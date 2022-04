Poté, co Elon Musk rozehrál partii o ovládnutí Twitteru, se rozhořela debata, jestli by zvládnul ukočírovat byznys sociálních sítí. Kritici říkali, že ne, zastánci, že ano. Argumentovali, že minimálně z pohledu výkonnosti akcií Tesly je přece nejlepším manažerem světa. Těžko říct, kdo z nich má pravdu, ovšem výsledky automobilky v prvním kvartálu roku 2022 daly jednoznačně za pravdu Muskovým fanouškům – nic lepšího Tesla ještě nezveřejnila a o elektrický parník předčila očekávání analytiků.

Že během ledna až března doručila zákazníkům 310 tisíc aut, tedy meziročně o 69 procent víc, už společnost oznámila počátkem dubna. Nebylo ovšem jasné, jak přesně se to promítlo do finančních výkazů. Takže? Tržby z prodeje aut narostly o 87 procent na 16,9 miliardy dolarů (to je 380 miliard korun). Celkový obrat, tedy včetně solární divize, stoupl o 81 procent na 18,8 miliardy dolarů.

To je o dost výš, než co podle stanice CNBC očekávali burzovní experti – ti odhadovali, že tržby budou určitě pod 18 miliardami. A netrefili se ani, co se zisku týče, protože provozní profit EBITDA před daněmi a odpisy stoupl o 173 procent na více než pět miliard dolarů, čistý zisk pak meziročně nabobtnal dvaapůlkrát na 3,7 miliardy dolarů. Akcie podle očekávání zareagovaly na pozitivní výsledky růstem.

Důvod, proč příjmy Tesly šly vzhůru výrazněji než počty vyrobených aut, je daný hlavně tím, že automobilka letos citelně zdražila, a to především na svých klíčových trzích v USA a Číně. Elon Musk to zdůvodnil nutností zohlednit rostoucí ceny materiálů, protože inflace postupně zasáhla celý svět a většinu sektorů. Podobné podmínky trápí i jiné automobilky, ty ovšem poslední dva roky na rozdíl od Tesly ohlašují obvykle nikoliv rekordní, ale v lepším případě spíš stagnující výsledky.

„Výzvy v oblasti dodavatelských řetězců přetrvávají, náš tým se s nimi vypořádává už více než rok. Kromě nedostatku čipů na naše továrny a dodavatelské řetězce nyní dolehly i aktuální problémy s covidem. Navíc v posledních měsících několikanásobně zdražily některé základní materiály,“ stojí v prohlášení Tesly. Zmínka o covidu se týká Číny, která se potýká s novou vlnou pandemie a tamní továrna firmy musela být několik dní uzavřená, zdražení materiálů zase souvisí s válkou na Ukrajině.

Právě tyto komplikace se ale Tesle zatím daří řešit o poznání elegantněji než třeba Volkswagenu. Zatímco na novou Teslu Model 3 se čeká kolem čtyř měsíců, u Škodovky nebo VW je už běžné, že dodání auta trvá přes rok. Jedním z důvodů je i to, že Tesla jednak využívá vlastní čipovou architekturu, jednak nedávno otevřela dvě nové továrny v americkém Texasu a Německu, čímž si zásadně zvýšila výrobní kapacitu.

„Jsem velmi optimistický, co se dalšího růstu naší produkce týče. Nikdy jsem ohledně budoucnosti Tesly nebyl tak optimistický, jako jsem teď,“ prohlásil při hovoru s investory Elon Musk. Obtíže, kterým jím vedená nejhodnotnější automobilka světa čelí, jsou prý nepříjemné, ale zvládnutelné. Zásadně údajně pomohou i roboti Optimus, kteří mají začít v továrnách firmy působit během příštího roku a výrazně přispět k větší efektivitě. Později je Tesla bude prodávat i jiným společnostem. „Roboti budou větším zdrojem příjmů pro Teslu než auta, o tom jsem přesvědčen,“ dodal Musk.