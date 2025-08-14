Do Dubaje už letos přijelo bezmála 10 milionů turistů, tolik mají celé emiráty obyvatel
Blízkovýchodní metropole potvrzuje, že se stala nejen byznysovým hubem, ale i klíčovou turistickou destinací.
V prvním pololetí letošního roku navštívilo Dubaj 9,88 milionu zahraničních návštěvníků, což znamená meziroční nárůst o šest procent. Tento růst odráží stabilní zájem o město coby turistickou destinaci. Nejvíce návštěvníků přicestovalo ze západní Evropy, a to 2,12 milionu, což představuje 22 procent z celkového počtu. Dále následovali turisté ze zemí bývalého Sovětského svazu a východní Evropy, jižní Asie a dalších regionů, jako je Severní, Střední a Jižní Amerika. Z Česka do emirátu vycestovaly také desítky tisíc lidí.
V Dubaji došlo i kvůli sílícímu zájmu turistů k nárůstu hotelových kapacit a průměrná obsazenost ubytovacích zařízení vzrostla na 80,6 procenta, což je o téměř dva procentní body více než v roce 2024. Počet tzv. pokojonocí vzrostl na 22,24 milionu, přičemž průměrná délka pobytu byla 3,71 dne. Zajímavostí je, že počet zahraničních návštěvníků Dubaje se zhruba rovná počtu obyvatel celých Spojených arabských emirátů.
„Růst cestovního ruchu v Dubaji odráží sílu spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Dubaj je stále dostupnější, s dokonale fungující infrastrukturou a probyznysově laděným prostředím,“ uvedl Isám Kazim, generální ředitel dubajského Úřadu pro cestovní ruch a komerční marketing. To, kolik přesně lidí s českým pasem do Dubaje letos přijelo, úřad nezmiňuje, nicméně v roce 2016, za kdy jsou k dispozici dostupná veřejná data, jich mělo být podle Českého rozhlasu kolem 45 tisíc. A jelikož celkový turismus v Dubaji od té doby stoupl zhruba o 30 procent, dá se očekávat, že letos tam Čechů bude ještě výrazně víc než před devíti lety.