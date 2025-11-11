Česká čokoláda slaví světový úspěch. Zlato získala díky neobvyklé příchuti a spolupráci se známým kuchařem
Čokoládovny Steiner & Kovarik a Míšina čokoláda získaly zlato a stříbro v uznávaných cenách International Chocolate Awards.
Jako první čeští výrobci uspěli mezi stovkami jiných čokolád. A nejspíš i díky tomu, že vsadili na neobvyklou kombinaci. Spojili totiž bílou čokoládu s jahodami – to vás nejspíš ještě nepřekvapí –, ale také s chřestem. Tedy se zeleninou, kterou z talířů znáte spíš ve slané úpravě třeba s holandskou omáčkou. Teď ale zajistila úspěch firmě sídlící v pražských Řepích.
O ceny International Chocolate Awards usilují čokolády z celého světa. Jednou ze čtyř nejlepších se nyní stala čokoláda od české firmy Steiner & Kovarik vedené Petrem Kovaříkem a jeho manželkou Silvií Steinerovou. V kategorii tmavých, mléčných i bílých čokolád s příchutí zvítězil její produkt s chřestem a jahodami, na kterém se podílel i šéfkuchař Pavel Sapík.
„Chřest, na němž jsem recepturu postavil, je velmi překvapivou ingrediencí. Jeho svěžest a lehká pikantnost tvoří základ neotřelé kombinace,“ popisuje čokoládu Sapík. Další chuť přidávají estragon, černý rybíz a grenadina. Ani to ale nejsou ty nejzvláštnější ingredience, které byste mezi soutěžními sladkostmi našli.
Ochucenou konkurenci pražské čokolády tvořilo téměř 150 soupeřů, například tabulky s výtažkem z borovice, karamelizovanou cibulkou nebo s japonským saké. Steiner & Kovarik navíc nebyla jediná česká firma, která v letošním ročníku zabodovala. V dílčí podkategorii bílých čokolád s příchutí získala stříbro Míšina čokoláda. Ta zaujala zářivě růžovou veganskou malinovou čokoládou.
České zlato v jedné ze čtyř hlavních kategorií (kromě ochucené čokolády porota vybrala také tu nejlepší tmavou, mléčnou a plněnou) je prvním domácím úspěchem v mezinárodních cenách ICA. O jejich udělení rozhoduje téměř padesátičlenná složená z mezinárodních odborníků od výrobců až po degustátory čokolády.