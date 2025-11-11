Gastronomie –  – 1 min čtení

Česká čokoláda slaví světový úspěch. Zlato získala díky neobvyklé příchuti a spolupráci se známým kuchařem

Čokoládovny Steiner & Kovarik a Míšina čokoláda získaly zlato a stříbro v uznávaných cenách International Chocolate Awards.

Michal MančařMichal Mančař

coko-reg
Foto: Archiv PK
Petr Kovařík a Silvie Steinerová
0Zobrazit komentáře

Jako první čeští výrobci uspěli mezi stovkami jiných čokolád. A nejspíš i díky tomu, že vsadili na neobvyklou kombinaci. Spojili totiž bílou čokoládu s jahodami – to vás nejspíš ještě nepřekvapí –, ale také s chřestem. Tedy se zeleninou, kterou z talířů znáte spíš ve slané úpravě třeba s holandskou omáčkou. Teď ale zajistila úspěch firmě sídlící v pražských Řepích.

Každé dva týdny vám ukážeme tipy na zajímavé restaurace, bary i kavárny.

Newsletter Deli | Poslední vydání

O ceny International Chocolate Awards usilují čokolády z celého světa. Jednou ze čtyř nejlepších se nyní stala čokoláda od české firmy Steiner & Kovarik vedené Petrem Kovaříkem a jeho manželkou Silvií Steinerovou. V kategorii tmavých, mléčných i bílých čokolád s příchutí zvítězil její produkt s chřestem a jahodami, na kterém se podílel i šéfkuchař Pavel Sapík.

„Chřest, na němž jsem recepturu postavil, je velmi překvapivou ingrediencí. Jeho svěžest a lehká pikantnost tvoří základ neotřelé kombinace,“ popisuje čokoládu Sapík. Další chuť přidávají estragon, černý rybíz a grenadina. Ani to ale nejsou ty nejzvláštnější ingredience, které byste mezi soutěžními sladkostmi našli.

steiner-kovarik-chrest-02

Foto: Steiner & Kovarik

misina-cokolada-malina-02
steiner-kovarik-chrest-01
petr-kovarik-silvia-steinerova-cokolada+3
misina-cokolada-malina-01
silvie-kovarikova-cokolada
steiner-kovarik-cokolada

Ochucenou konkurenci pražské čokolády tvořilo téměř 150 soupeřů, například tabulky s výtažkem z borovice, karamelizovanou cibulkou nebo s japonským saké. Steiner & Kovarik navíc nebyla jediná česká firma, která v letošním ročníku zabodovala. V dílčí podkategorii bílých čokolád s příchutí získala stříbro Míšina čokoláda. Ta zaujala zářivě růžovou veganskou malinovou čokoládou.

České zlato v jedné ze čtyř hlavních kategorií (kromě ochucené čokolády porota vybrala také tu nejlepší tmavou, mléčnou a plněnou) je prvním domácím úspěchem v mezinárodních cenách ICA. O jejich udělení rozhoduje téměř padesátičlenná složená z mezinárodních odborníků od výrobců až po degustátory čokolády.

Rubriku Gastronomie podporujícatering_zdrave_squareforbinajzt_logo_black

Související témata:Steiner & KovaříkČokoláda
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    good-game-luke-dale-kingdom-come

    Díky české hře je hvězdou internetu, fanynky mu skáčou do náruče. Kingdom Come mi změnilo život, říká

  2. 2

    decoeur2

    Na mateřské začala dělat náramky, teď jí přinášejí miliony. Když mě vykradli, chtěla jsem skončit, říká

  3. 3

    kodr

    Ve 26 letech zaujal miliardáře. Teď šéfuje developerskému kolosu, pro kterého jsou byty jen doplněk

  1. 1

    vila-vrana-nad-vltavou

    Prodává se vila Petra Kellnera, kterou navrhl Josef Pleskot. Cena? 50 milionů korun

  2. 2

    planeo-2

    Křetínský ovládne jednoho z největších prodejců spotřební elektroniky. Zbývající podíl koupil od PPF

  3. 3

    petr-henes

    Uspěl v souboji Zdeňka Pohlreicha. Teď v Olomouci za miliony otevřel stylové bistro pro milovníky Itálie