Estonci ovládli český ticketingový trh. Po GoOutu a Ticketstreamu kupují od Mafry také Ticketportal

Ticketportal koupila estonská ticketingová společnost AS Piletilevi PLG

Estonská ticketingová společnost AS Piletilevi PLG pokračuje v budování své dominance na českém trhu. Po GoOutu a Ticketstreamu nyní od mediální skupiny Mafra koupila platformu Ticketportal. Jde o její dosud nejvýznamnější tuzemskou akvizici. Celkový objem prodeje vstupenek skupiny PLG se tím zdvojnásobí na téměř 600 milionů eur ročně (zhruba 15 miliard korun).

„Ticketportal je silná a důvěryhodná značka, mohli bychom ji označit za klenot česko-slovenského trhu se vstupenkami,“ uvedl předseda představenstva PLG Sven Nuutmann. Jako obchodní ředitelka Ticketportalu bude i nadále pokračovat Lucia Bočánková, formálně však společnost povede Lukáš Jandač, současný CEO PLG Czech Republic, který už od léta 2023 řídí česko-slovenskou expanzi estonské firmy.

PLG se tak definitivně stala lídrem na česko-slovenském ticketingovém trhu. Společnost působí v sedmi zemích a ročně prodá přes 21 milionů vstupenek. „Spojením GoOut, Ticketstream a nyní Ticketportal vytváříme něco, co na české scéně nemá obdoby,“ řekl Lukáš Jandač, CEO PLG Czech Republic, který bude formálně řídit i Ticketportal. Migrace všech značek na jednotnou platformu by měla být dokončena do konce roku 2026.