Finance, koučink i psychologie. Nejen na YouTube si teď lidé kupují online setkání s odborníky

Odborná videa jsou na internetu populární, zůstávají ale ve stínu kvant zábavního obsahu. Ať už jde o YouTube, Facebook, Instagram, nebo TikTok, jsou tu skuteční odborníci, s nimiž by stálo za to „dát řeč“ a probrat s nimi jak uvažovanou investici, tak třeba otázky pro osobní růst. S platformou, která přesně tohle umožňuje, přišel teprve nedávno projekt Waylight. Stojí za ním dva Ukrajinci, přičemž jeden z nich má sídlo v Praze, a nabízí možnost dát si s oblíbeným internetovým expertem online dostaveníčko, tedy si rychle objednat a zaplatit soukromou debatu. To zaujalo jak odborníky, tak jejich fanoušky. A nakonec i investory včetně jednoho českého.

Waylight cílí na experty z oblasti marketingu, obchodu, psychologie, umění, ekonomie, ale třeba i na kouče. Tedy na ty, jejichž klíčovým kapitálem jsou znalosti a vlastní zkušenosti. Ať už působí na výše zmíněných platformách, nebo třeba na Twitteru, obvykle mají vlastní publikum s minimálně 10 tisíci sledujícími. Waylight jim dává prostor se zviditelnit a vydělat.

Jeho zakladateli jsou Ukrajinci Sergej Kurstak a Dmytro Kotenko, prvně jmenovaný přitom aktuálně pobývá v Česku, odkud Waylight kormidluje. Kdysi víc než dekádu budoval výzkumné a produktové týmy a s mentoringem se dlouhodobě setkával, takže rozšířit v této oblasti vlastní projekt pro něj bylo jen logické pokračování.

Rozhodl se jen přesunout blíž k lidem, vlastně klidně až domů. Nejdřív chtěl vytvořit něco jako tržiště pro odborné blogery, ale když to chtěl udělat, zjistil, že na ně nedosáhne. „Uvědomili jsme si, že neexistuje způsob, jak přímo kontaktovat odborníka, který má svůj vlastní kanál na YouTube,“ nastiňuje Kurstak. Waylight tak našel lepší prostor.

Představte si například, že sledujete finančního experta a rádi byste mu položili nějaký dotaz nebo s ním rozvedli problém, na který ve financích sami narážíte. Přesně na to je Waylight. Ukáže vám, kdo onen „youtuber“ je, jestli je s ním možné vyměnit si pár zpráv či domluvit si soukromý online call. A případně rovnou zjistíte, kdy a za kolik.

Odborníci zas nemusejí hledat ve vlastním rozvrhu, vytvářet onlinové schůzky, prokliky na ně posílat zájemcům a hledat způsob, kudy a jak by mohli za své služby dostat peníze. Navíc své „klienty“ mají na platformě vypsané před sebou, včetně detailních přehledů toho, kolik si díky videohovorům s nimi vydělali.

Platforma funguje necelý půlrok a celkem má tisíc uživatelů, co měsíc přitom jejich počet roste asi o pětinu. Celkem už tu zajistili dva tisíce soukromých seancí. I jejich počet roste každý měsíc, podle zakladatelů víc než o třetinu. „Abychom toho docílili, zaplatili jsme za marketing přesně nula dolarů. Uživatelé si o platformě říkají navzájem,“ říká Kurstak.

Ideální místo pro centrálu

Do Prahy přijel Kurstak kvůli válce, zdejší prostředí ho ale nadchlo, říká. „Od svého příjezdu jsem se seznámil s podnikatelskou a investiční scénou v Praze i s potenciálem působení v Česku. A byl jsem ohromen. Věřím, že místní scéna je spolu s Estonskem jednou z nejpokrokovějších a nejživějších v Evropě. Pro Waylight by s tím, jak poroste, mohla být Praha ideálním místem pro hlavní kancelář v Evropě,“ uvádí. Aktuálně je totiž firma registrována ve Spojených státech, kde tak oficiálně sídlí.

Společnost s Kotenkem oficiálně založili před rokem, vyvinout první verzi produktu jim trvalo asi šest měsíců. Firma už teď investory má, a to včetně českého, kterým je Michal Tesař z Newton Business Development. Zatím Waylight od andělských investorů dohromady nasbíral necelé čtyři miliony korun.

Zakladatelé dosud všechny peníze dávali do vývoje a věří, že s rychlým rozšiřováním a fungujícím monetizačním modelem brzo přejdou k pre-seed kolu. Platforma je pro uživatele i jejich platící klienty zdarma, firma si bere provize z uskutečněných plateb, z každé pět procent. Aktuálně tak vydělá několik tisíc dolarů měsíčně. Zakladatelé předpokládají, že do druhého čtvrtletí roku 2023 bude mít firma měsíční příjmy kolem 20 tisíc dolarů.

Jak rychle to půjde, záleží na tom, kolik lidí ochotných platit si speciální konzultace dál bude. Cenu za hodiny si určují sami tvůrci onlinového obsahu a pohybuje se mezi 60 a 150 dolary. „Přibývá žádostí o dlouhé workshopy trvající dvě až tři hodiny za 250 až 600 dolarů,“ doplňuje Kotenko.