Dělal výzkum s Mikolovem, v jednadvaceti má vlastní startup. Umožňuje být vidět v chatech s AI
Firmy platí miliardy, aby byly vidět ve výsledcích na Googlu, teď se poptávka přesouvá i k velkým jazykovým modelům. S tím pomáhá nový český projekt.
Data ukazují, že už polovina spotřebitelů při nakupování používá modely umělé inteligence, 44 procent na ně spoléhá více než na Google a do roku 2028 by měla AI ovlivňovat nákupy o hodnotě 750 miliard dolarů. A zatímco značky běžně platí nemalé peníze za to, aby byly vidět ve vyhledávačích, nově roste také potřeba ukazovat se i v chatech, kdy lidé komunikují právě s velkými jazykovými modely. Právě na tento problém se zaměřil jednadvacetiletý Vojtěch Oravec v novém startupu Ranketta. Již po dvou měsících hlásí tržby v jednotkách milionů i uzavření prvního investičního kola v desítkách milionů.
Technologii, na které Ranketta běží, vyvinul ještě jako prototyp samotný Oravec, který programovat začal v šestnácti a softwarovým inženýrem se stal o dva roky později. Předtím, než rozběhl vlastní startup, mimo jiné pracoval na pražském ČVUT na výzkumu v týmu Tomáše Mikolova, jednoho ze světově nejcitovanějších odborníků na umělou inteligenci. Zároveň byl nejmladším produktovým manažerem ve společnosti Henry Schein.
Oravec na vlastní oči viděl, jak málo informací mají firmy o tom, jak systémy umělé inteligence ovlivňují nákupní chování lidí. „Tradiční SEO a analytika již neposkytují ucelený obraz o tom, jak zákazníci objevují produkty, a značky potřebují nástroje, které fungují ve starých i nových vyhledávacích kanálech,“ vysvětluje.
Právě to řeší Ranketta. Jakožto tzv. AI visibility platform pomáhá značkám chápat a zlepšovat svoji prezenci ve vyhledávání pomocí umělé inteligence, ať už v ChatGPT, Gemini, Perplexity či v Režimu AI na Googlu. Konkrétně ukazuje, jaké jednotlivé produkty a proč tyto modely ukazují nejvíc, či jak mohou značky zlepšit jejich pozice. Kromě toho sleduje celkové zobrazování značky, zda jde o pozitivní nebo negativní kontext a podobně. „Ranketta mění AI Shopping v reálný akviziční kanál, který mohou společnosti sledovat, vylepšovat a rozšiřovat,“ doplňuje Oravec.
Pustit se do vlastního projektu se z dnešního pohledu pro Oravce jeví jako dobrý krok. Již po dvou měsících od startu dosáhla Ranketta opakujících se ročních tržeb (ARR) ve výši sto tisíc dolarů, tedy dva miliony korun. Aktuálně má přes dvacet zákazníků, mezi nimi například zdejší firmy Brainmarket, Boost.space, Purple Technology či Sloneek.
Aby startup nabral více zákazníků napříč Evropou a rozšířil se také do Spojených států, uzavřel svou první, tzv. pre-seed investici. Jeden milion eur, v přepočtu 24 milionů korun, do Ranketty vložily zdejší venture kapitálové fondy Lighthouse Ventures a Gi21 Capital. Kromě geografického rozšiřování startup prostředky využije i na rozšíření svého týmu a dokončení integrací s platformami jako Shopify.
„Mnoho firem se snaží řešit vyhledávání pomocí umělé inteligence, ale Ranketta se odlišuje svou přesností a viditelností na úrovni produktů. Rychlý růst společnosti spolu s technickou vizí Vojtěcha jsou velmi působivé,“ komentuje Michal Zálešák z Lighthouse Ventures. „Příští desetiletí nebude určovat tradiční SEO, ale viditelnost v AI. Ranketta je jednou z prvních platforem, která jasně dekóduje, jak modely AI hodnotí značky a produkty, a poskytuje společnostem informace, které potřebují k růstu na trhu, kde hraje prim AI,“ doplňuje Damir Špoljarič z Gi21 Capital.