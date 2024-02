Další vlaštovka mezi českými vysokými školami. Soukromá Newton University investuje do mladých startupů

Uložit 0

Je poměrně běžné, že české univerzity provozují vlastní inkubátory nebo akcelerátory, kterými se snaží podporovat nejen své studenty v podnikavosti. Soukromá Newton University ale zašla o krok dále – do startupů investuje přes svůj fond výměnou za podíl ve firmě. Protože má omezenou velikost v milionech korun, působí spíše v pozici andělského investora se zaměřením na projekty ve velmi raných fázích.

„Ano, je to super malý fond,“ uznává Michal Tesař, který Newton University Angel Fund (NUAF) vede. Sám přitom více než pětadvacet let působí v oblasti korporátních financí a fúzí a akvizic, přičemž posledních pět let je také andělským investorem do startupů. Kromě toho zasedá i v dozorčí radě university.

Zatímco běžná velikost fondů se i u nás pohybuje alespoň v desítkách milionů eur, tedy ve stovkách milionů až miliardách korun, první fond NUAF má velikost přibližně 2,5 milionu korun, na které se kromě Tesaře a samotné univerzity složilo několik dalších lidí, jako jsou úspěšní absolventi nebo jiní spolupracovníci. S druhým fondem, který by se měl otevírat letos, pak cílí na částku pět milionů korun.

„Jsme opatrní, sehnat adekvátní projekty je postupná a piplavá práce. Proto zatím peníze nabíráme jen v blízkém okolí školy a finanční výnos není jediným cílem. Chceme podpořit nové projekty, a to i mimo klasicky investorsky atraktivní obory,“ vysvětluje Tesař.

NUAF vznikl před rokem a půl a podpořil pět firem – kancelářský nábytek a doplňky Basefound, mravenčí farmy AntsPark, aplikaci digitalizující církve Believer (nedávno získala další investici od andělských investorů), kosmetiku Bogroti a aplikaci pro akce Take up.

Průměrná výše jedné investice je aktuálně 300 tisíc korun, ve druhém fondu se má navýšit na 500 tisíc. „Ale poskytujeme i nefinanční benefity z univerzity od mentoringu po networking,“ doplňuje Tesař. NUAF investuje do projektů v úplně raných fázích, typicky ještě před založením firmy pro realizaci projektu. Tematicky se neomezuje jen na technologie, ale na jakýkoliv „smysluplný byznys“ i lokálního charakteru. Nemusí přitom jít o projekty studentů či absolventů Newton University.

„Neděláme detailní due diligence, investujeme na bázi důvěry, tím zakladatelé neztrácí čas a náklady s tím spojené,“ přibližuje Tesař. Co se týče samotného exitu, NUAF preferuje „exit s rozumným výnosem, nemusíme čekat až na úplné finále“. Zakladatelé si zároveň mohou zpět odkoupit významnou část svého podílu dle předem dohodnutých podmínek.

Newton University tak je další z vysokých škol, která investuje do startupů. Mnohem větší aktivity v tomto směru má u nás rozběhnuté Univerzita Karlova prostřednictvím své dceřiné společnosti CUIP, která je přímým investorem v i&i BioTech Fund. Ten má na investice do akademických startupů a spin-offů vyčleněnou přes jednu miliardu korun. Tuto částku dala dohromady dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd i&i Prague, kromě univerzity či Evropského investičního fondu přispěly i známé tváře českého byznysu.

Firmy vycházející z univerzit přitom chce Česko podporovat, vedle investic do startupů jako takových se k tomu zavázalo v rámci Národního plánu obnovy ČR. Proklamovaným cílem je najít a pomoc s rozjezdem budoucím motorům české ekonomiky postavené na nejmodernějších technologiích.