Drogerie Rossmann v Česku rekordně roste. Tržby překonaly 9 miliard a staví obří logistické centrum
Německý řetězec v Česku loni otevřel 23 nových prodejen a zahájil svou historicky největší investici – výstavbu moderního logistického areálu u Prahy.
Síť drogerií Rossmann má za sebou rekordní rok. V roce 2025 její hrubé tržby v Česku meziročně vzrostly o šestnáct procent a poprvé překonaly hranici devíti miliard korun. Společnost, která u nás aktuálně provozuje přes 215 poboček, loni expandovala o 23 nových prodejen. Sází v nich mimo jiné na samoobslužné pokladny, digitální nástroje či prvky umělé inteligence. Celý koncern působící v devíti evropských zemích dosáhl obratu 16,6 miliardy eur (přes 400 miliard korun), což představuje meziroční růst o 8,5 procenta, a zaměstnává téměř 68 tisíc lidí.
V Česku loni Rossmann investoval do rozvoje své prodejní sítě a zázemí více než 400 milionů korun. „Naším dlouhodobým cílem je upevňovat pozici Rossmannu jako zákaznicky preferované značky v segmentu drogerie a kosmetiky. To předpokládá kontinuální investice nejen do rozvoje prodejní sítě a technologií, ale také snahu o zvyšování kvality nákupního prostředí a systematickou péči,“ uvádí Vít Podešva, jeden ze šéfů společnosti.
Klíčovým milníkem pak byla loni zahájená výstavba logistického centra v CTParku Prague North u Prahy o rozloze přes 30 tisíc metrů čtverečních. Do jeho technologií a vybavení firma investuje přes půl miliardy korun, což představuje její největší jednorázovou investici v Česku. Dokončen má být v letošním roce. „Bez něj bychom nedokázali držet tempo, které si náš růst žádá. Je to zásadní krok pro další expanzi, rozvoj e-commerce i efektivnější řízení zásob,“ dodává Karol Jakubek, další ze šéfů Rossmannu v Česku.