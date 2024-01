Co všechno jsme správně předpověděli při výběru nejzajímavějších startupů. A co se nám nepovedlo

Uložit 0

Letos jsme vydali už třetí ročník CC25, výběr pětadvaceti startupů, které se vyplatí sledovat. Přehled těch nejzajímavější projektů, které podle našich propočtů, více či méně veřejných informací a odhadů porostou, sestavujeme každý rok znovu nejen podle toho, kam se samotné firmy posunuly, ale i v návaznosti na to, jak se mění celé obory. Co se nám díky tomu povedlo a v čem jsme se v minulosti naopak mýlili?

České startupy se derou do světa a my v CC25 ukazujeme ty, kterým předpovídáme velkou budoucnost. Letos jsme mezi pět největších startupů s tržbami nad miliardu korun zařadili firmy Dodo, Mews, Productboard, Rohlik Group a Shipmonk a k nim vybrali dvacítku menších projektů s nižšími tržbami napříč obory: logistika, kyberbezpečnost, datová analytika i software pro vývojáře.

Zdaleka ne každému startupu se daří po celou dobu jeho života, stejně jako se na výslunní střídají různé obory. Co se nám tedy v průběhu existence výběru CC25 podařilo? A co naopak ne?

Rok dat

Velkým cílem, za kterým startupy směřují, je exit. Prodej z rukou zakladatelů jinému vlastníkovi pro ně totiž znamená příjem minimálně v řádech milionů a zároveň během relativně krátké doby také možnost vytvořit další nový projekt – a zakladatelé si občas na budování nových projektů tvoří menší či větší závislost.

Prvním startupem, který nám ze seznamu přímo vystřelil k výšinám, se stal Around. Jeho prodej byl exitem roku 2022, podle odhadů v řádech okolo šesti miliard korun. Videokomunikační aplikaci, která kombinuje vědecké poznatky a umělou inteligenci s videohovory tak, aby nebyly zbytečně vyčerpávající, si vyhlídla společnost Miro. Ve chvíli prodeje Around sice pořád nevydělával, i tak se ale stal nejvyšším exitem českých (tedy v tomto případě českých a slovenských) zakladatelů za poslední čtyři roky.

V žebříčku pro rok 2023 jsme pak trefili hned tři budoucí exity: startupů Manta, Smartlook a iPrice. Společným jmenovatelem se pro ně stala data. Manta pomáhá firmám rozumět jejich vlastním datům, Smartlook těží data ze způsobu, jakým lidé používají počítač a mobil, aby firmy lépe pochopily jejich chování, a úspěšněji jim tak předkládaly produkty. A iPrice je cenový srovnávač, který data porovnává a předkládá uživatelům internetu. První dva projekty si připsaly exity v hodnotách miliard korun, odhad pro iPrice činí vyšší stovky milionů.

Vedle exitů jsme předpověděli úspěch startupů, které získaly v průběhu roku 2023 největší investice. Víc než půl miliardy si připsala Keboola, IP Fabric i Woltair. Keboola má za sebou vůbec největší loňské investiční kolo označované jako Series A v regionu střední a východní Evropy. I tato firma je datový startup, její misí je propojit a integrovat veškerá firemní data do jedné komplexní struktury.

Ovšem i další obory ukazují trendy. IP Fabric spravuje síťovou infrastrukturu a pomáhá předcházet jejím výpadkům i globálním gigantům, jako jsou Airbus nebo Air France. A Woltair využil zájmu o obnovitelnou energetiku, jde o technologický startup, který o sobě říká, že digitalizuje tradiční řemeslo.

A na druhé straně…

Paradoxně přestože exit je pro mnoho zakladatelům cílem, ke kterému směřují, loňské exity podle hlasů z trhu nemusí být takovou výhrou. Podle některých valuace i úspěšných startupů klesla, a prodejní cena by tak jiné roky mohla být ještě vyšší.

Trh loni klesal, ekonomice se nedařilo a její zpomalení i problémy ze zahraničí přinesly pokles investic do startupů o tři čtvrtiny. I proto jde přeci jen o pozitivní závěry startupových pohádek, které vůbec nejsou zaručené. Daleko častější než exit je totiž smrt startupu. A ani té jsme se v našich výběrech nevyhnuli. Stejně jako dalším úkrokům.

Zbytečně moc lidí, příliš funkcí

Zřejmě největší trefa vedle byl výběr startupu Fireball v roce 2021. Šlo o projekt, který převáděl kultovní hru Dungeon & Dragons do mobilu, a jeho zakladatel Jan Roose získal podporu českých investorů i lidí na Kickstarteru. Na platformě poslali lidé na vývoj hry přes 1,5 milionu korun, většina z nich byla ze Spojených států a někteří si kupovali předplatné za 190 dolarů na rok předem. A to přimělo angel investory včetně zakladatele Kiwi.com Olivera Dlouhého k tomu, aby startupu poslali další miliony. O rok později se navíc přidali i fond Purpose Ventures.

