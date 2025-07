Dobrý sex neznamená složité praktiky. I bez alkoholu může být zábavný, říká tvůrkyně audioerotiky

Hana Kuncová, zakladatelka platformy Oh My Hot

Uložit 0

Hana Kuncová působila jako redaktorka a dramaturgyně, roky pracovala se zvukem pro Radio Wave, Hospodářské noviny nebo v rámci projektů Lukáše Hejlíka. Loni pak spustila vlastní platformu Oh My Hot – sérii audioerotických příběhů, které se vymezují vůči klasickému pornu a staví na souhlasu, autenticitě a intimitě bez obrazu. V podcastu Režim nerušit mluví o tom, jak pracuje s hlasem i proč se rozhodla reagovat na rozsudky za znásilnění veřejným protestem.

„Mám hrozně ráda nedokonalosti, přijdou mi hot, takže se snažím, aby naše postavy nešustily papírem,“ říká Kuncová v novém díle podcastu Režim nerušit. Její platforma Oh My Hot nabízí příběhy, které mají přibližně 16 minut a ve kterých je obsazen mix herců a neherců – často třeba studentů DAMU.

Obsah se věnuje tématům jako asexualita, genderová fluidita, sex bez penetrace nebo přijetí těla. „Chceme ukazovat rozmanitost nejenom genderovou, věkovou nebo etnickou, ale taky emoční,“ vysvětluje Kuncová cíl projektu.

ℹ️ Hana Kuncová Autorka a režisérka audioerotického projektu Oh My Hot

Spoluzaložila ženský fotbalový tým SK Trefa

Na jaře 2025 zorganizovala protest proti nízkým trestům za znásilnění

V minulosti závodně krasobruslila

Důležité podle ní je, že si posluchač může něco jen představit – pohrát si s myšlenkou, která je pro něj nová, aniž by ji musel nutně přenášet do reálného života. „Myslím si, že dobrý sex neznamená nějaké extrémně složité praktiky. Když je tam souhlas a napojení, tak je vždycky zábavný,“ říká.

Projekt je financován z vlastních prostředků, přes Patreon a HeroHero. Hana ho částečně nastartovala díky předplacenému honoráři od Lukáše Hejlíka, se kterým spolupracuje jako podcastová producentka. „V bance mi řekli, že na nic spojeného s erotickým obsahem mi žádná veřejná instituce nepůjčí peníze, ani kdyby to bylo krásný a edukativní a mělo to ty nejlepší úmysly,“ vypráví.

Pro Kuncovou je důležité pracovat se sexualitou i z osobní perspektivy. V podcastu proto mluví o tom, jak se postupně zbavovala fyzických komplexů nebo tlaku na perfektní výkon. „I díky tomu, že se postupně odprošťuju od svých traumat nebo fyzických mindráků a jsem čím dál spokojenější ve svém těle a vztazích, tak se mi otevírají úplně nové dimenze.“

S tím souvisí i třeba její přístup k alkoholu při sexu. „Kvůli sociálnímu tlaku jsem si myslela, že k uvolnění potřebuju alkohol. Přišla jsem ale na to, že bez něj je sex mnohem zábavnější a naopak se člověk vyvaruje nedorozumění,“ vysvětluje v podcastu.

Po třech hodinách fotbalu jsem zjistila, že jsem sice uřícená, unavená, špinavá, smradlavá, ale hrozně šťastná.

Kromě audioerotiky se Kuncová věnuje i dalším formám komunitních projektů. Spoluzaložila třeba ženský fotbalový tým SK Trefa, který dnes funguje jako regulérní klub. „Po třech hodinách fotbalu jsem zjistila, že jsem sice uřícená, unavená, špinavá, smradlavá, ale hrozně šťastná,“ vzpomíná na své fotbalové začátky.

Přesah s bořením stereotypů přenáší i právě do fotbalu – podle ní totiž pomáhá napravovat negativní zkušenosti některých žen s tělesností a pohybem. „Některým holkám fotbal pomohl překonat traumata ze základkového tělocviku a kolektivních her,“ vysvětluje.

Erotika a fotbal ale nejsou jediné oblasti, ve kterých se angažuje ve snaze měnit zažité normy. Na jaře reagovala i na několik medializovaných rozsudků v případech znásilnění. Otevřela celý archiv Oh My Hot zdarma a zorganizovala protest před poslaneckou sněmovnou. „Svůj smutek, vztek a frustraci potřebuju nejdřív ucítit a pak ho přetavit do něčeho lepšího,“ říká a dodává: „Osobní je politické, vždycky to tak bylo, je a bude.“

Poslechněte si celý rozhovor s Hanou Kuncovou v podcastu Režim nerušit, který najdete na Spotify, Apple Podcasts a nově i samostatném YouTube účtu – odebírejte kanál Režim nerušit. Pro novinky pak sledujte @rezimnerusit na Instagramu.