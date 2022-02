Fungují rok a půl. A za tu chvilku dokázali dostat svůj obrat na 500 milionů korun a ukazatel EBITDA – tedy zisk před zdaněním, úroky a odpisy – na víc než 165 milionů korun. Společnost GeneSpector je v Česku výraznou výjimkou nejen pro tato čísla. Jde totiž o firmu, která se zformovala na tuzemské vysoké škole. Využívá mozky a technologie z Univerzity Karlovy a ta v ní má přes svou dceřinou společnost podíl. GeneSpector se čísly kvalifikoval na jeden z nejrychleji rostoucích vysokoškolských spin-offů. Pokud ne na ten vůbec nejrychlejší.

Může za to především stále nekončící pandemie. Nebo spíš potřeba rychlého testování metodou PCR. Tu dokázali odborníci z tuzemské univerzity zdokonalit tak, že se celý diagnostický postup vyhodnocování PCR testů zrychlil, zefektivnil a zlevnil. Jejich postup mohou používat ty nejmenší, ale i ty největší laboratoře. Ve výsledku každý třetí PCR test vyhodnocovaný v tuzemsku využívá právě řešení GeneSpector.

Ještě viditelnějším výsledkem jsou pak hospodářské výsledky. Za rok 2021 vykázala společnost obrat 305 milionů korun a hrubý provozní zisk 123,8 milionu korun. Meziročně – tedy v porovnání s necelými pěti měsíci fungování v roce 2020 – zisk vyrostl na trojnásobek. A to ještě částku přesahující osm milionů korun firma rozdělila mezi několik charitativních organizací.

„V rámci dobročinných aktivit se snažíme prostředky směřovat zpět do zdravotnictví s důrazem na organizace, služby a oddělení, která jsou dlouhodobě opomíjena,“ říká s odkazem na Alzheimer nadační fond či několik hospiců a další organizace Michal Pohludka, šéf společnosti GeneSpector.

Podle čísel by mohl být GeneSpector vůbec nejúspěšnějším spin-offem v tuzemsku. Ne u všech jsou sice hospodářské výsledky dohledatelné, Česko se ovšem mnoha společnostmi, které pochází z místních vysokých škol a univerzit, obecně pyšnit nemůže. Podle ministerstva průmyslu a obchodu vzejde ročně z tuzemských univerzit asi čtyři až pět spin-offů.

I samotný úřad jedním dechem dodává, že je to málo. Celkově tu bylo před dvěma roky podle spolku Transfera.cz evidováno celkem 42 spin-offových společností, ne ve všech ale měly výzkumné organizace a vysoké školy reálně vlastnický podíl.

Pro srovnání – podobně se podařilo prosadit společnosti Diana Biotechnologies založené pod Akademií věd. V rámci boje proti koronaviru se dokázala prosadit a také ulehčit testovacím laboratořím, i když se zaměřuje trochu obecněji. Do světa detekce hned několika různých nemocí přinesla nové pokročilé metody. Tato velmi úspěšná firma loni dosáhla čistého zisku ve výši 124,8 milionu korun a obratu skoro 219 milionů korun.

Statut: spin-off

Po schválení účetní závěrky GeneSpector zisk z dividend přerozdělí mezi čtyři zakládající subjekty. Část tak poputuje zpět k původci technologie, tedy Univerzitě Karlově, kde firma v roce 2020 vznikla.

Instituce v ní přes svou dceřinku Charles University Innovations Prague (CUIP) vlastní čtvrtinu, podle toho také může očekávat odpovídající podíl. Dalšími společníky jsou Generi Biotech, Spadia Lab a mikeVision. Kromě GeneSpector od loňska funguje i firma GeneSpector Innovations, kde má CUIP rovnou čtyřicetiprocentní podíl.

Spoluzakladateli prvně jmenované jsou Michal Pohludka, Otomar Sláma, Martin Radina a Radovan Haluza. K technologii ale přispěli i další odborníci z 1. lékařské fakulty, kde se firma zrodila. I proto má GeneSpector technologie získané v rámci zdejšího výzkumu dále rozvíjet. Stěžejní aktivitou společnosti zůstává rozvoj a podpora české vědy a vzdělávání.

Řešení diagnostiky covidu vyvinuté firmou GeneSpector Foto: CUIP

Aktuálně usiluje GeneSpector o udělení mezinárodního patentu na další český diagnostický nástroj onemocnění ledvin, který by ho mohl zachytit rychleji a tím i pomoct s léčbou. To by pro řadu pacientů znamenalo i zachování funkčnosti orgánu nebo oddálení jeho transplantace o jednotky až desítky let.

Zároveň už o tuto technologii projevili zájem globální technologičtí a medicínští hráči, se kterými firma aktivně jedná. Spoluprací by se v dohledné době posunula k zahájení klinických studií.

Podobné firmy vycházející z univerzit chce Česko podporovat. Dokonce se k tomu – vedle podpory startupů jako takových – zavázala v rámci Národního plánu obnovy ČR. Proklamovaným cílem je podpořit budoucí motory české ekonomiky postavené na nejmodernějších technologiích. Jde přímo o jeden z nástrojů slíbený v Inovační strategii ČR v pilíři Národní startup a spin-off prostředí.