Foto: Fireball Jan Roose, zakladatel startupu Fireball a aplikace Dungeon Realms

To bylo v roce 2020 a zdálo se, že Fireball letí. Do seznamu CC25 se dostal v jeho prvním ročníku o rok později. Loni ale Fireball oficiálně oznámil, že peníze došly, jednání o další investici nedopadla a Jan Roose rozpustil tým. „Když jsme dostali první investici, bylo mi, tuším, třiadvacet. Investoři mi věřili, že to zvládnu. Jsem vděčný za šanci, co mi dali. Slibovanou návratnost jim přinesu. Rád bych k tomu našel cestu,“ uvedl pro CzechCrunch.

Důvod? Získané peníze vedly k sebevědomějšímu a rozsáhlejšímu náboru posil, než jaký byl reálně potřeba. Stejně tak k rozšiřování funkcí, které měla aplikace nabídnout. Nevýhodné bylo i spoléhání na výrobu velkého objemu vlastní grafiky nebo rozhodnutí nevyvíjet hru pomocí existujícího nástroje, jako je třeba herní engine Unity.

„Když to shrnu, měli jsme dělat věci jednodušeji, rychleji a lépe najímat lidi,“ řekl Roose, jenž dal projekt k ledu, ale dál věří, že aplikace má potenciál být komerčně úspěšná. „Startup nekončí, když dojdou peníze. Ale když founderovi dojde energie. Já to měl náročné, ale energii mám,“ předpovídá.

Obor, který vyletěl a spadl

V roce 2023 přibylo do výčtu zajímavých startupů tržiště pro obchodníky s NFT, tedy s digitálními certifikáty, které potvrzují pravost vlastnictví digitálního produktu, s názvem NFT Scoring. Adam Zvada a David Mokoš několik měsíců testovali, jakou cestou se se svým kryptoprojektem vydat.

Kryptosvět se stal zakladatelům, kteří odmítli kapitál na svůj dřívější projekt pro zlepšení logistiky, víc než koníčkem. Věřili v to, že můžou vybudovat nástroj pro profesionální obchodování s NFT, a měřit se chtěli s těmi největšími hráči. NFT tehdy rychle rostlo a mnozí v něm viděli velkou budoucnost.

Foto: NFTScoring David Mokoš a Adam Zvada, spoluzakladatelé startupu NFTScoring

Zvada s Mokošem se jako třetí český startup dostali do prestižního Y Combinatoru a získali v přepočtu 37 milionů korun, v danou chvíli největší investici v rané fázi, jakou kdy startup s českými zakladateli dostal. Firma se v průběhu svého fungování přejmenovala na Singular a změnila i své zaměření. Ale nepomohlo to. Stejně rychle jako zájem o NFT vystřelil, začal taky upadat.

„Když jsme se naplno vrhli do kryptosvěta, věděli jsme, že produkt, který chceme vytvořit, není NFTScoring. Ten jsme vždy brali jako platformu pro ověření našich hypotéz o trhu a jeho uživatelích, abychom hlouběji porozuměli jejich potřebám,“ vysvětloval David Mokoš. Nový název Singular měl přinést i nové zaměření, stát se tržištěm, kde se bude moct obchodovat s NFT podobně jako s akciemi nebo kryptoměnami. NFT ale nezažívá nejlepší období. Projekt je momentálně pozastavený a o jeho dalším vývoji budeme informovat. Zatím můžeme prozradit, že zakladatelé startupový svět neopouštějí.

Dobro, které tvoří byznys

Když spoluzakladatel STRV David Semerád v roce 2018 rozjížděl svou dárcovskou platformu Kindest, měl to jako boční projekt s dobročinným podtextem. Vedení STRV předal Lubo Smidovi, odprodal část svého podílu a pustil se do Kindestu s tím, že změní investování do dobra. Hned do rozjezdu získal desítky milionů od fondu Credo Ventures a Kindest v roce 2021 hlásal, že pro americké neziskovky už vybral téměř šest milionů dolarů. CzechCrunch jej zařadil jako významný startup českého zakladatele do výběru pro rok 2022.

Foto: Mindzero David Semerád, zakladatel startupu Mindzero

Projekt v seznamu ale už není. Platforma sice dál funguje, poslední investice do ní ale proběhla v roce 2020. Firma se propojila s platformou DonateStock, především v ní ale David Semerád aktivně nepůsobí, dohlíží jen jako člen představenstva, což bylo důvodem pro vyřazení z CC25. Kindest se prý podařilo otočit do černých čísel. A Semerád zatím staví studia, ve kterých odbouráte stres, třeba ve 4 ráno a ledovou vodou.