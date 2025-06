Do čela vinylového království míří Zdeněk Pelc mladší. Jeho otec boural pod vlivem a je v umělém spánku

Začátkem června přejel Zdeněk Pelc do protisměru a střetl se s protijedoucím vozidlem. Druhý řidič náraz nepřežil, miliardáři teď hrozí šest let vězení.

Přezdívá se mu „král vinylů“ – aby taky ne, když je s firmou GZ Media, největším výrobcem gramodesek na světě, spjatý už přes 40 let. Čtyřiasedmdesátiletý Zdeněk Pelc, jehož majetek Forbes odhaduje na 9,4 miliardy korun, se dlouhodobě prezentuje jako skromný člověk, který se jako miliardář ani necítí. „I kdybych firmu prodal, tak vůbec nevím, co bych s těmi penězi dělal. Kdekdo by samozřejmě hned věděl, jak by je pořádně roztočil. Ale já jsem rozvedený, děti si už vydělávají, jím stále méně a nekupuju si ani žádné nové oblečení,“ popisoval ve velkém lednovém rozhovoru pro CzechCrunch.

Začátkem června Pelc při projíždění prudké pravotočivé zatáčky přejel do protisměru a střetl se s protijedoucím vozidlem. Druhý řidič náraz nepřežil, vážně zraněného Pelce transportoval vrtulník do nemocnice. Policisté teď zjistili, že kladenský miliardář řídil opilý. „Výsledky u něj prokázaly přítomnost alkoholu v krvi s hodnotou vyšší než jedno promile. Celou věc nyní kriminalisté prověřují pro dva trestné činy, a to usmrcení z nedbalosti a dále pak ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestní sazba za výše uvedené trestné činy je odnětí svobody na jeden rok až šest let,“ uvedla mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

Pelc zůstává hospitalizován a je v umělém spánku. Pozici předsedy představenstva GZ Media tak převezme jeho syn Zdeněk, který ve firmě působí jako ředitel korporátní správy. „Přestože nás zpráva o tragické nehodě všechny bolestivě zasáhla, fungování společnosti nijak ohroženo není. Každodenní provoz firmy je zajišťován vedením společnosti, jako tomu bylo vždy,“ řekl pro Seznam Zprávy generální ředitel GZ Media Michal Štěrba s tím, že změna ve vedení by měla být formálně potvrzena na červnové valné hromadě. Pelc starší v rozhovoru pro CzechCrunch prohlásil, že nikdy nechtěl řídit firmu jako rodinný podnik, proto do vedení nedosadil své syny. „Ani jednomu z nich bych nepřál, aby převzali práci, kterou tu dnes vykonává Michal Štěrba. Musíte tomu obětovat všechno,“ popsal.