dny vyšla nenápadná čínská akční hra, která okamžitě ovládla žebříčky.
Phantom Blade Zero je mix kung-fu, šermířských soubojů, ale i temného fantasy a mytologie. Jde o klasického představitele žánru wuxia, který ve hrách, knihách či filmech vypráví dobrodružství mistrů bojových umění. S hlavním hrdinou Soulem tu prožijete zradu od těch nejbližších a vydáte se na cestu za jeho vlastní záchranou – má totiž pouhých 66 dní, než se jeho okultismem posílené srdce rozbuší naposledy.
Všechno je to velmi dramatické a možná to na první pohled působí úsměvně, ale hra dokáže perfektně balancovat na hraně mezi kýčem a strhující podívanou. Hned na vás vychrlí spoustu jmen škol bojových umění a jejich mistrů, kteří se přetahují o moc ve fantasy světě Wulin. Zpočátku se v tom dá snadno ztratit, ale postupně se svět před hráčem otevře a ukáže klasický příběh o zradě, touze po ovládnutí vlastního těla a mysli, boji se zlem a ochraně bezbranných. To vše je okořeněno takzvaným kungfupunkem, kdy tradiční čínskou kulturu a postavy jako z legend doplňují obrovské mechanické věže, plamenomety či moderní hudba.
A hráči jsou nadšení. Studio S-Game se tři dny po vydání pochlubilo čtyřmi miliony prodaných kopií, což je číslo, na které se třeba český hit Kingdom Come 2 dostal až za tři čtvrtě roku (a i to byl velký úspěch). Z pohledu tržeb na digitální počítačové platformě Steam hra v prvním týdnu obsadila celosvětově první místo. A v době psaní článku jde stále o čtvrtou nejčastěji hranou hru na Steamu, momentálně si ji lidé pouštějí i více než online fenomény typu Apex Legends.
Na vysokých číslech má samozřejmě podstatný podíl čínské publikum, které například u předobjednávek tvořilo asi tři čtvrtiny hráčů. Phantom Blade Zero má ale co nabídnout i za hranicemi, což čínské prémiové akční hry ukazují čím dál častěji. Stačí se podívat na dva roky starý Black Myth: Wukong, inspirovaný románem o opičím králi. Toho se mimochodem dodnes prodalo zhruba 30 milionů kopií a půlka z nich pocházela z trhů mimo Čínu.
Obě hry mají navíc společné, že jde o jakousi variaci na herní žánr soulslike. Tedy na velmi těžké hry plné náročných soubojů, kde stačí jedna nepozornost či pomalý pohyb a už se potupně válíte v bahně a kaluži krve. Phantom Blade Zero na to jde ale o něco přívětivěji a spíš si z žánru vypůjčuje. Je sice pořád těžký a vyžaduje preciznost i rychlé reakce, ale cílí na ty z nás, kdo nechtějí nebo nemohou trávit s ovladačem v ruce několik hodin v kuse. Třeba tím, že si můžete vybrat z několika obtížností. Před každou bitvou s bossem se dá hra také pohodlně uložit a nemusíte se k němu po opakované porážce prokousávat skrz desítky pohůnků.
A že těch bossů je požehnaně: víc než padesát. Souboje s nimi jsou rychlé, ladné, rytmické. Zběsilé mačkání tlačítek vás ale nezachrání, odrážení útoků a vlastní výpady je potřeba perfektně načasovat – a do toho za pochodu střídat zbraně, jinak vašemu hrdinovi dojde dech (stamina) a mohutný mistr s obrovským železným štítem vás pošle za zubařem. A to je ještě jeden z těch milejších soupeřů. Narazit můžete i na dámu ovládající kromě ostré čepele také hady skryté pod zemí nebo na rozzuřeného jezdce na koni, který se kromě meče ohání i špičatým štítem.
Ruku v ruce s tím jde vizuál. Je pořádně temný, podobně jako ve zmíněných soulslike hrách od vyhlášeného japonského studia FromSoftware. Světem Wulin se pohybují nejen maskovaní mistři, ale třeba i děsivé dřevěné loutky, ve kterých tajemný padouch uvěznil duše obyčejných lidí. A to všechno vypadá náramně dobře, obzvlášť při zapnutí technických vychytávek typu ray tracing na PlayStationu 5 Pro – experti z webu Digital Foundry dokonce píší, že hra na konzoli od Sony exceluje.
Nejde o nic naprosto originálního. Při hraní si občas vzpomenete na jiné tituly, ale výsledek je propracovaný, krásný a jednoduše zábavný. Jako byste byli uvnitř čínského akčního filmu, ostatně konzultanta soubojů tu dělal slavný hongkongský herec a mistr bojových umění Donnie Yen. Ještě si k tomu přidejte pořádnou dávku pompy a melodramatu a máte hru třeba pro ty, kdo dávají přednost fantasy legendám před policejními honičkami ve Vice City.