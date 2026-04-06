Experti na menší nákupní centra ze ZDR vyrazili v březnu do Rakouska, koupili tam čtyři areály
ZDR Investments koupila v Rakousku čtyři retailové nemovitosti do dvou svých fondů. Hodnota portfolia už přesáhla 21 miliard korun.
Skupina ZDR Investments v březnu uzavřela hned čtyři akvizice na rakouském trhu. Do fondu kvalifikovaných investorů ZDR FKI přidala nákupní centrum Pro v linecké čtvrti Urfahr a retail park Amstetten West za celkem 1,7 miliardy korun, obě nemovitosti pořídila od skupiny Rutter Immobilien. Do retailového fondu ZDR Public pak míří dvě maloobchodní centra s kotevním nájemcem v podobě sítě zahradnických prodejen Dehner v Klagenfurtu a Villachu.
Centrum Pro v Linzi se otevře 25. června 2026, všech 18 obchodních jednotek je již pronajato – hlavními nájemci jsou Billa Plus (téměř 5 000 m², jedna z největších poboček v Horním Rakousku) a Lidl. Retail park Amstetten West s plochou 5 038 m² prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2020 a zbývající délka nájmů, pro ZDR klíčový parametr, tam přesahuje šest let.
Obě pobočky Dehneru, předního evropského řetězce zahradních center s více než 130 prodejnami, jsou plně obsazeny a průměrná délka nájmu přesahuje 11 let. Po dokončení transakce vzroste hodnota portfolia ZDR Public na téměř pět miliard korun a podíl Rakouska v tomto fondu stoupne na 20 procent pronajímatelné plochy. Partner skupiny Roman Latuske akvizici hodnotí takto: „Dehner je synonymem kvality a zákaznické loajality s mimořádně dlouhou délkou nájemních smluv. To jsou přesně ty parametry, které v Rakousku hledáme.“
Skupina ZDR Investments prostřednictvím svých fondů spravuje velké portfolio převážně retail parků s vysokým zastoupením potravinářských řetězců a diskontních prodejen. Nemovitosti má v šesti evropských zemích – na území České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa, Chorvatska a Slovinska. Portfolio skupiny ZDR Investments obsahuje 80 nemovitostí s celkovou pronajímatelnou plochou více než 460 tisíc m² v hodnotě přesahující 21 miliard korun.