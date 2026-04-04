Fond, který skupuje centra pro lidi s demencí, roste. Má už přes 650 lůžek a překonal miliardu
Fond PFFL loni přidal tři Alzheimer centra, překročil miliardovou hodnotu spravovaných nemovitostí a investorům přinesl zhodnocení přes sedm procent.
Český fond PFFL loni rozšířil své portfolio o tři hotová Alzheimer centra s celkovou kapacitou přes 350 lůžek a poprvé překročil miliardovou hodnotu spravovaných nemovitostí. Fond, který vznikl v roce 2021 a soustřeďuje se výhradně na specializovaná pobytová zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence, celkem nyní vlastní přes 650 lůžek, která pronajímá provozovatelům jako Penta Hospitals, zpravidla na smlouvy delší než deset let.
Zatímco většina nemovitostních fondů cílí na rezidenční výstavbu, kanceláře nebo logistiku, PFFL vsází výhradně na segment sociální infrastruktury. Výsledky za rok 2025 ukázaly zhodnocení 7,33 procenta, od založení pak fond přinesl investorům celkový výnos 41,97 procenta. „Naše strategie od začátku stojí na přesvědčení, že investice mají největší sílu tam, kde se potkává dlouhodobá poptávka s reálnou potřebou společnosti. Péče o osoby s Alzheimerovou chorobou je jedním ze segmentů, jehož význam bude v Česku dál růst, a rok 2025 ukázal, že tento směr dává ekonomický i společenský smysl,“ říká Martin Fojtík, CEO fondu.
PFFL je fond kvalifikovaných investorů se vstupní hranicí od jednoho milionu korun. Do roku 2032 chce podle svých plánů provozovat více než šest tisíc lůžek napříč Českem. Téma nedostatku kapacit pro osoby s demencí totiž v příštích letech poroste – jak z hlediska demografického vývoje, tak z pohledu investorského zájmu o segmenty navázané na dlouhodobé strukturální změny společnosti.