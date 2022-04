Filmy podle DC Comics by se měly přiblížit Marvelu. Otázkou je, jestli by mohl vzniknout další Joker

Firma Warner Bros. Discovery chce z filmového a televizního univerza DC udělat podobně konzistentní mašinu na hity jako je Marvel. Je tady další vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém a televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Co bude s filmy podle DC Comics

V uplynulém týdnu v Hollywoodu proběhla zásadní událost – spojení Warner Bros. a Discovery do jednoho mediálního giganta Warner Bros. Discovery. Nové vedení pak začalo okamžitě diskutovat o byznysových i kreativních strategiích a podle informací serveru Variety mezi hlavní témata patří budoucnost titulů založených na komiksech od DC, tedy těch o Supermanovi, Batmanovi, Wonder Woman a dalších. Nepřekvapivě se přitom jedná o tom, jak reagovat na masivní a konzistentní úspěch Disney a Marvelu.

Jednou z probíraných možností je v zásadě okopírovat jejich přístup. Neboli vytvořit jednotné, úzce propojené univerzum. Dokonce se prý už hledá člověk, který by ho měl na starosti. Někdo, kdo by byl podobný šéfovi Marvelu Kevinu Feigeovi. Potenciální kandidáti musí mít rozsáhlé zkušenosti ve filmovém průmyslu a schopnost harmonicky pracovat s různými kreativními směry v rámci DC Comics.

Foto: Vertical Ent. Joaquin Phoenix v roli Jokera

„Ačkoliv DC dosáhlo filmových úspěchů s tituly jako Aquaman a Batman, chybí mu ucelená kreativní strategie a značka,“ cituje Variety insidery z Discovery. Schopnost vytěžit duševní vlastnictví komiksů přitom vedení nové firmy považuje za určující pro to, jak se jí bude celkově dařit. Jednou ze zásadních otázek pro filmaře i diváky bude, co by to znamenalo z hlediska kreativity filmů a seriálů. Marvel totiž finanční dominanci, spojenou s jednotným rozsáhlým univerzem, vykupuje poměrně úzkými tvůrčími mantinely.

Výrazně vybočující a autorsky pojaté – a díky tomu ostatně velice výdělečné – snímky jako Logan, Joker, a možná i The Batman, by v rámci MCU nemohly vzniknout. A nevznikají. Na jednu stranu to znamená, že je těžší odhadovat jejich přijetí a vytvořit masivní franšízu. Na druhou je díky tomu v často kritizovaném superhrdinském žánru prostor pro větší invenci. Právě Joker je v očích vedení Warner Bros. Discovery skvělým příkladem toho, jak vytěžit postavy mimo hlavní hrdiny. DC to nebude mít jednoduché.

Co ukazují trailery

Stranger Things

Jeden z největších seriálových hitů Netflixu se po skoro třech letech vrací na obrazovky. V prvním velkém traileru čtvrtá řada Stranger Things ukazuje rozdělené hrdiny, epické měřítko, nová monstra a tajemného pána zla. Více k němu zde.

We On This City

We Own This City je nová minisérie od tvůrců legendárního The Wire – Špína Baltimoru. Je potřeba psát více? Snad jen to, že příběh se zaměří na skutečné události kolem zkorumpované baltimorské policejní jednotky.

Otec náš

Donald Cline z amerického Minneapolisu byl dlouho uznávaným odborníkem na léčbu neplodnosti. Po desítkách let jeho úspěšné praxe se ale začalo ukazovat, že pro umělá oplodnění používal svoje vlastní sperma.

Crimes of the Future

David Cronenberg, režisér Mouchy nebo Východních příslibů, se po dlouhé době vrací k žánru tělesného hororu. V bizarním filmu Crimes of the Future zkoumá děsivé následky transhumanismu – vývoje technologií a jejich vlivu na člověka. Podle hlavního herce Vigga Mortensena děj novinky působí jako propojení myšlení Samuela Becketta a Williama Burroughse.

Co hýbe světem filmu a televize

Český Jan Žižka zamíří do kin v září

Kaskadér, producent a režisér Petr Jákl se v roce 2013 rozhodl natočit ambiciózní historické drama o vojevůdci Janu Žižkovi. O skoro deset let později film s prostým názvem Jan Žižka konečně míří do kin. S cenovkou půl miliardy korun je z něj zdaleka nejdražší snímek, jaký kdy v Česku vznikl. Tuzemský blockbuster s Benem Fosterem nebo Michaelem Cainem na plátnech uvidíme 9. září. Více zde.

