Co se to stalo na konci druhé řady The Last of Us? Na rozmotání vypjatého závěru si počkáme víc než rok

Ellie se vrhá po hlavě do jakéhokoliv nebezpečí. Neotočí se to proti ní?

Na HBO (resp. Maxu nebo HBO Max) včera vyšla poslední, sedmá epizoda druhé řady The Last of Us a mnozí se po jejím skončení v kombinaci šoku a zmatení nejspíš ptají, co se vlastně stalo. Tvůrci se rozhodli vyprávění přerušit v jednom z dosud nejvypjatějších momentů celého seriálu. Není proto od věci vysvětlit, proč se rozhodli tak, jak se rozhodli, jak věci vnímají a co to znamená pro budoucnost seriálu.

Nedoporučujeme číst dále, pokud jste ještě závěr druhé řady neviděli, následuje totiž vyzrazení jejího děje. Spoilerů týkajících se dalšího vyprávění se obávat netřeba, zcela jasno o něm nemají ani scenáristé.

The Last of Us technicky patří mezi nejsnadnější videoherní adaptace, co kdy vznikly – i kdyby se tvůrci seriálu, scenárista Černobylu Craig Mazin a autor videohry Neil Druckmann, rozhodli otrocky převést děj hry na televizní obrazovky, pravděpodobně by stále šlo o velice dobré dílo. Přesto si usmysleli některé větší i menší prvky pozměnit ve snaze adaptovat vyprávění pro jiný formát a lépe využít jeho možnosti.

Totéž platí i pro druhou řadu, vycházející z mnohem obšírnější druhé hry The Last of Us Part II z roku 2020, ne ovšem pro její závěr – ten je téměř totožný jako daná sekvence v předloze. Zatímco tam se ovšem pokračuje okamžitě, diváci budou muset na pokračování čekat více než rok. A není vůbec jasné, kdy příště uvidí dosavadní hlavní hrdinku Ellie.

Nevíme totiž, co se s ní stalo. V poslední vydané epizodě pojmenované Sblížení se v bouři sama vydává najít a zabít Abby, vražedkyni její otcovské figury Joela. Nepodaří se jí to, narazí jen na přátele Abby, které v sebeobraně zastřelí, a vrací se zpět do bezpečí opuštěného divadla s kamarádem Jessem a Tommym, bratrem Joela. V divadle na ně čeká zraněná Dina, mají v plánu ji vyzvednout a vydat se na cestu domů do osady.

Na místě je ovšem přepadne Abby. Jesseho okamžitě zastřelí, míří zbraní na Tommyho a Ellie se ji snaží přesvědčit, že je nevinný a má ho nechat jít. To Ellie zastřelila Abbyiny přátele. Mladá žena proto obrátí zbraň na hrdinku, slyšíme výstřel a v tom samém momentě zčerná obrazovka. V následující scéně vidíme opět Abby, jak se probouzí na gauči, prochází centrálou militantní skupiny WLF v obřím sportovním stadionu a shlíží z tribuny dolů na pracující lidi. Na obrazovce se objeví text: Seattle, den první. Titulky.

Co se v divadle stalo? Vystřelila Abby na Ellie, nebo to byl někdo jiný? Co se stalo s Dinou? Jsou dosavadní hrdinové mrtví? Odpovědí na prvních pár otázek se nám možná nedostane ani v počátečních epizodách třetí řady, poslední scéna Sblížení nás totiž vrací v čase, tři dny před události v divadle.

Ve hře v tomto bodě nastala kontroverzní změna, hráči totiž museli nějakou dobu hrát za dosud nenáviděnou Abby a sledovat příběh z její perspektivy. Jestli stejnou cestou půjde i seriál, zatím není jisté, věci tomu ale nasvědčují. Ani samotní tvůrci Mazin a Druckmann si ovšem nejsou jistí, kudy přesně se vydají nebo kdy příště uvidíme Ellie, Dinu, Tommyho a další.

„I když jsem si myslel, že přesně vím, jak se to vyvine, mám už dostatek zkušeností na to, aby mi bylo jasné, že za dva týdny už můžeme mít docela jiný plán,“ řekl Mazin na tiskové konferenci k závěru druhé řady The Last of Us. „Můžu říct jen to, že jsme Kaitlyn Dever (Abby), Bellu Ramsey (Ellie) a Isabelu Merced (Dina) neviděli naposledy, a to samé platí pro řadu dalších lidí, co jsou v příběhu momentálně mrtví,“ pokračoval. Ramsey v rozhovoru pro server Variety poznamenala, že ve třetí řadě pro sebe očekává poměrně malou roli.

Ta se má místo ní zaměřit spíše na svět, v němž se pohybuje Abby. Dovíme se prý, jak vzniklo WLF a náboženský kult Serafitů, proč jsou ve válce nebo co se děje v konfliktu obou skupin, který zahlédneme ke konci epizody Sblížení. Mazin a Druckmann nevyvrací ani možnost, že opět uvidíme tolik oblíbeného Joela.

Natáčení třetí řady má podle některých zdrojů začít už v polovině letošního roku, Isabela Merced ho očekává spíš až příští rok. Nové epizody The Last of Us tak uvidíme nejdříve ve druhé polovině roku 2026, možná až v první polovině roku 2027. Tvůrci pak počítají s tím, že vznikne minimálně ještě jedna další. „Doufám, že se nám bude dařit a budeme se moct vrátit a dokončit to ve čtvrté řadě. To je nejpravděpodobnější výsledek,“ řekl Mazin v rozhovoru pro Collider.