Má za sebou čtyři běhy a 85 startupů, které vyslala do světa. Nasbírala na čtyři desítky odborných mentorů a lektorů, startupy učila prezentovat před investory, říct si o pozornost, najít klienty, vyznat se ve světě marketingu i třeba vystavět fungující IT. Startup Academy od CzechCrunche brzy oslaví dva roky fungování a naděluje si celý nový program, kterým je Masterclass. Akademie zaměřená na pokročilé startupy, které už nepotřebují byznys budovat od základů, ale uvítají cílenou pomoc odborníků a možnost opravdu se zaměřit na svůj růst. Přihlášky do prvního běhu jsou otevřeny.

Růst je jeden z opakovaných problémů, se kterými jsme se nejen ve Startup Academy u mladých firem setkávali. Zakladatelé vyřešili prvotní problémy, mají první verzi fungujícího produktu, zákazníky i představy do budoucna, ale nezřídka se stane, že v tu chvíli začne růst drhnout. Může to být špatně nastaveným fungováním startupu nebo procesy, které už u většího projektu nefungují tak, jako když se sejdou zakladatelé, aby své další představy rozebrali u kávy. A pak je rovnou realizovali.

Ať už jde o zrychlení, uhlazení procesů ve společnosti nebo možnost získat inspiraci od ostatních či názory zkušenějších, Startup Academy Masterclass je tady pro vás. Čtyřměsíční program nabízí hodiny mentoringu s odborníky ve svém oboru, přístup do coworkingových prostor, projekty speed mentoringu, nácviky prezentací, ale také přístup do startupové komunity a podporu CzechCrunche včetně dalších aktivit a vzdělávacích možností.

Masterclass je možné do velké části absolvovat na dálku a potřebné kroky plnit online, ale doporučujeme využít setkávání naživo – jedině tak jsou startupy schopné úspěšně rozšířit okruh důležitých lidí, kteří byznys projektu posouvají o velký kus dál. Program vychází z potřeb startupů, které prošly dosavadní Startup Academy: firmy a projekty jako Tanganica, Dobrobot, ArtMoment, E-Cafe Bike, Didit, Macromo, Pepper Field, Lakmoos, InvestBay a mnohé další.

Foto: CzechCrunch Startup Academy propojuje mladé projekty s odborníky i investory

Máme několik úspěšných příběhů, které vyústily ve významné propojení projektu nebo investici do něj. Například Mementerra, která vznikla jako nápad studentů, získala za svou existenci 65 tisíc zákazníků ve čtyřech zemích a koupilo ji Albi, které chce z této značky udělat jedničku světového trhu. A o několika dalších víme, že jsou v posledních fázích uzavírání investice. Víc prozradit nemůžeme. Zatím. Ale budeme je dál sledovat a o novinkách psát.

A jak to vypadá z pohledu startupů? Projekt Didit si chválí, že i díky akademii dokázal odstranit šum a zacílit na to, co je podstatné. „Největší benefit bylo propojení a networking s ostatními účastníky a mentory,“ dodává tým Mementerra. „Cítíme, že podnikatelské prostředí u nás má snahu si vzájemně pomáhat mezi sebou,“ doplňují zástupci E-Cafe Bike.

I proto každý startup v akademii získá vlastního mentora, který mu pomůže hnout se z místa k vysněnému cíli. A řadu možností, jak si rozšířit síť svých kontaktů. Přihlášky do prvního běhu akademie pro pokročilé Startup Academy Masterclass sbíráme ode dneška a možnost uzavíráme 31. srpna. Samotnou akademii pak odstartujeme 19. září.

Kromě Masterclass jsme vyčlenili program pro začínající podnikatele: Startup Academy Rise. Je určený pro takové projekty, které se potřebují soustředit na výstavbu základních pater svého byznysu. Přihlášky do jeho nového běhu otevřeme v září, informace o něm jsou však už nyní dostupné na internetových stránkách Startup Academy. Partnerem projektů je Sedlakova Legal, coworkingové prostory zajišťuje WorkLounge.