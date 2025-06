Fantastický Sandman se vrací na obrazovky. Trailer druhé řady ukazuje další střet s Luciferem

Seriál Sandman patří mezi ta lepší televizní fantasy posledních let. V červenci na Netflixu konečně vyjde druhá řada.

Příběh o pánovi snů, Sandmanovi (neboli Snu neboli Morfeovi), nebyl širokému diváctvu příliš známý, seriál podle předlohy Neila Gaimana ale měl nemalý kritický i divácký úspěch. O dlouhé tři roky později konečně přichází druhá řada, která bude zároveň poslední. A titulní hrdina se v ní pokusí zachránit snění, i kdyby ho to mělo stát jeho vlastní život.

Sen strávil sto let uvězněn kletbou muže dychtícího po věčném životu. Říše snů mezitím chátrala, noční můry pronikly do světa bdících a miliony lidí upadly do nekončícího spánku. Po osvobození se Sen snaží vrátit věcem řád, střetává se při tom ale s lidskými zloduchy, jemu blízkými bytostmi ovládajícími smrt či závist, a také se samotným Luciferem.

Do pekla se hrdina bude muset vrátit také ve druhé řadě fantasy seriálu. Čekají ho i konflikty s nadpřirozenými kolegy, kteří mají výrazně jiné plány než on. Druhá řada Sandmana vyjde na Netflixu ve dvou částech 3. a 24. července. Původně se očekávalo, že by seriál na obrazovkách mohl vydržet déle, streamovací služba ale ukončila spolupráci s Gaimanem kvůli obviněním ze sexuálního násilí.