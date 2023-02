Polský pokus nastartovat Mall. Allegro začalo škrtat náklady, propouští v něm 40 procent ajťáků

Šlo o jednu z největších českých byznysových transakcí posledního desetiletí. Prodej Mall Group do rukou polského Allegra vyšel na 24 miliard korun, poté se ale e-commerce skupina opět propadla do ztráty a nový majitel odepsal polovinu její původní hodnoty. I v rámci snižování nákladů se Allegro pustilo do prohlubování integrace českých e-shopů jako Mall.cz, CZC či logistického WeDo do polské struktury. Z tohoto důvodu tento týden došlo k hromadnějšímu propouštění.

K oznámení o uzavření transakce, kdy Mall Group prodávali její původní akcionáři v triu PPF, Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem a Rockaway Jakuba Harvlanta, došlo v listopadu 2021. Tehdy se ještě trh e-commerce nacházel v relativně stabilní kondici, i když se už objevovaly zprávy o prvních přicházejících problémech. Ty se naplno projevily loni, kdy kvůli inflaci, rostoucím cenám energií i vypuknutí války na Ukrajině začali lidé šetřit a české e-shopy tak loni vůbec poprvé v historii meziročně prodaly méně zboží – celkem o dvanáct procent.

Obchod mezi českými vlastníky a novým polským akcionářem byl nakonec oficiálně dokončen loni v dubnu. V květnu pak již Allegro oznámilo, že Mall Group vydržela v černých číslech jen rok a společně s logistickým operátorem WeDo se za rok 2021 opět propadla do ztráty. O měsíc později pak nový ředitel skupiny Jakub Střeštík, jenž vystřídal Jana Hanuše, přiznal, že ziskovost v jeho prioritách ani nebyla. Na podzim ale po dalších neuspokojivých výsledcích Allegro představilo kroky, jak byznys původem české e-commerce skupiny zlepšit – mimo jiné začít s hlubší integraci a propojením jednotlivých systémů a trhů, kde Mall Group a Allegro působí.

CzechCrunch se o aktuálním dění dozvěděl od důvěryhodného zdroje, který si nepřeje být jmenován. Mělo dojít k propuštění 40 procent pracovníků IT oddělení samotného Mallu, což se pravděpodobně dotkne několika desítek zaměstnanců a spolupracovníků. Lidé v ostatních firmách skupiny – jako zmiňované CZC nebo WeDo – by tímto krokem neměli být dotčeni.

Informaci o propouštění, ale bez bližších podrobností o jeho velikosti, pak pro CzechCrunch potvrdila i Mall Group, jež argumentuje probíhající integrací systémů s polským Allegrem. Jestli však propouštění souvisí s neuspokojivými hospodářskými výsledky skupiny, které jsou částečně způsobené i vývojem na samotném e-commerce trhu, kde klesá poptávka zákazníků, firma nekomentovala.

„V Česku připravujeme spuštění našeho úspěšného modelu internetového tržiště a naše integrace v regionu je na velmi dobré cestě. Organizační strukturu přizpůsobujeme tomu, abychom byli schopni co nejefektivněji reagovat na potřeby našich klientů, a chceme, aby naše technické týmy spolupracovaly napříč střední a východní Evropou,“ říká pro CzechCrunch mluvčí Mall Group Jakub Charvát.

„Proto jsme se po pečlivé analýze rozhodli provést organizační změny, v jejichž důsledku se rozloučíme s některými našimi IT pracovníky. Taková rozhodnutí jsou vždy těžká, ale děláme vše pro to, abychom všem končícím kolegům poskytli maximální podporu a pomohli jim při hledání nového zaměstnání. Zajistíme, aby odcházeli s důstojným odstupným, které bude náležitě odpovídat našemu uznání jejich práce a stejně tak i délce pracovního poměru,“ doplňuje Charvát.

Polské Allegro patří mezi největší e-shopy a tržiště v Evropě. Podle posledních veřejně dostupných dat za třetí kvartál loňského roku dosáhla hodnota zobchodovaného zboží (GMV) 12,9 miliardy polských zlotých, v tehdejším přepočtu 67 miliard korun, s meziročním růstem o více než třicet procent. Firmě obchodované na varšavské burze cenných papírů závratně rostly tržby i upravená EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy). Allegro ale kvůli slabým výsledkům Mall Group odepsalo polovinu jeho hodnoty – 12 miliard korun –, a kvůli tomu se propadlo do značné ztráty. Aktuálnější data za čtvrtý kvartál a celý rok 2022 podle oficiální komunikace směrem k investorům plánuje Allegro sdělit 30. března.