Co říkají kritici o nejdražším filmu Netflixu? The Gray Man má zběsilou akci, na kterou zapomenete

Na Netflix brzy zamíří blockbuster The Gray Man, první reakce ale nejsou vůbec nadšené. Jejich shrnutí i mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém a televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Očekávaný film The Gray Man novináře zklamal. Není to ovšem příliš velké překvapení. Špionážní thriller a dosud nejdražší film Netflixu má sice velice dobré obsazení s Ryanem Goslingem, Anou de Armas a Chrisem Evansem a režírovali ho bratří Russoové stojící za Avengers: Endgame, zároveň jde ale stále o blockbuster Netflixu. A ty mnohdy pobaví, ale bývá snadné na ně rychle zapomenout. Podle prvních reakcí novinářů přesně tohle platí i tentokrát.

Hrdinou The Gray Mana je bývalý agent CIA, který odhalí rozsáhlou konspiraci zahrnující obří korporaci i mezinárodní politiku. A má proto zemřít. Nastává honička napříč Evropou, kde se ve významné roli objeví i Praha. Hezké pohledy na hlavní město ale možná budou jedním z mála aspektů, které na novém filmu oceníte.

Není třeba očekávat žádnou katastrofu. Na snímku je prý skutečně vidět obrovský rozpočet kolem dvou set milionů dolarů, ať už při mnoha změnách lokací, nebo při velice dobře natočené, někdy až strhující fyzické akci. Někteří vizuály srovnávají s bondovkami nebo posledními díly Mission: Impossible, zaznívají ovšem také hlasy silně kritické vůči nedostatkům vizuálních efektů. Každopádně by mělo jít o lepší zábavu a podívanou, než byla většina předchozí dražší produkce Netflixu, což zahrnuje i Red Notice. Na jeden letní večer těžko co vytknout.

Přes neustálou zběsilou akci prý ale v myslích mnoha kritiků od začátku do konce filmu probíhala slova jako „umělost“, „kalkul“, „algoritmus“. The Gray Man zkrátka působí jako produkt spíše než jako strhující umělecké dílo. A kvůli tomu si stěží zaslouží pozornost mimo dvě hodiny své stopáže. Pokud se ovšem přeneseme přes některá klišé a zapomeneme na ikonické akční filmy, které novinka mnohdy napodobuje, není údajně těžké si ji užít. Dokonce nabídne několik zajímavých hříček s konvencemi žánru špionážního thrilleru.

The Gray Man na Netflix dorazí 22. července.

Co ukazují trailery

Pán prstenů: Prsteny moci

Seriál odehrávající se tisíce let před knižní (i filmovou) trilogií Pán prstenů v nové upoutávce působí přesvědčivěji než dosud. Na jedné straně láká skutečně velkolepým vizuálním zpracováním, jaké je u seriálů nevídané, na druhé slibuje i silný, komplexní příběh o vzestupu pána zla Saurona a ochraně Středozemě. Více zde.

Denní směna

Jamie Foxx jako Bud Jablonski je na první pohled obyčejný chlap z pracující třídy, který se živí čištěním bazénů. Přivydělává si ale velice netradičním způsobem – lovením a zabíjením upírů. Nová akční komedie Netflixu vedle nezvyklé premisy láká také na resumé tvůrců, je v něm totiž i filmová série John Wick.

Příběh služebnice

Příběh služebnice ukazuje dystopický svět, v němž se kvůli nemocem a ekologické zkáze propadla porodnost a půlku Spojených států ovládla brutální teokracie. Seriál sice už po druhé řadě začal ztrácet dech, stále si však drží jistou úroveň kvality díky silným osobním osudům hlavních hrdinů. Ti se ve čtvrté řadě chystají na další bitvu proti utlačovatelskému systému.

Five Days at the Memorial

V srpnu roku 2005 se americkým městem New Orleans prohnal ničivý hurikán Katrina, pro tisíce lidí v nemocnici Memorial tím ale noční můra teprve začala. Budova zůstala obklopená vodou, odříznutá od elektřiny a pomoci mimo vrtulníků. V následku toho zde zemřely desítky lidí. Nová minisérie Five Days at the Memorial zachycuje dny v nemocnici bezprostředně po zásahu hurikánu.

Co hýbe světem filmu a televize

Netflix dává hlavy dohromady s Microsoftem

Budou spolu pracovat na začlenění reklam do streamovací služby. Netflix totiž potřebuje přilákat (respektive udržet si) více zákazníků. A tak plánuje představit levnější předplatné obsahující reklamy. Více zde.

Top Gun: Maverick překonal Titanic

Akční hit se už před několika týdny stal druhým filmem od začátku pandemie, který v kinech vydělal přes miliardu dolarů, tím se ale zdaleka nezastavil. Na domácím trhu teď jeho příjmy pokořily hranici 600 milionů dolarů, čímž se zde stal nejvýdělečnějším filmem ve více než stoleté historii studia Paramount. Maverick tak překonal i domácí příjmy legendárního Titanicu z doby jeho původního uvedení. Nepočítáme-li inflaci.

