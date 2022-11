Kdo jiný může ohrozit Taylor Swift než Drake. Slavný rapper má venku nové velké album

Ne, Drake skutečně nemusí dělat masivní promo pro své nové projekty. Jeho jméno je tak velké, že mu stačí takzvaný stealth rollout, kdy album vydá zcela nečekaně, což už v minulosti udělal. Teď to ale bylo trochu jiné. Slavný kanadský hudebník pro svou další desku, kterou nahrál s rapperem 21 Savage, zvolil netradiční taktiku, s níž pobavil nejen své fanoušky. A teď už jen čeká, co novinka pod názvem Her Loss udělá s hudebními žebříčky, jež se v posledních dnech prohýbají pod náporem zpěvačky Taylor Swift.

Drake má na globální scéně obrovské renomé. Na kontě má sedm sólových studiových desek, desítky spoluprací s předními umělci napříč žánry, stovky milionů dolarů v bohatství a miliardy poslechů napříč všemi streamovacími službami. A není to jen hudba, které se věnuje – je mimo jiné ambasadorem basketbalového týmu Toronto Raptors, má vlastní whisky a angažuje se také v esportu.

Oproti tomu americký rapper 21 Savage, původem z Londýna, v očích širší veřejnosti tak známý není. Je to ale člověk, který hiphopovou scénu dostal v roce 2017 do kolen díky albu Without Warning, na které padala nevídaná chvála a bylo považováno za nutnost pro všechny, kteří chtějí poznat moderní rap. Pracoval na něm s jedním z členů formace Migos, která před pár dny utrpěla tragickou ránu.

Proto když bylo ohlášeno, že Drake a 21 Savage pracují na společné desce, šlo napříč rapovou komunitou o velkou událost. Už pár měsíců se totiž spekulovalo, jestli první zmíněný nepracuje na nové věci, která by navázala na překvapivý červencový release alba Honestly, Nevermind, jež bodovalo především ve Spojených státech, o vyloženě zásadní desku ale nešlo. Vědělo se, že má Drake chuť pokračovat.

Nechtěl v tom být ale sám, proto se spojil s „jednadvacítkou“. A po menším zdržení kvůli koronavirové nákaze jednoho z týmu, který projekt míchal, vydali společnou, šestnáctipísničkovou desku Her Loss. Na ní je zahrnut i Travis Scott, další známý kolega z branže. A opět lze očekávat, že bude novinka atakovat horní příčky hudebních žebříčků. To může být poutavější než kdy dříve, a to zejména kvůli Taylor Swift.

Nikdo neví, jestli Drake s populární americkou zpěvačkou nějakým způsobem soutěží v dobývání Billboard Hot 100 nebo Billboard 200, tedy dvou nejrelevantnějších žebříčků v hudebním průmyslu. Ale pro běžnou veřejnost to může být zajímavé sledování. Taylor Swift tam totiž před nedávnem naprosto dominovala se skladbami z nové, silně očekávané desky Midnights – a stanovila bezprecedentní rekord.

Na prvních deseti místech Hot 100, tedy zákonitě těch nejsledovanějších, se objevily jen její skladby. Šlo o milník, kterého nedosáhli jak The Beatles (což může být logické vzhledem k tomu, kdy měli největší hype), tak Drake, jenž je v žebříčcích magazínu Billboard také pečený vařený. Pro informaci – Hot 100 kombinuje čísla z prodejů fyzických i digitálních děl a přehrání v rádiích i na streamovacích službách.

Drake má okolo sebe rozhodně auru umělce, kterému by se něco takového mohlo také podařit – a jednou tomu byl blízko. Když totiž loni v září vyrukoval s deskou Certified Lover Boy, na prvních deseti místech Hot 100 bylo devět skladeb z tohoto alba. Jestli tuto hranici překoná s Her Loss, je otázkou, kritici nicméně takové skóre neočekávají. To nic ale nemění na tom, že je deska kvalitní.

Kanadský rapper má už takové zázemí a možnosti, díky kterým si může dovolit pouštět ven jen to nejlepší. Potvrzuje to i Her Loss, která může být pro mnohé fanoušky zahraničního rapu příliš pomalá a „uklidňující“ (s výjimkou skladby Over BS), na druhou stranu z ní lze cítit propracované pojetí, v němž se míchají dva zcela odlišné hlasy. Na Spotify a Apple Music už začíná bodovat.

A byť má Drake ve zvyku vydávat desky bez jakéhokoliv velkého proma, teď to bylo trochu odlišné. Spolu s 21 Savage na to šli přes vtip – ve fanoušcích například vyvolali dojem, že se jejich prvotina dostala do celého jednoho čísla módního magazínu Vogue, což se později ukázalo jako pouhá úprava předchozího vydání v grafickém programu. V ulicích New Yorku a Toronta se ale měla takto upravená kopie časopisu rozdávat na ulicích.