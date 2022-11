Drake dále vévodí streamovacím službám. Nové album dostal do pěti nejposlouchanějších všech dob

V říši hudebních streamovacích služeb je jen jeden král – a tím je Drake. Slavný kanadský rapper s novou deskou potvrdil své dominantní postavení v poslechovosti svých skladeb na Spotify, Apple Music a dalších podobných platformách, když s projektem Her Loss dosáhl milníku čtvrtého nejstreamovanějšího alba v historii. Vtip je v tom, že první dvě příčky patří také jemu. Dohromady byly jeho tři studiové desky během svých úvodních týdnů přehrány zhruba dvou miliardkrát.

Společná deska Drakea a rappera 21 Savage je mezi kritiky všeobecně dobře přijímána. A byť někteří namítají, že není vyvážená a hlavní slovo tam má především Drake, funguje dobře jako celek, kde lze najít jak typické rapové hity, tak lehce experimentální tóny s přesahem do R&B a jiných uvolněnějších žánrů. To se evidentně zamlouvá i posluchačům, protože Her Loss zažívá nevídaný úspěch hlavně na hudebních streamovacích službách.

Za úvodní týden podle čísel magazínu Billboard překonaly skladby hranici 513 milionů poslechů, což stačí na to, aby se novinka z dílen dvou uznávaných rapových umělců dostala na čtvrté místo v kategorii nejposlouchanějších desek na streamovacích platformách. Na poměry globální hudební scény jde o solidní úspěch, pro Drakea je ale přece jen ještě něčím speciálnějším – jde totiž o jeho třetí projekt, který se v této kategorii dostal do TOP 5.

Na prvním místě sedí deska Scorpion z roku 2018, která se za týden vyšplhala na hranici 745 milionů poslechů. Stříbrnou příčku pak obsazuje loňské album Certified Lover Boy, které má jen o dva miliony poslechů méně než první Scorpion. Jeho nejnovější dílo tak oproti nim znatelně zaostává, i tak se mu ale podařilo něco, o čem si může drtivá většina hudebníků jen zdát. Páté místo v TOP 5 drží rapper Lil Wayne s deskou Tha Carter V (2018), přičemž třetí místo má… Ano, Taylor Swift.

Právě aktuální album této slavné americké popové zpěvačky pod názvem Midnights se zdá být jedním z největších hudebních projektů tohoto roku, což potvrzuje i fakt, že se dva týdny s přehledem drželo na první příčce žebříčku Billboard 200, který posuzuje desky podle toho, jak se prodávají a streamují. Za úvodní týden se jej mělo prodat v počtu 1,58 milionu ekvivalentních albových jednotek (druhý týden pak v počtu 342 tisíc). To je mnohem více než novinka Drakea, které se za debutový týden prodalo 404 tisíc.

Po stránce poslechů na streamovacích službách dosáhlo Midnights hranice 549 milionů poslechů, tedy taktéž více než u nového alba Drakea. Zapříčiněno to může být tím, že poslední deska Swift byla dlouho očekávaná a silně rozebíraná. Naopak Drake a 21 Savage vypustili Her Loss relativně „na poslední chvíli“ bez výrazného proma. Dvojici rapperů se nicméně Swift podařilo v něčem překonat – v aktuálním umístění v Billboard 200. Tento týden se totiž jejich album dostalo na první místo a odsunulo dvoutýdenní nadvládu Midnights.