Křetínský ovládne jednoho z největších prodejců spotřební elektroniky. Zbývající podíl koupil od PPF
Tržby Fast ČR vzrostly za čtyři roky z 13 na 17 miliard korun, online prodej představuje už třetinu obratu. Silná je i privátní značka Sencor.
Skupina PPF nejmajetnější Češky Renáty Kellnerové zcela opustí společnost Fast ČR, jednoho z největších prodejců spotřební elektroniky v Česku a na Slovensku. Svůj 50procentní podíl totiž prodává koncernu EP Group miliardáře Daniela Křetínského, který tak po dokončení transakce získá plnou kontrolu nad firmou. Finanční detaily transakce nebyly zveřejněny. Deal ještě podléhá souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Fast je podle EP Group druhým největším hráčem na českém a slovenském trhu se spotřební elektronikou v rámci takzvaného omnichannel marketingu, který kombinuje fyzické prodejny s online prodejem. Konsorcium investorů – PPF, EC Investments a Rockaway – koupilo firmu provozující síť Planeo v roce 2021. Od té doby vzrostly tržby skupiny Fast z 13 miliard korun na odhadovaných více než 17 miliard za rok 2025. Podnikatel Jakub Havrlant a jeho Rockaway Capital svůj dvacetiprocentní podíl ve Fast prodal oběma partnerům už předloni v rámci širší majetkové výměny.
Klíčovým faktorem růstu je především rychlý rozvoj internetových obchodů Planeo.cz a Planeo.sk, které dnes generují přibližně 30 procent maloobchodních tržeb společnosti. K růstu přispívá i expanze sítě kamenných prodejen Planeo, která se od roku 2021 rozrostla ze 138 na 192 poboček, nebo privátní značka se spotřební elektronikou Sencor. Tu Fast vlastní od 90. let. Akvizice prý potvrzuje dlouhodobou strategii EP Group rozšiřovat svou působnost v maloobchodním prodeji. Skupina, která původně působila především v energetice, dnes generuje roční tržby kolem 80 miliard eur (necelé dva biliony korun).