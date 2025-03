Do pražské minikavárny jezdí na croissanty až z Dubaje. Založit podnik za covidu se vyplatilo

Uložit 0

Před pár lety se rozhodl otevřít si malý podnik, kde se bude podávat jen káva a croissanty. Zuřila tehdy covidová pandemie, což nebyl zrovna ideální čas na nový byznys. Jak ale dnes Prokop Šmahel říká, tohle načasování byl jediný geniální záchvěv jinak šíleného plánu. Otevřít za covidu, navíc bez kapitálu, se totiž vyplatilo a na jeho croissanty se chodí dodnes.

Je to miniaturní podnik v Dlážděné ulici. Jmenuje se Prokop, coffee & croissants a definují ho opravdu ony tři věci z názvu. Víc by se sem patrně snad ani nevešlo. Je tu tedy Prokop. Když začínal, pracoval asi dvacet hodin denně, dnes má k sobě jednu posilu. „Řekl bych, že to je něco mezi dost a ne příliš,“ říká Šmahel. Pak je tu také káva – a především croissanty.

Ty tvoří základ podnikání. Šmahel se je naučil dělat metodou pokus omyl, prý s důrazem na omyl. Dnes je to důkaz, že i tento způsob výuky dovede člověka k nečekaným výsledkům. V pozitivním slova smyslu. „Máme několik stálých druhů a každý den vyberu jeden až dva speciální, abychom mohli vždy zkoušet něco nového,“ líčí Šmahel s tím, že suverénní bestseller je pistácie, osobní favorit majitele podniku je ale vynikající vanilkový krém. K dostání je tu ale také croissant s malinovou náplní, v zimě frčela příchuť bombardino, v létě se na pultech objevil croissant s bergamotem a sněhovou pusinkou. Neuvěřitelný je také kokosový.

V podniku se croissantů prodá denně okolo dvou set kusů, samozřejmě v závislosti na dni a období. „V momentě, kdy mě lidé objevili, to bylo docela pozdvižení. Říkali si, co je to za nápad prodávat jen kávu a croissanty? Potom ale pochopili, že mít jen dva produkty znamená, že jsou oba vynikající,“ popisuje kavárník a pekař.

Zkušenosti už Šmahel měl. Provozoval totiž kavárnu v Nuslích. Jenže tu naopak kvůli covidu zavřel. „Byla plná židlí, na kterých nikdo nesměl sedět a pandemické hladové okénko bylo stejně opuštěné jako okolní kanceláře, odkud přicházela většina zákazníků,“ popisuje kavárník.

„Měl jsem na výběr. Buď nabídnout lidem širokou škálu všeho populárního a průměrného stereotypu, nebo si vedle kávy vybrat jen jednu věc, kterou zvládnu připravit nejlépe, jak dokážu. Croissanty byly jednoduchou volnou, před pěti lety totiž až na pár výjimek v Praze žádné pořádné nebyly,“ líčí Šmahel. Malý espresso bar na místě, kde se potkávají místní, pracující, výletníci i turisté, se osvědčil. Lidé sem jezdili a místo pozdravu rovnou hlásili, že si pro lahodné francouzské pečivo jedou přes půl Prahy.

Covid v mezičase přešel a Prokop, coffeee & croissants stále patří mezi vyhledávané podniky. Tradiční skupinu, kterou tvoří zejména lidé z okolních kanceláří nebo ti, co prostě centrem Prahy procházejí, doplnili také zahraniční návštěvníci, kteří se o něm dozvěděli od jiných turistů na sociálních sítích, v recenzích či virálních videích. Aktuálně tak prý místní croissanty jezdí ochutnávat hlavně turisté z Dubaje.

První tah tedy vyšel, ten druhý už tolik ne. Na začátku tržby rostly a spolu s nimi i plány na větší výrobnu i další pobočky. „Nakonec se ukázalo, že jsem předběhl trend a croissanty se začaly objevovat všude, a některé dokonce i dobré. Od úvodního skoku máme tak tržby podobné a zůstáváme u jednoho podniku. Ve výsledku mi to vlastně nevadí, stále se raději identifikuji jako barista než majitel podniku,“ popisuje provozovatel.

Ani tak ale na nové věci nezanevřel. Prokop, coffee & croissants má aktuálně nové logo. A také pořád přidává nové a nové chutě.