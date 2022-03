Moderní svět nám spoustu věcí ulehčuje, občas však dokáže i pořádně zavařit. Třeba když jste ve sprše a najednou vám zavolá kurýr, že vám doručuje balíček. Nezbývá než se rychle osušit, obléct a utíkat zásilku převzít. Tento problém může pomoci vyřešit některý z výdejních boxů, ze kterého si lze vyzvednou balík v podstatě kdykoliv. Jenže takový box nemá vedle svých dveří každý. V Praze lze ale využít ještě jednu možnost. Díky spolupráci Škoda Auto DigiLab s několika partnery si můžete nechat doručit balíček přímo do kufru vozu. Prozatím se jedná o pilotní projekt, který by se však mohl časem stát zcela běžnou doručovací alternativou.

Možnost nechat si doručit zásilku přímo do kufru zaparkovaného auta značky Škoda nabízí automobilka od srpna minulého roku. Jedná se o službu, která je prozatím dostupná pouze na území Prahy a běží v testovací fázi. Využívat ji mohou majitelé vozů Škoda vybavených balíčkem Care Connect: Vzdálený přístup. Jedná se o vybrané modely vyráběné od přelomu let 2018 a 2019.

Tyto modely umožňují propojení s mobilní aplikací MyŠkoda, a tak u nich lze povolit vzdálené odemykání a zamykání vozu. Tím se kurýrovi, který vyhledá zaparkovaný automobil podle GPS, otevírá možnost si vozidlo otevřít, uložit do něj zásilku a pokračovat v rozvážce.

Samotný proces doručování a jeho rychlost si v podcastu Simply Clever pochvalovali jak Simona Kijonková, zakladatelka doručovací společnosti Zásilkovna, tak Tomáš Havryluk, šéf internetového obchodu Alza. Právě s nimi a také doručovací službou DoDo celý projekt Škoda Auto testuje a postupně se snaží vychytat veškeré nedostatky.

Díky přítomnosti Zásilkovny v projektu si lze tímto způsobem nechat doručit zboží v podstatě z jakéhokoliv internetového obchodu, který se Zásilkovnou spolupracuje. Cena služby je stejná jako v případě doručování na adresu, tedy od 79 korun pro internetové obchody a 115 korun mezi fyzickými osobami. Zákazník si nechá balíček poslat na svou adresu a následně skrze doručený e-mail zásilku přesměruje do zaparkovaného vozu. V případě Alzy, kde cena služby vychází na 149 korun, lze doručení do kufru rovnou vybrat při volbě způsobu doručení.

Expanze mimo Prahu i za hranice země

Podle Martina Jahna, člena představenstva Škoda Auto, aktuálně stále není proces vychytávání much u konce. Proto Škodovka prozatím nechce komentovat, kdy přesně by se měl projekt překlopit z pilotní fáze do ostrého režimu. V něm by se měl otevřít i majitelům vozů automobilky žijících mimo Prahu a také expandovat dále za hranice země.

„Po opuštění pilotní fáze vyhodnotíme, zda bude možné službu rozšířit na území celé České republiky. V budoucnu vyhodnotíme i případné poskytování služby v dalších zemích. Toto rozšíření by záviselo na výběru a integraci dalších partnerů. Vize služby doručování do kufru je nabídnout ji všem, kteří si ji chtějí vyzkoušet v kompatibilních vozech,“ vysvětluje David Beška, marketingový ředitel DigiLabu.

Podle Simony Kijonkové je doručování do kufru jednoduché a rychlé řešení i pro kurýry Foto: Škoda Auto

Expanze za hranice by podle plánu automobilky měla přijít velmi rychle. Již v současné době domlouvá podmínky se zahraničními partnery ohledně možné spolupráce a rozsahu nabízených služeb. Martin Jahn označil za potenciální destinace státy jako Slovensko, Polsko, ale také Velkou Británii či Španělsko.

Expanzi chce Škoda zahájit hned, jakmile budou doladěny technické podmínky v České republice, a postupně by svou službou ráda pokryla většinu Evropy. Kromě vlastníků vozů Škoda by ji navíc v budoucnu mohli využívat i majitelé jiných automobilů z koncernu Volkswagen, tedy značek jako Volkswagen, Seat, Audi a dalších.

Nákupy do kufru a servis před domem

Do kufru lze logicky doručovat pouze tak velké balíčky, které se vejdou do zavazadlového prostoru. Časem by však mělo být možné nechat si doručit nejrůznější druhy zboží, třeba i potraviny. Tato služba je podle zákaznických průzkumů automobilky jednou z nejžádanějších.

Díky partnerské společnosti DoDo je již nyní možné nechat kurýra nakoupit a nákup doručit do kufru. Škoda by měla aktuálně jednat i s dalšími partnery, díky kterým by se měl z této možnosti stát standard. Jedním z nich je například online supermarket Rohlík Tomáše Čupra.

Potraviny jsou ovšem specifickou položkou, se kterou přichází řada výzev. „Největší otázkou je téma termoregulace, u kterého jsou ale už dostupná řešení. Podle toho také budeme v budoucnu vybírat vhodného partnera, jelikož ti zodpovídají za doručené zboží a potraviny,“ uvádí jednu z problematik Beška.

Díky konektivitě vozidel a jejich propojení s mobilním telefonem i chytrou domácností se podle Jahna pomalu, ale jistě otevírá celá řada možností, jak začít vůz využívat coby chytré zařízení. Dle jeho slov by díky internetu věcí mělo být časem možné provádět například drobnější servisní zásahy, aniž bychom museli navštěvovat servis, případně si nechat vyčistit exteriér i interiér vozu.

„Nastavení těchto funkcionalit a služeb se aktuálně věnujeme. Doufáme, že tyto služby budeme moci našim zákazníkům v budoucnu nabídnout. Vše záleží i na nalezení vhodného partnera, který zajistí maximální kvalitu našim zákazníkům,“ uzavírá David Beška.