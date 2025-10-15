DPD nově balíčky doručí do boxů Zásilkovny, ta je po letech otevírá ostatním. Přidají se i další
Další logističtí hráči se přidávají k trendu, kdy své sítě tisíců výdejních boxů začínají sdílet i s konkurenčními dopravci.
Logistická společnost Zásilkovna, respektive její mateřská skupina Packeta, se v Česku rozhodla zpřístupnit svou síť výdejních boxů i jiným dopravcům. Jako první začala tuto službu využívat DPD, další mají následovat. Podle společnosti jde o důležitý krok k efektivnějšímu využívání výdejní infrastruktury i větší kapacitě pro zákazníky a e-shopy. Naskakují tak na trend, který z největších zdejších hráčů již před čtyřmi lety rozběhla Alza.
„Máme největší síť výdejních boxů v Česku a dává nám smysl ji sdílet. Podpoříme tak udržitelný rozvoj výdejní infrastruktury a snížíme zbytečné duplicitní instalace boxů v místech, kde už existuje funkční kapacita,“ říká ředitel Packety Erich Čomor. Zásilkovna v Česku nedávno překonala metu šesti tisíc boxů. Otevírání sítě v praxi znamená, že si zákazník vybere preferovanou společnost, která mu zásilku doručí do boxu Packety – ať už to bude Zásilkovna, nebo jiný dopravce.
„Budoucnost samoobslužných boxů nevidíme v bezhlavém umisťování nových, ale spíše v udržitelném využití těch stávajících. Jako nejlepší cesta se jednoznačně ukazuje právě sdílení volných kapacit jednotlivých provozovatelů boxů,“ popisuje Miloš Malaník, ředitel DPD v Česku. DPD v minulých měsících začala v Česku ve stejném modelu doručovat také do sítě One by Allegro nebo OxPoint a již od roku 2022 využívá také AlzaBoxy.
Na oznámení spolupráce mezi Zásilkovnou a DPD reagovalo také logistické GLS, které aktuálně provozuje 1 300 boxů a do konce března příštího roku jich chce mít alespoň dva tisíce. „Nemá smysl, aby v některých místech stálo pět i více boxů různých společností. Proto jsme se rozhodli, že naši síť budeme sdílet i s dalšími společnostmi. Právě ve sdílení boxů bude budoucnost,“ komentuje ředitel GLS Petr Pěcha s tím, že první partnerství firma oznámí v nejbližších týdnech.