HBO Max v budoucnu dostane obsah Discovery

Jak zaznělo už výše, Warner Bros. před několika dny úspěšně dokončilo spojení s Discovery. Nová firma díky tomu disponuje rozsáhlým archivem titulů mnoha různých žánrů. A to je skvělá zpráva pro diváky. Ředitel Warner Bros. Discovery David Zaslav totiž už dříve zmínil a nyní potvrdil, že se v následujících měsících bude pracovat na spojení streamovacích služeb HBO Max a Discovery+ do jedné. Uživatelé se tedy mohou těšit na velkou nabídku různých fikčních i faktuálních titulů pod jednou střechou. Více zde.

The Batman bude na HBO Max už příští týden

Také v Česku se začíná naplno projevovat jeden z dlouhodobých důsledků pandemie na filmový průmysl, konkrétně změny v distribuci. Zatímco dříve bychom čekali několik měsíců, než si nový blockbuster pustíme doma, odteď to v mnoha případech budou jen týdny. Už na Velikonoční pondělí 18. dubna tak na HBO Max dorazí The Batman. Opozdilci ho ale zastihnou ještě i na velkém plátně.

Budoucnost Fantastických zvířat je nejistá

Už při vydání prvního filmu kouzelnické série Fantastická zvířata a kde je najít se počítalo s tím, že vznikne celkem pět dílů. Teď se ale objevují spekulace, jestli nedávno vydaný třetí film nebude tím posledním. Příjmy nákladných blockbusterů se totiž výrazně snížily, stejně jako jejich kritické hodnocení a v neposlední řadě reputace autorky J. K. Rowlingové. O budoucnosti série se má proto rozhodnout až podle finančních výsledků Fantastických zvířat a Brumbálových tajemství. Projekce analytiků přitom nejsou zvlášť vysoké.

Co si dnes pustit

Seveřan

V kinech | Historický | 2022 | 136 min. | ČSFD

Foto: CinemArt Film Seveřan

Včera do kin vstoupil historický film, jaký vzniká jednou za dlouhou dobu. Seveřan od uznávaného režiséra Roberta Eggerse zpracovává vikinskou legendu o princovi Amlethovi, který se snaží pomstít brutální vraždu svého otce. Příběh, který inspiroval i Shakespeara v Hamletovi, Eggers využívá k ponoření se do historických reálií, zvyků a náboženství na pozadí krásné severoirské (ve filmu skandinávské) přírody. Výsledkem je velice autenticky působící, intenzivní, brutální a nihilistický snímek, mnoha kritiky označovaný za jeden z nejlepších, co se letos v kinech objeví. Více zde.

Alias Grace

Netflix | Drama | 2017 | 6 epizod | ČSFD

Foto: Jan Thijs/Netflix Minisérie Alias Grace

Alias Grace je adaptace stejnojmenné knihy Margaret Atwoodové, autorky Příběhu služebnice. Minisérie odehrávající se v 19. století v Kanadě představuje příběh služky Grace souzené za vraždu dvou lidí. Zásadní roli vedle ní hraje psychiatr, který zvažuje, zda by měla být omilostněna kvůli nepříčetnosti. Námět dává tvůrcům, podobně jako u Příběhu služebnice, prostor jak pro inteligentní sociální kritiku, tak pro napínavé drama.

Slow Horses

Apple TV+ | Špionážní Thriller/Komedie | 2022 | 6 epizod | ČSFD

Foto: Apple Seriál Slow Horses

Hrdiny špionážního thrilleru Slow Horses jsou agenti britské bezpečnostní agentury MI5. Nejsou to ale extrémně zkušení kolegové Jamese Bonda, nýbrž skupina kancelářských krys, která nebyla dostatečně schopná pro službu v terénu. Do náruče jí ale spadne vodítko k potenciálně zásadnímu případu. Seriál o jednotce snaživých hlupáků a jejich šéfovi s tváří Garyho Oldmana úspěšně přepíná mezi kancelářskou komedií a dramatickou akcí.

Otec

HBO Max | Dokument | 2020 | 97 min. | ČSFD

Reprofoto: LionsgateFilmsUK/YouTube Film Otec

Za hlavní roli ve filmu Otec získal Anthony Hopkins svého druhého hereckého Oscara. Ztvárnil zde stárnoucího muže trpícího demencí, který byl vždy velice schopný a zvyklý starat se sám o sebe. Čelíc devastující nemoci zápasí se svým slábnoucím tělem i myslí, začíná mít pochybnosti o svých blízkých a postupně ztrácí kontakt s realitou. Otec není sentimentální film se šťastným koncem, nabídne ale intenzivní emoční zkušenost, za kterou mu mnozí poděkují.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Moon Knight

2. Tokyo Vice

3. Halo

4. Odloučení

5. Gangy z Birminghamu

Nejsledovanější filmy:

1. Fantastická zvířata 3

2. Seveřan

3. Furioza

4. The Batman

5. Vyšehrad: Fylm