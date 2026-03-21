Deli

Fast food jako v Koreji. Nedaleko Masaryčky si dáte rýžový hamburger i kuře s kopou majonézy

Kousek od Masaryčky otevřel nový korejský fast food The Kimchi. Je v něm pořádně rušno a ochutnat tu můžete spoustu exotických specialit.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

Foto: CzechCrunch
Nový korejský fast food The Kimchi
0Zobrazit komentáře

Korejské podniky berou Prahu útokem – ať už jde o restaurace s tajuplnými masovými a zeleninovými pokrmy, nebo malé street foodové koncepty, které sázejí na populární smažené klasiky, jako jsou kuřecí kousky nebo corn dogy. V centru Prahy, na dohled od Masaryčky, teď otevřel fast food, který nabízí zase další pohled to téhle kuchyně. Jmenuje se The Kimchi a vedle vyhlášeného kvašeného salátu si v něm dáte i spoustu dalších typických pokrmů.

The Kimchi

Adresa: Havlíčkova 15
Typ podniku: fast food
Otevírací doba: pondělí až sobota 11–22

The Kimchi není nijak velký podnik, kousek za křižovatkou Havlíčkovy ulice a tepny Na Poříčí ho ale nepřehlédnete. Jeho logo se totiž vyznačuje výraznou červenou barvou a zaujme i vnitřek interiéru, který je o dost větší, než se zdá na první pohled. Obsazenými stolky v první části restaurace, kde je i objednávkový kiosek a taky otevřená přípravna pokrmů, se tak nenechte odradit. Vzadu je o něco klidnější část, i když pořád ve stylu rychlého občerstvení, kde si můžete posedět a užívat si trochu křiklavý a zábavný korejský design.

Heslem The Kimchi je „Soul from Seoul“ a v jeho duchu tu můžete ochutnat celou plejádu různých rychlých jídel. Milovníky smaženého potěší třeba kuřecí kousky, které si můžete dát buď jako čisté maso, nebo s kostmi. K nim je v nabídce hned několik možných omáček, od pořádné porce smetanové majonézy přes kombinaci česneku a sójovky až po místní specialitu Supreme Chicken.

Foto: CzechCrunch

Vybírat ale můžete i z hovězího de facto karbanátku tteok, masových cupbabů – tedy rýže s různě připravenými masy –, kimči rýže se slaninou a vajíčkem, dušeného bibimbapu nebo rýžových hamburgerů, a to buď s hovězím tteokem, nebo tuňákem. Hranolky tu jsou sladké batátové, a když k něčemu není jiná omáčka, lze přidat majonézu. Jako malé předkrmy můžete zkusit kimči nebo různé taštičky, k pití jsou třeba korejské limonády.

Zatím to vypadá, že to v novém podniku skutečně frčí, a může se stát, že večer už některá jídla z nabídky zmizí, protože jsou vyprodaná. Že jich není na skladě bůhví kolik, je velice sympatická zpráva.

Každé dva týdny vám ukážeme tipy na zajímavé restaurace, bary i kavárny.

Newsletter Deli | Poslední vydání

Nepřehlédněte:

Rubriku Deli podporujícatering_zdrave_squareforbinajzt_logo_black

Související témata:Nový podnikThe Kimchi
Přejít do diskuze

