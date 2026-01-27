Experti na optický internet Quantcom se dál zvětšují, koupili konkurenty z jižní Moravy
Skupina Quantcom, dříve Dial Telecom, koupila firmu VIVO2QC. Cílem je posílit pozici v průmyslových oblastech na jižní Moravě.
Telekomunikační skupina Quantcom dokončila akvizici společnosti VIVO2QC. Ta vznikla jako nástupnická společnost po rozdělení Vivo Connection. Cílem transakce je posílit výstavbu optické infrastruktury a rozšířit působnost holdingu v průmyslových a rozvojových oblastech jižně a jihovýchodně od Brna. Quantcom patří mezi čtveřici největších vlastníků optických sítí v Česku s přibližně 4 700 kilometry optických vláken.
Quantcom se zaměřuje výhradně na firemní klientelu a akvizice zapadá do jeho dlouhodobé strategie, kdy aktivně investuje do rozšiřování své infrastruktury i prostřednictvím nákupů menších regionálních poskytovatelů. V minulosti společnost koupila například operátory InWay, net4net, Maxprogres nebo Matrigo. Spojení s VIVO má firmě pomoct lépe reagovat na rostoucí poptávku po kvalitních datových a telekomunikačních službách v dynamicky se rozvíjejících průmyslových zónách na jižní Moravě.
Quantcom, dříve známý jako Dial Telecom, provozuje středoevropskou páteřní síť napříč celou Českou republikou, která propojuje Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo a Rakousko. Služby pro domácnosti pak skupina poskytuje skrze dceřinou společnost Pe3ny Net.