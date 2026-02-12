Prodeje Kingdom Come 2 rostou nad očekávání. Česká hra dosáhla milníku, který prvnímu dílu trval čtyři roky
Čeští videoherní vývojáři z Warhorse Studios za sebou mají nesmírně úspěšný rok, jejich středověká hra překonává očekávání.
Jen pár dní od oslavy jednoho roku od vydání Kingdom Come: Deliverance 2 mají čeští videoherní vývojáři z Warhorse Studios další důvod k radosti. Jejich středověká hra stále láká nové hráče – a překonala další zakulacený milník prodaných kopií. A to několikanásobně rychleji, než se to povedlo prvnímu dílu.
Kingdom Come 2 vyšlo loni 4. února. Hned po premiéře bylo jasné, že hra z české historie bude světový hit. „První milion prodaných kusů za první den. Druhý za dva týdny. Tři miliony za tři měsíce,“ komentoval tehdy symbolický vývoj prodejů ředitel studia Martin Frývaldský. Jenže už čtyři miliony tuhle číselnou řadu narušily, přišly loni v listopadu. A teď, v čase oslav prvních narozenin jejich hry, hlásí Warhorse pět milionů prodaných kopií Kingdom Come: Deliverance 2.
„Je to obrovský milník a celé studio je náramně pyšné. Štěstí přeje odvážným,“ komentuje – s odkazem na motto, jež ve hře často zaznívá – dosažení pětimilionové hranice Tobias Stolz-Zwilling. „Překonali jsme všechny interně nastavené cíle, které s naším vydavatelem máme,“ uvedl šéf komunikace firmy před pár dny v rozhovoru k prvním narozeninám KCD2, ve kterém se rozpovídal o budoucích plánech Warhorse i o Danu Vávrovi.
Pět milionů prodaných kopií druhého dílu Kingdom Come ukazuje pokrok, který česká hra a její tvůrci od prvního dílu zaznamenali. Už ten byl úspěšný, deset milionů prodejů KCD1 oznámili vývojáři loni, na pět milionů nicméně prvotina Warhorse Studios čekala přes čtyři roky od vydání v roce 2018. KCD2 stačilo dvanáct měsíců.
Prodeje se samozřejmě promítají i do finančních výsledků firmy. Za účetní rok 2024/2025 uzavřený loni v březnu, tedy ani ne dva měsíce od vydání KCD2, oznámili Warhorse Studios rekordní tržby ve výši 2,7 miliardy korun se ziskem miliardy korun. V roce od uvedení pokračování své hry na trh také Warhorse prošli velkou proměnou, když přebrali značnou část studia Ashborne Games a vytvořili z nich svou brněnskou pobočku. A jejich hra ovlivňuje i neherní svět – Kingdom Come 2 má příznivý vliv na český turismus.