Film o Marilyn Monroe je prý brilantní

V září na Netflix zamíří životopisné drama Blonde o Marilyn Monroe, které adaptuje stejnojmennou oceňovanou knihu spisovatelky Joyce Carol Oates. Ta nyní v magazínu Variety zmínila, že film Andrewa Dominika, už nyní kontroverzní kvůli údajně sexuálně explicitním scénám, je skvělý. Prý úspěšně zprostředkovává perspektivu Normy Jeane Baker, pro niž byla ikona Marilyn Monroe vždy jen fasádou pro média a veřejnost. Oates už dříve poznamenala, že filmová Blonde je brilantní a bytostně feministická způsobem, jakým se to prý mužskému režisérovi dosud nepodařilo.

Film o Amy Winehouse vznikne

Amy Winehouse se v nultých letech 21. století těšila stasusu jedné z nejlepších zpěvaček. V roce 2011 ale jako 27letá tragicky zemřela na otravu alkoholem. Od té doby probíhají snahy vytvořit o ní životopisný film. A ten má nyní konečně vzniknout. Natočí ho režisérka Sam Taylor-Johnson spolupracující se scenáristou Mattem Greenhalghem. Tito dva se ve stejných rolích potkali už u filmu Nowhere Boy o mládí Johna Lennona. Snímek o Winehouse ponese název jejího nejslavnějšího alba Back to Black.

Co si dnes pustit

Zloděj, jeho žena a kánoe

HBO Max | Drama | 2022 | 4 epizody | ČSFD

Reprofoto: That Self/YouTube Minisérie Zloděj, jeho žena a kánoe

Minisérie Zloděj, jeho žena a kánoe patří do skupiny titulů založených na skutečných událostech, které by jinak scenáristé těžko vymysleli. Popisuje totiž, kterak manželé John a Anne Darwinovi podvedli pojišťovnu a získali 250 tisíc liber (7,2 milionu korun) za životní pojistku. Jak? John nafingoval svoji smrt při plavbě v kánoi. Výsledná minisérie je bizarní, zábavná, napínavá a přiměje nás i zamyslet se, co bychom udělali sami.

Reservation Dogs

Disney+ | Komedie | 2021 | 1 řada | ČSFD

Reprofoto: TV Promos/YouTube Minisérie Reservation Dogs

Komediální seriál Taiky Waititiho a Sterlina Harja vypráví příběh čtyř mladých domorodých Američanů žijících v rezervaci na venkově ve státě Oklahoma. Samozřejmě se rádi jen tak poflakují, velkou část volného času ale tráví menšími i většími loupežemi, potřebují totiž dostatek peněz na to, aby se mohli vydat za lepším životem do Kalifornie. Seriálu se dostalo mnoho chvály za zaměření na prostředí v televizi spíš opomíjené, Reservation Dogs ale nechybí ani dobrý humor a zajímavé postavy.

Pořád jsem to já

Netflix | Drama | 2014 | 100 min. | ČSFD

Reprofoto: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube Film Pořád jsem to já

Julianne Moore v jedné ze svých nejlepších – a také nejtragičtějších – rolí ztvárnila Alici, uznávanou profesorku lingvistiky, která jednoho dne začne zapomínat slova. Z nepříjemnosti se postupem času stává tragédie, hrdince se totiž z paměti ztrácí více a více věcí s tím, jak u ní postupuje Alzheimerova choroba. Pořád jsem to já není moc příjemný film. Podařilo se mu ale najít rovnováhu mezi přesvědčivým vyobrazením hrozné nemoci a dojemnou snahou Alice udržet si paměť. A tím i sebe samou.

C’mon C’mon

KVIFF.tv | Drama | 2021 | 109 min. | ČSFD

Foto: Aerofilms Film C’mon C’mon

Po exhibicionistické roli Jokera se Joaquin Phoenix vydal zcela jiným směrem. Hrdina C’mon C’mon Johnny je sice podobně jako komiksový zloduch osamělý, do jeho života ale znenadání vstoupí synovec Jamie, o něhož se musí postarat. Přes prvotní problémy mezi nimi vznikne silné pouto, které oba silně ovlivní. C’mon C’mon je civilní, až nenápadné drama, díky dobré režii, scénáři i hercům si ale dokáže získat srdce diváků. Objevilo se na nejednom žebříčku nejlepších filmů loňského roku.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Stranger Things

2. Banda

3. Obi-Wan Kenobi

4. Ms. Marvel

5. Volavka

Nejsledovanější filmy:

1. Thor: Láska jako hrom

2. Top Gun: Maverick

3. Doctor Strange 2

4. BANGER.

5. Černý telefon

(Obsah ve spolupráci s ČSFD.)