Další kryptomogul před soudem. Sliboval reformu bankovnictví a přitom tajil, že brutálně prodělává

Všechno je v naprostém pořádku, nic se neděje, důvody k panice nejsou, naše firma má dost prostředků… Co vám to připomíná? Slova nějakého kryptomogula? Máte pravdu, jenže tentokrát nejde o Sama Bankmana-Frieda – několik měsíců před ním se stejně bránil Alex Mashinsky z kryptobanky Celsius Network. A když padla, dělal jakoby nic. Nyní ho obžalovala newyorská státní zástupkyně kvůli podvádění investorů. Je to další střípek do pokračujícího kryptoměnového volného pádu.

Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová zažalovala zakladatele zkrachovalé americké kryptoúvěrové společnosti Celsius Network Alexe Mashinského, který podle ní propagoval svou firmu jako bezpečnou alternativu tradičních bank a zároveň zatajoval rostoucí ztráty z rizikových investic, které přispěly k pádu podniku.

„Alex Mashinsky sliboval, že investory přivede k finanční svobodě, ale přivedl je na cestu finančního krachu,“ uvedla Jamesová. „Dávat falešné a nepodložené sliby a uvádět investory v omyl je nezákonné,“ dodala. Mashinsky čelil tvrdé kritice za své chování už loni v létě, kdy kauza kolem Celius Network propukla a přispěla k loňskému prudkému ochlazení investic do krypta.

Společnost Celsius Network vyhlásila bankrot loni v červenci. Měsíc před tím zmrazila výběry, což zdůvodnila „extrémními podmínkami na trhu“. Mashinsky podle obžaloby ještě dva týdny před tímto krokem odmítal pochybnosti ohledně finanční situace podniku.

Mashinsky se označoval – podobně jako další padlí králové kryptosvěta – za revolucionáře a někoho, kdo změní finanční systém. Nosil trička s nápisem „Banky nejsou vaši přátelé“. V tom si byl podobný s tvůrcem blockchainu Terra Do Kwonem a se zakladatelem kryptoburzy FTX Bankmanem-Friedem, všichni tři jsou nyní buď ve vazbě, nebo je policie stíhá za klamání klientů, podvody či praní špinavých peněz.

Celsius sliboval investorům výnosy ve výši až sedmnáct procent. Podle obžaloby svými sliby pomohl firmě Celsius přilákat digitální aktiva v hodnotě dvaceti miliard dolarů (téměř 460 miliard korun) od investorů z celého světa. Obžaloba požaduje, aby Mashinsky zaplatil vzniklé škody a dostal zákaz podnikání v New Yorku.

Kryptoúvěrové firmy zažívaly prudký růst v době pandemie, kdy přitahovaly vkladatele vysokými úrokovými sazbami. Vloni se však dostaly pod tlak kvůli propadu cen kryptoměn. Nejznámější kryptoměna bitcoin loni ztratila zhruba dvě třetiny své hodnoty, nyní se podle serveru CoinGecko obchoduje za necelých sedmnáct tisíc dolarů a pod hranicí dvaceti tisíc dolarů zůstává třetí měsíc v řadě. Podobně se propadla i většina dalších významných kryptoměn.

Foto: Terraform Labs Zakladatelé Terraform Labs Daniel Shin a Do Kwon

Aktuální útlum, který zesílil loňskou kryptodepresi, souvisí s listopadovým krachem FTX, jež byla jednou z největších kryptoměnových burz, a její šéf, známý pod zkratkou SBF, vystupoval dlouhodobě jako spasitel oboru. Jemu samotnému nyní u amerického soudu hrozí trest vězení až 115 let, on sice vinu zatím popírá, ale dva z jeho nejbližších kolegů ji již přiznali a spolupracují při vyšetřování.

Policejní hemžení kolem FTX a Celsius Network nejsou ale jediné negativní zprávy, které z oboru, jenž poutal ještě loni touto dobou tolik pozornosti, přicházejí. Do značných problémů se dostává banka Silvergate, s jejímiž akciemi se obchoduje na burze v New Yorku. Silvergate poskytovala řadu služeb impériu FTX, takže když Bankman-Fried padl, explodovala i důvěra v jeho oblíbenou kryptobanku.

Jestliže klienti u ní na účtech drželi ještě loni v srpnu bezmála dvanáct miliard dolarů, na konci roku se vklady propadly pod čtyři miliardy dolarů. Jinými slovy – investoři z ní během pár měsíců vytáhli osm miliard dolarů. Alan Lane, šéf Silvergate, k tomu podle deníku Financial Times řekl: „Bojuje s krizí důvěry a v takovém prostředí mnoho hlavně institucionálních klientů stahuje peníze z mnoha obchodních platforem.“

Akcie Silvergate, původně kalifornské fintechové skupiny, zareagovaly výrazným poklesem o desítky procent. Jestliže se ještě loni v březnu prodávaly za 149 dolarů, nyní stojí necelých třináct – a za poslední týden se propadly o čtyřicet procent. O zhruba stejný procentní podíl pak bude firma snižovat počty svých zaměstnanců ve snaze ušetřit.

Následuje tak mnoho dalších kryptofirem, které v posledních měsících ohlásily velké škrty a propouštění. Nejnověji například Genesis Global Trading, která poskytovala kryptoúvěry (podobně jako Celsius Network). Genesis, která je – podobně jako známý server CoinDesk – součástí skupiny Digital Currency Group, už v létě snížila počet zaměstnanců o pětinu a nyní škrtá dalších třicet procent, o práci přijdou desítky lidí hlavně z obchodního a marketingového oddělení.

