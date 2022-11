Deskovka Heroes of Might & Magic III vyjde v češtině. I díky Čechům totiž vybrala už 60 milionů

Slavná strategie Heroes of Might & Magic III dostane deskoherní adaptaci

Fantasy strategie Heroes of Might & Magic svou kombinací moci a magie vládnou počítačovým obrazovkám téměř třicet let, už brzy se ale promění na papír a plast. Třetí díl milované série se díky stále probíhající, ale už teď velice úspěšné kampani na Kickstarteru stane deskovou hrou s figurkami a kartičkami. A ta díky stovkám domácích fanoušků vyjde i v češtině.

Videoherní Heroes of Might & Magic jsou tahová strategie, v níž hráči vylepšují své hrady, armády i hrdiny. Na proměnu ve stolní hru, kde se budou hráči střídat po tazích, jsou tedy doslova jako dělaní. Připravovaná adaptace dost možná nejoblíbenějšího dílu Heroes of Might & Magic III navíc zachová nejen základy hratelnosti, ale i grafické zpracování. Portréty fantasy vojevůdců jsou stejné jako na počítači, stejně tak kartičky a další doplňky.

Polské Archon Studio prostě velmi dobře ví, že nostalgie je mocná zbraň. Dokazuje to jeho kampaň na Kickstarteru, kde Heroes of Might & Magic III: The Board Game čtyři dny svým koncem získala od více než 17 tisíc podporovatelů přes 2,5 milionu dolarů, tedy 60 milionů korun. Svými zlaťáky k tomu přispěli i čeští fanoušci. Ty kromě lásky ke třiadvacet let starému titulu a touhy si fantasy bitvy vyzkoušet na stole k podpoře projektu lákal i velice praktický důvod.

V popisu kampaně totiž autoři zmiňovali, že při dosažení 750 podporovatelů z některé země rozšíří svůj produkt právě o danou lokalizaci. Během pátečního rána se počet českých fanoušků nacházel těsně pod sedmi stovkami, polští tvůrci ale buď projevili sousedskou náklonnost, anebo prostě dali dohromady zájemce z Česka a Slovenska. Výsledek je každopádně pro tuzemské hrdiny příznivý, deskovka Heroes of Might & Magic III vyjde i s českým překladem.

Díky blízkosti s rodnou zemí Archonu navíc česko-slovenští příznivci získají drobnou výhodu v podobě nejnižší ceny dopravy oproti zbytku světa. Při pořízení nejgrandióznější sběratelské edice za zhruba 4 800 korun vyjde dodání na 18 eur neboli 440 korun navíc. V případě méně opulentní objednávky – nejzákladnější varianta vychází na 1 800 korun, o něco zajímavější edice s vícero figurkami a rozšířeními na 2 900, kompletní verze (jen bez sběratelských bonusů) pak za 4 100 korun – bude doprava ještě o dvě eura levnější.

Dvě nejdražší verze hry budou zajímavé především pro nejvěrnější fanoušky Heroes of Might & Magic. Obsahují totiž speciální bitevní režim, který reprodukuje taktické souboje na šestiúhelníkové mapě z počítačové hry. Jinak jsou bitvy zjednodušené. Odklon od předlohy je samozřejmě při jakékoliv adaptaci videohry na hru deskovou nutný, zde je vedle bitev výraznější například při průzkumu fantasy světa. Ten tak skládáním jednotlivých dílů a používáním balíčku karet trochu připomíná crowdfundingově rekordní českou hru Euthia.

O úspěchu kampaně, jež poběží ještě zmíněné čtyři dny, bylo rozhodnuto prakticky okamžitě. Heroes jsou od prvního dílu z roku 1995 nesmírně oblíbenou videoherní sérií, která čítá už sedm her. Pod značkou Might & Magic navíc vyšly nejen strategie, ale i hry na hrdiny. Do stolní hry předělávaný třetí díl vzniknul čtyři roky po prvním a dodnes patří k těm nejoceňovanějším, později se dočkal i vizuálního remasteru. Není tak divu, že během několika málo hodin crowdfunding nasbíral tisícovky zájemců a miliony korun.

Deskoví Heroes by měli připochodovat koncem příštího roku, nicméně kickstarterová historie tvůrců může být pro někoho důvodem když ne přímo k obezřetnosti, tak alespoň k trpělivosti. Někteří podporovatelé na dřívější projekty Archonu či firem a osob s ním přímo spojených čekali spoustu let, firma pro jistotu párkrát nenápadně změnila jméno a na BoardGameGeeku, obdobě ČSFD pro deskovky, se dostala na uživatelský seznam společností s nevalnou crowdfundingovou pověstí.

Zároveň ale Archon Studio v uplynulých letech několik projektů bez větších problémů dotáhlo k úspěšnému dodání. Dokonce má i velmi čerstvou zkušenost s adaptací videohry, kdy se díky němu z obrazovek na papír prostřílel dědeček všech stříleček Wolfenstein. A největším důvodem k důvěře pak je prostá skutečnost, že 17 tisíc zájemců a 60 milionů korun už je slušný kapitál i na produkci náročné deskovky.