Co si pustit v březnu? Sci-fi Problém tří těles, koncert Taylor Swift nebo paranormální komedii na ČT

Uložit 0

Kinům teď kraluje druhá Duna – a kdo ji ještě neviděl, není na co čekat. Sice to není sci-fi století, jak psaly některé recenze, za návštěvu kina Duna: Část druhá ovšem rozhodně stojí. Pokud jste ale ještě neviděli Zimní prázdniny s Paulem Giamattim, zajděte i na ně, zážitek z nich je úplně jiný, ale minimálně stejně intenzivní. Na HBO Max si zase můžete od konce února pustit druhého Aquamana, nenáročného, ovšem zábavného. Teď už ale začíná březen a s ním i další filmové a seriálové premiéry. Co byste si měli vybrat z toho, co se na nás chystá na streamovacích platformách a v kinech?

1. března

Kosmonaut z Čech – Netflix

Adam Sandler v roli českého kosmonauta Jakuba Procházky, který cestou k Venuši prochází existenciální krizí. Nový film Netflixu vznikl podle knihy Jaroslava Kalfaře, s Českem ale moc společného nemá.

Napoleon – AppleTV+

Dějepisáře snímek Ridleyho Scotta nepotěší, scénářem neohromí, ale za zhlédnutí jako historický velkofilm s Joaquinem Phoenixem určitě stojí. Ale chystaná režisérská verze za to bude stát ještě víc, snad vyjde co nejdříve.

Zcela smyšlená dobrodružství Dicka Turpina – AppleTV+

Rádoby historický seriál o zlodějíčkovi z 18. století, který se snaží přechytračit zkorumpovaného muže zákona, slibuje bláznivou a mile ztřeštěnou podívanou.

3. března

To se vysvětlí, soudruzi! – Česká televize

Po povedeném seriálu Smysl pro tumor chystá ČT další zajímavý počin. Paranormální komedii ze socialistického Československa s Jiřím Macháčkem a Janem Cinou v hlavních rolích.

Režim – HBO

Minisérie představí Kate Winslet coby diktátorku fiktivního středoevropského národa, která sice vládne pevnou rukou, ale sama trpí panickým strachem. Například z plísní.

6. března

Supersex – Netflix

Rocco Siffredi platí za krále porna. Nový seriál Netflixu ukáže, jak se ze skromných začátků propracoval až k tomuhle „titulu“.

7. března

Gentlemen – Netflix

Seriál od Guye Ritchieho, který navazuje na jeho stejnojmenný film o rozsáhlém marihuanovém impériu. Jak to s ním asi půjde dál?

Kung Fu Panda 4 – kino

Další animák o nepravděpodobném mistrovi kung fu, tlustém medvědovi jménem Po, kterého dabuje Jack Black. Vrátí se boje, nemístné vtípky či skvělá vizuální stránka a nakonec všechno jistě dobře dopadne.

Protivný sprostý holky – kino

Před dvaceti lety to byl snímek, který proslavil Lindsay Lohan, teď se dočkal remaku. Zase budeme na americké střední, zase tam budou zlé holky, jen už to nevypadá tak nevinně.

Železní bratři – kino

Film podle skutečného příběhu bratrů Von Erichových, kteří patří mezi legendy amerického wrestlingu. Anebo také dost možná velký návrat Zaca Efrona a neokoukaná poloha Jeremyho Allena Whitea (seriál Medvěd).

8. března

Wonka – HBO

Je libo trocha rozjuchané, mírně předvánoční atmosféry? Pak je muzikál o začátcích Willyho Wonky z Karlíka a továrny na čokoládu to pravé… ořechové. V hlavní roli multižánrový Timothée Chalamet.

14. března

Fentasy – kino

Česko-slovenský film o největším strašákovi drogového prostředí – o fentanylu, látce mnohem silnější než heroin. Drama slibuje pohled do zákulisí drogového byznysu i do života závislých.

15. března

Taylor Swift: The Eras Tour – Disney+

Taylor Swift vyprodává koncerty i kina a protáčí kolem sebe tolik peněz jako některé menší státy světa. Teď bude její aktuální koncertní film i na streamovací platformě. Těšíte se?

To se mi snad zdá – HBO

Co kdyby se vám začalo zdát o úplně tuctovém neznámém muži? A on by jen tak ve vašich snech stál a nic nedělal? Přesně o tom je nejnovější film Nicolase Cage. Jen se nenavnaďte až moc.

Po atentátu – AppleTV+

Abraham Lincoln je mrtev. Prezidentův spolupracovník a přítel Edwin Stanton rozjíždí pátrání po vrahovi. Z historie víme, jak John Wilkes Booth dopadl, ale to neznamená, že lov nebude napínavý.

16. března

Monty Python – kino

Nadcházející měsíc bude patřit tomu nejlepšímu z ostrovního humoru. V kině Aero proběhne rovnou maraton (Monty Python a Svatý grál, Život Briana, Monty Pythonův smysl života), po celý březen bizarní britskou bandu můžete vidět i v jiných kinech.

20. března

X-Men ’97 – Disney+

Pamatujete si na marvelovský animovaný seriál z devadesátek, co běžel i u nás? Tak se vrací! A vypadá parádně retro. Cyclops, Wolverine a spol. se musí vyrovnat se smrtí Profesora X.

21. března

Problém tří těles – Netflix

Mimozemská inteligence, virtuální realita, pozemské konspirace… Seriál na motivy skvěle přijatých knih od čínského autora má zaděláno na to, aby se stal streamovacím hitem jara.

Oppenheimer – SkyShowtime

Film o strůjci atomové bomby od Christophera Nolana míří na stream. A protože je to průřez životem a myšlením protagonisty spíš než bombastický spektákl, absence velkého plátna nevadí.

Road House – Amazon

Jake Gyllenhaal jako bývalý zápasník MMA ve filmu, kde hraje i skutečný bojovník Conor McGregor. Netřeba říkat víc, už tohle by mělo nalákat!

28. března

Dokonalé dny – kino

Film o uklízeči v Japonsku, který ve volném čase fotí. Zní to jako maličkost, ale pohled na to, jak obyčejný i nádherný může život být, sbírá skvělou kritiku a samá ocenění.

Godzilla x Kong: Nové impérium – kino

Giganticky monstrózní filmové univerzum roste do až trochu legračních rozměrů. Jenže s pytlem popcornu a velkou kolou to bude v kině koukatelné, ne že ne.

29. března

Hrdinové ve člunu – Amazon Prime

Nikdo americkým univerzitním veslařům nevěřil, přesto soupeřili s elitou. A to přímo na berlínské olympiádě v roce 1936. Sportovní snímek se slibným tématem režíroval George Clooney.