Rychlé zprávy –  – 1 min čtení

Do Filadelfie bez přestupů. Do USA začne létat druhá přímá linka z Prahy

K New Yorku teď přibude i Filadelfie v Pensylvánii. Na trase se začne létat od příštího května, v provozu bude zatím do října.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

american

Foto: Pexels

American Airlines spojí Prahu a Filadelfii

0Zobrazit komentáře

Odcestovat z Prahy do Spojených států bez jakéhokoli přestupu lze aktuálně pouze v případě, že vám jako cílová destinace nevadí New York. Od příštího roku se ale po více než šestileté přestávce vrátí do provozu i přímá letecká linka do Filadelfie v Pensylvánii. Od 21. května do 5. října bude na trase denně létat společnost American Airlines, která k tomu nasadí dálkové letadlo typu Boeing 787-8 Dreamliner.

„Přímé spojení mezi Prahou a Filadelfií bylo jednou z našich priorit. Jsme proto velmi rádi za úspěšné partnerství s American Airlines. Linka představuje jeden z milníků v rámci naší strategie rozvoje dálkových linek a posilování přímého spojení mezi Českou republikou a Severní Amerikou. Pevně věříme, že bude úspěšná a přínosná jak pro české cestující, tak pro turisty i obchodní cestující mířící do Prahy,“ uvedl Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Rubriku Cestování podporujílogo-cedok-modre

Související témata:American AirlinesLetiště Václava Havlaletecká dopravaletadlo
Přejít do diskuze