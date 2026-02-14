Film, díky kterému vystřelila ve Švédsku rozvodovost, nebo antireklama na randění. Co si pustit na Valentýna?
Vybrali jsme deset filmů a seriálů, které si pustit na Valentýna. Polovina z nich vám zvedne náladu, druhá odradí od randění.
„Dnes je svátek, který vymyslely firmy vyrábějící blahopřání, aby se lidi cítili mizerně.“ Je Věčný svit neposkvrněné mysli, odkud pochází tahle citace, hluboce romantický film o tom, jak silně nás láska definuje, nebo tragický příběh lidí, kteří ji ztratili? Pokládat takovou otázku v den „konzumně depresivního“ svátku se zdá skoro nemístné, ale co si budeme nalhávat, všichni nakonec na Valentýna chceme to přání někomu dát nebo ho dostat.
Následující seznam deseti filmových a seriálových tipů je rozdělený na dvě části – v té první najdete velké romantické příběhy, které se snaží zažehnout naději na lásku i u cyniků, přitom v ani jednom případě nejde o přeslazené komedie. Druhá část pak ukazuje, proč bychom dnes svoje milované protějšky měli hlavně přitisknout k sobě a nebo naopak být rádi, že jsme sami a vztah nám v blízké době nehrozí.
Oddejte se lásce
Sekretářka – HBO Max
Tak trochu 50 odstínů šedi, ale není tam pět nudných milostných scén, není to o toxickém vztahu a je to dobrý film. Žena si po návratu z psychiatrické léčebny do domu rodičů najde práci jako sekretářka svérázného právníka. Ten zpočátku působí až překvapivě ostře, časem ale zjistíme, že to je spojené s dost specifickými tužbami. Maggie Gyllenhaal, která je tady v hlavní roli skvělá, čekala, že půjde o provokativní dílo. Nakonec ale Sekretářka vlastně ukázala, jak mohou fungovat alternativní formy lásky.
Studená válka – KVIFF.TV
Láska jako síla, která přečká složité politické situace a čas. Studená válka není vůbec naivní ani zvlášť optimistický film, naopak ukazuje velice složitý vztah dvou umělců, které rozděluje železná opona i jejich vlastní citové problémy. Znovu a znovu si ale k sobě v průběhu let a přes těžké životní zkoušky nacházejí cestu – nemohou být spolu, ale ani bez sebe.
Navždy s tebou? – Apple TV+
Pokud byste najednou zemřeli a měli byste si vybrat člověka, se kterým strávíte zbytek věčnosti – byla by to ta žena či muž, s nimiž právě jste? Hrdinka romantické komedie Navždy s tebou se musí rozhodnout mezi svým manželem a svým prvním mužem, který zemřel v korejské válce před desítkami let. Není to dílo kvalit Věčného svitu neposkvrněné mysli, styčné body tam ale jsou, zabalené do formátu odlehčenější zábavy.
Komorná – KVIFF.TV
Tohle výpravné historické drama od jednoho z nejlepších korejských režisérů je v jádru vlastně klasický příběh o lidech, jejichž cesty zkříží záměr se navzájem obelhat a využít, ale nakonec si k sobě vypěstují intenzivní pouto. Zároveň je to ale promyšlená pitva patriarchátu, zavržení třídní společnosti, pohlcující hra na záhadu a prostě neuvěřitelně stylová podívaná.
Císařovna – Netflix
Vlastně už třetí historická romance na seznamu sleduje mladou Alžbětu Bavorskou (známou jako Sisi), která se po sňatku s rakouským císařem ocitá v rigidním světě vídeňského dvora. Za pohádkovou fasádou drahých rób a luxusu se skrývá osamělost a tlak tradic. Císařovna ukazuje složitost soužití pod drobnohledem a funguje jako lekce budování vlastní identity ve vztahu. Bavila vás Koruna? Tohle nejspíš bude taky.
Antivalentýn
Scény z manželského života – EdisOnline
Tak trochu mistrovské dílo „antivalentýnských“ filmů. Scény z manželského života představují chirurgicky přesný rozbor rozpadajícího se vztahu, který byl tak realistický (Bergman měl hodně osobních zkušeností), že po vydání ve Švédsku vyvolal měřitelnou vlnu rozvodů a zahltil manželské poradny. Pro zamilované i ty, co budou raději single, je to povinná četba o rizicích zamlčovaných emocí a neschopnosti provést „vztahový audit“ včas. Pokud chcete modernější verzi, dejte si na HBO Max výborný remake s Jessicou Chastain a Oscarem Isaacem.
Kramerová vs. Kramer – iTunes
Tenhle film zase na přelomu 70. a 80. let v USA přispěl k redefinici rodinného práva a vnímání otcovství. Oscarové drama o rozvodu s Dustinem Hoffmanem a Meryl Streep se soustředí na boj o dítě a proměnu otce, který musí převzít plnou rodičovskou odpovědnost. Zároveň je to podobně jako Scény film ukazující selhání vztahu kvůli neřešeným konfliktům v samotných základech.
Takoví normální zabijáci – HBO Max
Moderní, chaotická a tarantinovská (napsal původní scénář, než si ho Oliver Stone předělal) variace na Bonnie a Clydea. Mallory a Mickey se do sebe zamilují na první pohled, místo pikniků a sledování romantických západů slunce se ale pustí do série brutálních vražd – a snad jen díky nim se samou láskou nezabijí navzájem. Intenzivní emoce se tady stávají spalující a destruktivní silou, která se mění na toxickou mediální značku.
Prolomit vlny – KVIFF.TV
Film, který se obejde bez explicitních scén nebo okázalé brutality – a přece jen vedle něj i Antikrist může působit jako oddechovka. Příběh hluboce věřící dívky Bess, která pro svého paralyzovaného manžela podstupuje morální i fyzickou sebedestrukci, je něco jako extrémní test hranic lásky a oddanosti s ní spojené. Jedno z nejuznávanějších děl Larse von Triera nám do detailu demonstruje, jak důležité je si i v tom zdánlivě nejsilnějším vztahu zachovat pud sebezáchovy.
Blue Valentine – HBO Max
Blue Valentine je syrový portrét vztahu od prvotního okouzlení až po hořký dopad, který single lidi přinutí si opravdu rozmyslet, jestli není lepší se nějak vyrovnat s občasnými pocity osamělosti. Tady totiž uvidí, jak se i krásný a optimistický začátek může změnit na ticho a frustraci, jak se ze „spřízněných duší“ mohou stát cizinci ve stejném bytě. Nezoufejme ale. Možná je to spíš ponaučení o tom, jak důležité je se o vztah k našim milovaným starat a nebrat ho jako samozřejmost.