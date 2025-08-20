Rychlé zprávy –  – 1 min čtení

Druhé rozšíření pro Kingdom Come 2 zná datum vydání. A slibuje zřejmě víc než jen kovařinu

Během jedné z největších herních akcí roku na hráče čekalo zajímavé překvapení. Vývojáři z Warhorse odhalili datum vydání rozšíření Jindřichova příběhu.

V rámci letošního Gamescomu se fanoušci dočkali nečekaného odhalení data vydání druhého DLC pro hru Kingdom Come: Deliverance 2. Nové rozšíření se ponese v duchu kovářského řemesla a hlavní hrdina příběhu Jindřich se v něm má stát majitelem zchátralé kovárny ve slavné Kutné Hoře.

Rozšíření vyjde 9. září a bude dostupné jak pro PC, tak i konzole nové generace jako PS5 a Xbox Series X. Majitelé Gold edice hry nebo Expansion Passu navíc dostanou DLC zdarma.

Ačkoliv Warhorse Studio neprozradilo mnoho detailů, z upoutávky se dá usuzovat, že se hráči mohou těšit na více než jen na obnovu kovárny. Rozšíření zřejmě nabídne i možnost upravovat si vlastní bydlení a přizpůsobit si ho podle svých představ. Pro hráče, kteří už mají dohraný hlavní příběh, tak může jít o zajímavé zpestření a ideální příležitost, do čeho investovat našetřené groše.

