Hry –  – 1 min čtení

Prodeje Kingdom Come 2 rostou nad očekávání. Česká hra dosáhla milníku, který prvnímu dílu trval čtyři roky

Čeští videoherní vývojáři z Warhorse Studios za sebou mají nesmírně úspěšný rok, jejich středověká hra překonává očekávání.

Michal MančařMichal Mančař

kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-145
Foto: Warhorse Studios
Pochválen buď Ježíš Kristus, Jindřich ze Skalice se vrátil v Kingdom Come: Deliverance 2
0Zobrazit komentáře

Jen pár dní od oslavy jednoho roku od vydání Kingdom Come: Deliverance 2 mají čeští videoherní vývojáři z Warhorse Studios další důvod k radosti. Jejich středověká hra stále láká nové hráče – a překonala další zakulacený milník prodaných kopií. A to několikanásobně rychleji, než se to povedlo prvnímu dílu.

Zajímá vás herní průmysl v Česku?

Tak se přihlaste k odběru našeho herního newsletteru Good Game!

Newsletter Good Game | Poslední vydání

Kingdom Come 2 vyšlo loni 4. února. Hned po premiéře bylo jasné, že hra z české historie bude světový hit. „První milion prodaných kusů za první den. Druhý za dva týdny. Tři miliony za tři měsíce,“ komentoval tehdy symbolický vývoj prodejů ředitel studia Martin Frývaldský. Jenže už čtyři miliony tuhle číselnou řadu narušily, přišly loni v listopadu. A teď, v čase oslav prvních narozenin jejich hry, hlásí Warhorse pět milionů prodaných kopií Kingdom Come: Deliverance 2.

„Je to obrovský milník a celé studio je náramně pyšné. Štěstí přeje odvážným,“ komentuje – s odkazem na motto, jež ve hře často zaznívá – dosažení pětimilionové hranice Tobias Stolz-Zwilling. „Překonali jsme všechny interně nastavené cíle, které s naším vydavatelem máme,“ uvedl šéf komunikace firmy před pár dny v rozhovoru k prvním narozeninám KCD2, ve kterém se rozpovídal o budoucích plánech Warhorse i o Danu Vávrovi.

kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-45

Foto: Warhorse Studios

kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-98
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-88
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-38+68
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-48
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-58
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-81
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-69-fryvaldsky
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-143
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-160
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-117
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-92
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-125
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-91
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-144
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-140
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-115
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-27
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-21
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-107
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-74
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-18
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-96
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-63
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-90
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-102
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-126
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-139
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-135
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-154
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-01
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-60
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-122
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-84
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-104
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-32
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-77
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-73
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-111
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-68
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-57
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-157
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-20
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-31
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-65
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-137
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-108
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-134
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-93
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-156
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-152
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-99
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-44
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-42
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-23
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-54
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-75
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-123
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-82
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-128
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-142
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-53
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-16
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-80
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-37
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-103
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-40
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-86
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-150
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-130
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-106
kingdom-come-deliverance-warhorse-studios-163

Pět milionů prodaných kopií druhého dílu Kingdom Come ukazuje pokrok, který česká hra a její tvůrci od prvního dílu zaznamenali. Už ten byl úspěšný, deset milionů prodejů KCD1 oznámili vývojáři loni, na pět milionů nicméně prvotina Warhorse Studios čekala přes čtyři roky od vydání v roce 2018. KCD2 stačilo dvanáct měsíců.

Prodeje se samozřejmě promítají i do finančních výsledků firmy. Za účetní rok 2024/2025 uzavřený loni v březnu, tedy ani ne dva měsíce od vydání KCD2, oznámili Warhorse Studios rekordní tržby ve výši 2,7 miliardy korun se ziskem miliardy korun. V roce od uvedení pokračování své hry na trh také Warhorse prošli velkou proměnou, když přebrali značnou část studia Ashborne Games a vytvořili z nich svou brněnskou pobočku. A jejich hra ovlivňuje i neherní svět – Kingdom Come 2 má příznivý vliv na český turismus.

Související témata:Warhorse StudiosKingdom ComeČeské hry
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    bezrealitky-mvp

    Provize 4 % je přežitek z 90. let, tvrdí Bezrealitky. Za vystavení pár fotek je hodně cokoliv, rýpe konkurence

  2. 2

    tomas-cech-angry-beards

    Je mu 31 a vrací se z důchodu. Jde nakopnout stamilionový e-shop, který v posledních letech tápal

  3. 3

    bracha

    Na pozemku po babičce navrhl dům pro bráchu. Má černou fasádu a místním připomíná Batmana

  1. 1

    partners-banka

    Dravá česká banka dál šlape na paty Revolutu. Už ho nepotřebujete na lepší kurzy ani multiměnový účet

  2. 2

    knights-path

    Novou českou hru chválí i Dan Vávra. Nekopíruju Kingdom Come, inspirovala mě stará legenda, říká autor

  3. 3

    petr-doskocil-expedo2

    Začínal v garáži rodičů, nábytkářský e-shop vybudoval na tři čtvrtě miliardy. Teď míří do insolvence