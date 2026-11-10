Elektrobyznys Daniela Křetínského vyrostl na 17 miliard, vydělal ale míň. Je to cena za expanzi, říká šéf
Skupina Fast ČR s řetězcem Planeo a značkou Sencor loni otevřela 25 prodejen a přestěhovala sklad. Její šéf Libor Kolíšek popisuje, jaký rok to byl.
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Když Libor Kolíšek, generální ředitel skupiny Fast ČR, loni v prosinci poprvé promluvil do médií, popisoval, jak síť Planeo roste, spustila první velkou brandovou kampaň a nabízí zákazníkům víc služeb od montáže po splátky. Teď jsou venku čísla za celý loňský rok a ukazují, kolik to stálo. Skupina, kterou po odkupu podílu od PPF od letošního února plně ovládá jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský, zvýšila podle svých údajů konsolidovaný obrat o 5,7 procenta na 16,96 miliardy korun. Čistý zisk ale klesl ze 169 na 90 milionů korun, tedy skoro o polovinu. Samotné Planeo přitom podle Kolíška zvýšilo tržby přibližně o 11 procent, zatímco trh podle agentury GfK o procento klesl.
„Nižší zisk je cena za to, že jsme v jednom roce udělali největší rozšíření maloobchodní sítě za poslední roky a zároveň aktivně pracujeme na změně logistiky a procesů,“ říká Kolíšek. Firma za rok otevřela 25 nových prodejen v Česku a na Slovensku, včetně prodejen převzatých na Slovensku po Datartu. Síť Planeo má dnes podle firmy téměř 200 prodejen. Nová prodejna podle Kolíška platí nájem, energie, lidi i marketing od prvního dne, plný výnos ale přináší až v dalších letech. Fast navíc přestěhoval hlavní sklad do Jiren u Prahy a začal měnit procesy.
Za přestavbou je proměna celého byznysu. Maloobchod dnes podle firmy tvoří přes 60 procent tržeb, výrazně víc než v minulosti, zatímco velkoobchod meziročně klesl. Fast část tržeb vlastních a exkluzivních značek přesunul do přímého prodeje přes Planeo a brandshopy jako sencor.cz. „B2B prodej v paletových objemech a doručování jednoho produktu zákazníkovi domů nebo na odběrné místo, včetně instalace, jsou dvě úplně odlišné činnosti,“ vysvětluje Kolíšek. Sklady, doprava, IT i služby se tomu podle něj musí přizpůsobit, a to stojí peníze navíc.
Třetím důvodem je trh. Poptávka byla podle Fastu slabší, než firma čekala, a ke konci roku přišla agresivní cenová válka. Na finančním výsledku se podle Kolíška negativně projevily i kurzové rozdíly. Ukazuje to závěrka mateřské společnosti Fast ČR, která s obratem 12,95 miliardy korun drží většinu tržeb skupiny. Provozní zisk zůstal na 318 milionech korun jako rok předtím, čistý zisk ale klesl o 72 procent na 44 milionů korun.
Náklady expanze jsou přitom v závěrce dobře vidět. Výdaje na služby, kam patří i nájmy, doprava nebo marketing, vzrostly mateřské firmě o 18 procent na 1,8 miliardy korun, osobní náklady o sedm procent na 1,2 miliardy a odpisy o 28 procent na 181 milionů. Na druhé straně se hrubá marže ze zboží zvedla z 22,6 na 23 procent a jiné provozní výnosy vzrostly o 27 procent na 428 milionů korun.
„Zároveň jsme výrazně snížili bankovní úvěry, takže firma je dnes finančně silnější než před rokem,“ říká Kolíšek. Bankovní úvěry mateřské firmy podle rozvahy klesly z 2,63 na 1,97 miliardy korun a nákladové úroky o 29 procent na 164 milionů. Fast také zeštíhlil sklad. Zásoby klesly o jedenáct procent na 3,2 miliardy a zálohy, které platí dodavatelům předem za zboží, ze 660 na 248 milionů korun.
Tržby řetězce loni podle Kolíška dosáhly téměř deseti miliard korun a Planeo posílilo podíl v Česku i na Slovensku. „Ne všechno ale šlo podle plánu. Chtěli jsme otevřít víc prodejen, část lokalit nám pronajímatelé nepředali včas a některé nové prodejny, hlavně na Slovensku, se rozjíždějí pomaleji, než jsme čekali,“ popisuje šéf Fastu.
Peníze firma dál posílá hlavně do služeb, e-commerce, vlastních značek a provozu. Letos koupila firmu NTSUP ze Žďáru nad Sázavou, aby měla instalace a servis víc ve vlastních rukou, a přechází na nový skladový i podnikový informační systém. V říjnu otevřela v Brandýse nad Labem první prodejnu v novém konceptu Nature s elektronickými cenovkami a těsnějším propojením s e-shopem. „Zákazník dnes nekupuje jen pračku, kupuje i to, že mu ji přivezeme, zapojíme a postaráme se o ni,“ říká Kolíšek.
Letošek je podle něj rokem stabilizace. Expanzi Fast zpomalil a soustředí se na to, aby se loňské kroky začaly vracet. Skupina i Planeo letos podle Kolíška rostou podobným tempem jako loni, rozhodnou ale vánoční měsíce. Trh se spotřební elektronikou podle něj stagnuje, protože chybí technologická novinka a u velkých spotřebičů ještě nepřišel obměnový cyklus po covidové vlně nákupů.
„Cena je dnes jen vstupenka do hry. Rozhoduje dostupnost zboží, rychlost, služby a schopnost to všechno provozovat levněji než konkurence,“ dodává Kolíšek. Do budoucna čeká další konsolidaci trhu, větší roli služeb a vlastních značek a sílící tlak asijských značek a platforem.