Dům, který se tváří jako vila, schovali architekti za plot. Nemá být okázalý, hlavní roli hraje světlo
Nejvýraznějším prvkem „vily“ je zalomená jižní fasáda, která vpouští světlo hluboko dovnitř a v průběhu dne proměňuje celý prostor.
Zadání bylo jednoduché: postavit dům, který bude působit jako vila, ale nezruinuje rozpočet. Architekt Jan Mackovič, zakladatel pražského studia Mackovič architecture, na to odpověděl přízemní stavbou, jež podle něj zůstává schovaná za dřevěným plotem a nijak na sebe neupozorňuje.
V domě ve středočeských Šestajovicích, na rozhraní vilové zástavby Klánovic, hraje hlavní roli světlo. „To zde není dekorací, ale základním stavebním materiálem,“ popisují architekti. Nejvýraznějším prvkem je zalomená jižní fasáda, která vpouští světlo hluboko dovnitř a v průběhu dne proměňuje celý prostor.
Uvnitř architekti pracovali jen s několika materiály – dřevem, betonem a sklem. Směrem do ulice se dům otevírá obytnému prostoru propojenému se zahradou a vzrostlými stromy, vzadu navazují ložnice a klidová zóna. Jediné, co z jinak nízké stavby vystupuje, je pracovna nad hlavní částí domu. „Vsadili jsme na tichý luxus, nikoliv okázalost,“ doplňuje studio.