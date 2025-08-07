Do Filadelfie bez přestupů. Do USA začne létat druhá přímá linka z Prahy

Odcestovat z Prahy do Spojených států bez jakéhokoli přestupu lze aktuálně pouze v případě, že vám jako cílová destinace nevadí New York. Od příštího roku se ale po více než šestileté přestávce vrátí do provozu i přímá letecká linka do Filadelfie v Pensylvánii. Od 21. května do 5. října bude na trase denně létat společnost American Airlines, která k tomu nasadí dálkové letadlo typu Boeing 787-8 Dreamliner.
„Přímé spojení mezi Prahou a Filadelfií bylo jednou z našich priorit. Jsme proto velmi rádi za úspěšné partnerství s American Airlines. Linka představuje jeden z milníků v rámci naší strategie rozvoje dálkových linek a posilování přímého spojení mezi Českou republikou a Severní Amerikou. Pevně věříme, že bude úspěšná a přínosná jak pro české cestující, tak pro turisty i obchodní cestující mířící do Prahy,“ uvedl Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.
