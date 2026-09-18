Další významný dar pro ČVUT. Přes 20 milionů korun má do Česka přivést světovou vědeckou špičku
České vysoké učení technické už podpořily Simona Kijonková, Credo Foundation či Pale Fire Capital. Další balík peněz přidává také Bakala Foundation.
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Nadace Bakala Foundation pošle Českému vysokému učení technickému (ČVUT) milion dolarů, tedy přes 21 milionů korun, na jedinou vědeckou pozici. Z otevřeného globálního výběrového řízení má vzejít mezinárodně uznávaná osobnost, která na pražské technice obsadí novou pozici a od března 2027 začne budovat vlastní výzkumnou skupinu. „Naši filozofii posouváme od podpory nadaných studentů k budování špičkových výzkumných kapacit přímo v České republice,“ uvedla předsedkyně správní rady nadace Michaela Bakala.
Program je nastavený na tři roky a celkově má rozpočet skoro 1,5 milionu dolarů (32 milionů korun). Nadace z něj pokryje zmíněný milion dolarů, který půjde na mzdy, stipendia pro doktorandy, rozjezdové náklady výzkumu a režii. Zbývajících přibližně 460 tisíc dolarů (necelých 10 milionů korun) dodá formou spolufinancování a institucionální podpory samotná škola. Výběrové řízení se soustředí na obory jako umělá inteligence, kvantové technologie, robotika a udržitelná energetika.
Rektor ČVUT Michal Pěchouček popisuje pozici jako program pro seniorní vědecké osobnosti v nejproduktivnější fázi kariéry, které do českého prostředí přinesou nejen odbornost, ale také mezinárodní sítě kontaktů a kulturu vědecké excelence. „Partnerství s Bakala Foundation pomůže ČVUT dosáhnout úrovně nejlepších anglosaských univerzit,“ míní rektor. Celá dohoda podle vedení školy zapadá do jeho snahy posouvat kvalitu univerzitního prostředí a otevírat akademickou půdu soukromému mecenášství.
Pražskou techniku si nadace vybrala i díky dlouholeté spolupráci právě s Pěchoučkem, který působí v odborné komisi jejího stipendijního programu Scholarship. Ten financuje studium nejtalentovanějších českých studentů na elitních světových univerzitách a nové partnerství na něj navazuje – peníze tentokrát nemíří na cestu za vzděláním do zahraničí, ale na vybudování výzkumné kapacity přímo v Praze.
Zakladatel nadace Zdeněk Bakala v ČVUT vidí dosud nevyužitý potenciál a odkazuje se přitom na historii školy – na nejstarší technické škole v Evropě podle něj studovala nebo přednášela řada významných vědců. „Přeji týmu vedenému Michalem Pěchoučkem, aby z ČVUT vytvořili magnet pro globální vědecké špičky a proměnili univerzitu ve vědecký a inovační hub světového formátu,“ uvedl. Obě strany si od spolupráce slibují silnější mezinárodní postavení pražské techniky i celého tuzemského akademického prostředí.
Milion dolarů z Bakala Foundation navazuje na řadu dalších soukromých peněz, které na ČVUT dorazily v posledních měsících. Do Fondu budoucnosti ČVUT a programu Interdisciplinary Near Future Challenge (INFC), z něhož mohou mezioborové týmy mladých vědců čerpat až šest milionů korun po dobu až dvou let, poslaly dohromady 24 milionů korun Credo Foundation, Pale Fire Capital, nadační fond Wood & Company a IOCB Tech Group. Šest milionů pak přidala Simona Kijonková, pro jejíž nadaci šlo o dosud největší jednorázový dar.
Rostoucí okruh soukromých partnerů zapadá do plánů, se kterými Pěchouček v únoru letošního roku nastoupil do funkce rektora. Už před nástupem popisoval, že univerzita musí propojit akademickou a byznysovou sféru a přizvat k tomu i české podnikatele. Sám Pěchouček je vedle akademické kariéry také podnikatel, který za stamiliony prodal startup Cognitive Security a pak strávil dlouhá léta v Avastu.
Do vedení pražské techniky vstupoval s tím, že vysoké školy dnes stojí na rozcestí. „Buď budou určovat budoucí technologický vývoj, nebo se stanou úplně irelevantními. A myslím si, že se to teď začíná lámat,“ popisoval na začátku roku v podcastu Money Maker s tím, že chce ČVUT dostat do první skupiny.