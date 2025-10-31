Do Česka dorazila levnější verze ChatGPT. Stojí 249 korun měsíčně a zvládne toho víc než dost
Předplatné ChatGPT Go je v Česku k dispozici se širšími limity, než má verze plánu zdarma. Cenově je na polovině tarifu Plus.
Populární služba ChatGPT je v Česku nově k dispozici i v levnějším tarifu ChatGPT Go. Česko přišlo na řadu spolu s Polskem, Španělskem či Švédskem, celkově je už nízkonákladový program jazykového modelu k dispozici v 98 zemích světa. Tento plán nabízí oproti bezplatné verzi výrazně vyšší počet zpráv, možnost nahrávat větší soubory nebo generovat více obrázků, to vše za nižší cenu než tradiční ChatGPT Plus.
Ve srovnání s plánem ChatGPT Plus, který v Česku stojí 499 korun, je tarif Go na polovině: měsíční předplatné stojí 249 korun. Kdo se pro něj rozhodne, oproti Plus bude muset oželet například generování AI videí pomocí nástroje Sora, má omezené schopnosti rešerší či vytváření agentů. Jako první na novinku upozornil server Živě.cz.
Nejvyšší verzí ChatGPT je pak program Pro, který vyjde na 4 990 korun měsíčně, základní a ořezaná verze je naopak zcela zdarma. Plán s označením Go spustilo OpenAI před dvěma měsíci s cílem nabídnout svou umělou inteligenci co nejvíce lidem, ale zároveň si udržet monetizaci.