Výzkum na ČVUT podpoří desítkami milionů česká byznysová esa. Svůj největší dar posílá i Simona Kijonková
Fond budoucnosti ČVUT již podpořily Credo Ventures, Pale Fire Capital či Wood & Company. Přilákal je nový rektor Michal Pěchouček.
Výzkum na ČVUT v posledních měsících podpořily desítkami milionů korun přední jména a skupiny českého byznysového a investičního světa. Do Fondu budoucnosti ČVUT, který je určený mladým vědkyním a vědcům, vložily peníze Credo Foundation, Pale Fire Capital, Nadační fond Wood & Company či IOCB Tech Group. Nejnovějším dárcem je Simona Kijonková, která poslala šest milionů. „Chceme podporovat mladé lidi, kteří mají odvahu přicházet s novými nápady a měnit je ve skutečné inovace,“ říká podnikatelka, která investuje peníze získané prodejem Zásilkovny.
Zmíněných šest milionů je dosud největším jednorázovým darem, který Nadace Simony Kijonkové vypsala. Dohromady se ve Fondu budoucnosti ČVUT a programu ČVUT Interdisciplinary Near Future Challenge (INFC) sešlo již 30 milionů korun. Čtyři předchozí donoři totiž poskytli dohromady 24 milionů. „Soukromá podpora vědy a výzkumu na vysokých školách je v tuzemských podmínkách stále výjimečná,“ uvedl k rozšiřujícímu se okruhu partnerů rektor ČVUT Michal Pěchouček.
Simona Kijonková se po mnohamiliardovém prodeji Zásilkovny věnuje investicím ve všech možných oblastech. S manželem Jaromírem Kijonkou rozjela rodinnou investiční skupinu JSK Investments, v jejímž rámci nedávno otevřela vlastní investiční fond. V poslední době podpořila startup zaměřující se na péči o domácí mazlíčky a koupila firmu řešící zpracování vratek a prodej repasovaného zboží. Vedle byznysu se dlouhodobě věnuje i vlastní nadaci, která podporuje třeba organizace pomáhající znevýhodněným dětem.
Vzdělávání je další téma, kterému se Simona Kijonková věnuje. Dříve již podpořila studenty se zájmem o studium na prestižních zahraničních univerzitách, typicky v oborech navázaných na zdravotnictví, a dar pro program INFC vnímá jako pokračování stejné linie směrem k propojení vědy, podnikání a mezinárodních zkušeností. „Pokud mladým lidem vytvoříme kvalitní podmínky a umožníme získávat zkušenosti, budou své znalosti vracet zpět a posouvat českou vědu i ekonomiku. Jsem přesvědčená, že podpora programu ČVUT INFC je investicí do budoucnosti celé země,“ říká.
Program ČVUT INFC je určen mladým vědkyním a vědcům z různých fakult a institutů ČVUT, kteří společně připraví ambiciózní mezioborový projekt. Nastartovat ho v úvodu pomohla také investiční skupina Pale Fire Capital. „Soukromé donorství má ve vědě největší smysl tam, kde doplňuje veřejné financování rychlostí, flexibilitou a ochotou podpořit nové směry dříve, než se plně prosadí v běžných grantových schématech,“ popisuje jeden z jejích partnerů Jan Barta.
Podobně program vnímá také Jan Sýkora, partner investiční Wood & Company, jejíž nadační fond je mezi donory. „ČVUT INFC podporujeme proto, že dává mladým vědkyním a vědcům prostor řešit témata, která přesahují hranice jednotlivých fakult a mohou rozhodovat o budoucnosti Česka, od nové energetiky až po umělou inteligenci,“ uvedl Sýkora. Podle Jakuba Křikavy z Credo Foundation, patřící pod známý startupý fond Credo Ventures, jde o první krok nového vedení ČVUT k tomu, aby se škola stala významným startupovým hubem.
Vybrané týmy mladých vědkyň a vědců, které připraví ambiciózní mezioborový projekt překračující hranice zavedených oborů, mohou čerpat až šest milionů korun po dobu až dvou let. Hodnoticí komise přitom může do užšího výběru zařadit maximálně dvacet návrhů a letos podpoří nejvýš deset projektů. Program INFC doplňuje pilotní ČVUT Starting Grant, který univerzita financuje z vlastního rozpočtu částkou 50 milionů korun ročně a jehož cílem je nalákat na školu mladé talenty ze zahraničí a pomoct jim vybudovat vlastní výzkumné skupiny.
Rostoucí okruh soukromých partnerů zapadá do plánů, se kterými letos v únoru nastoupil nový rektor Michal Pěchouček. Ten před nástupem do funkce popisoval, že univerzita musí umět propojit akademickou a byznysovou sféru a chce k tomu přizvat i české podnikatele, na modernizaci školy s ním pracuje i silný tým osmi prorektorů. Vedení se navíc dál rozšiřuje. Novou zmocněnkyní rektora pro průmyslovou spolupráci se stala Lucie Brešová, která působila v Kiwi.com, Grouponu nebo startupovém fondu.
„Vysoké školy jsou dnes na rozcestí. Buď budou určovat budoucí technologický vývoj, nebo se stanou úplně irelevantními. A myslím si, že se to teď začíná lámat. Já u toho chci být a chci pomoct ČVUT, aby patřilo do té první skupiny. Teď, nebo nikdy,“ popisoval Michal Pěchouček na začátku roku v podcastu Money Maker. Sám je přitom nejen uznávaným profesorem a odborníkem na AI, ale také úspěšným podnikatelem, který prodal za stamiliony startup Cognitive Security a následně strávil dlouhá léta v Avastu.